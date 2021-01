‘Ella no murió de COVID’: Hijo dice que la causa de la muerte de la madre es inexacta

CONDADO LINCOLN, Missouri ( KTVI ) – Un hombre de Missouri que dijo que la causa de la muerte de su madre fue informada de manera inexacta ya que COVID-19 descubrió que tenía razón.

El Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de Missouri ahora reconoce que su certificado de defunción se completó por error.

Suzann Koehler murió en mayo pasado, poco después de romperse la cadera.

“Mi mamá era mi mejor amiga”, dijo Gregg Jolliff, hijo de Koehler. “Estábamos pegados a la cadera, se podría decir”.

Un certificado de defunción enumeró una causa de muerte como COVID-19, pero Jolliff insistió en que su madre no murió a causa del virus.

“Honestamente, no sé de qué murió mi madre”, dijo. “Me han dicho ocho causas diferentes de muerte”.

Jolliff se puso en contacto con KTVI en junio y demostró que el certificado de defunción incluía COVID-19, junto con “sepsis” e “insuficiencia respiratoria hipóxica”.

“Todo esto comenzó a cambiar cuando comencé a cuestionar”, dijo.

En octubre, Jolliff dijo que se comunicó con el médico que llenó el certificado de defunción de su madre.

“Ella me llamó y me dijo: ‘Oh, tu mamá no murió de COVID’, fue lo primero que me dijo, lo cual me pareció un poco extraño”, dijo.

Jolliff dijo que le dijo que obtendría un certificado de defunción actualizado.

Otro médico, el Dr. Bob Farmer, un veterano de 20 años en medicina familiar y director médico reciente de un grupo hospitalario de Illinois, también revisó el historial médico de Koehler.

“Me resultó obvio en este caso que se cometió un error”, dijo Farmer. Dijo que el registro médico no indica COVID-19, por lo que el certificado de defunción tampoco debería.

“No hay evidencia de malas intenciones aquí y, al final del día, creo que se cometió un simple error probablemente debido a que nuestras fuerzas de atención médica estaban sobrecargadas y abrumadas”, dijo.

SSM Hospital System no pudo discutir el caso de Koehler debido a la privacidad, pero un portavoz confirmó que la facturación de Medicare se basa en el registro del hospital y no en el certificado de defunción.

El certificado de defunción de Koehler finalmente se actualizó el 11 de diciembre. Jolliff recibió una copia la semana pasada.

“Creo que te tomó presionar para finalmente obtener una respuesta, y luego me llamaron y me dijeron: ‘Lo enviaremos hoy’, y lo recibí tres días después”, dijo.

El registro actualizado enumera diferentes causas de muerte que incluyen “pérdida aguda de sangre” y “desnutrición proteica calórica de moderada a grave”.

“Tengo tantas preguntas sin respuesta, y la principal es que me gustaría saber la verdad, y es difícil cuando tienes ocho causas diferentes de muerte”, dijo Jolliff.

Pero, ¿el cambio del certificado de defunción se refleja en los números de COVID-19? Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Missouri dijo que los números se actualizan periódicamente con adiciones y restas, según los registros cambiantes y actualizados.

En este caso, dijo el portavoz, el registro de Koehler nunca se agregó a los totales de COVID-19 porque nunca se le hizo la prueba de COVID-19.

“Los partidos que hacemos semanalmente no solo suman casos, sino que también los restamos”, dijo el vocero. “Pero esta muerte nunca habría aparecido en el tablero ya que no hubo una prueba de PCR. Los totales de muerte del tablero requieren el resultado de PCR Y el código U.071 en el archivo de muerte”.

Jolliff dijo que seguirá intentando obtener respuestas sobre cómo murió su madre. Mientras tanto, ha creado una página de GoFundMe con la esperanza de enterrar a su madre en una parcela junto a su padre, que murió cuando él era un niño.