(WFLA) – El abuelo de una niña de Texas de 7 años que fue asesinada después de ser secuestrada de su casa dijo que ahora perdona al hombre que confesó el crimen.

El miércoles pasado, Athena Strand desapareció de su casa en el condado de Wise, Texas, lo que provocó que la policía y los voluntarios buscaran a la niña desaparecida.

Días después, las autoridades encontrarían el cuerpo de la niña después de obtener una confesión de Tanner Horner, el conductor de FedEx que hizo una entrega en la casa de Athena en el momento de su desaparición, según el alguacil Lane Akin.

Akin dijo que la evidencia mostró que Athena fue asesinada poco después de ser secuestrada.

“Nos duele el corazón saber que esa niña murió, tanto que ahora se dirige a la oficina del médico forense y hay un Texas Ranger delante y un Texas Ranger detrás de ella”, dijo el alguacil.

El sábado, el abuelo de Athena, Mark Strand, escribió en Facebook que estaba furioso con Horner por separar a la niña de 7 años de su familia.

“Quiero 5 minutos a solas en una celda con el psicópata que nos quitó a Athena”, escribió Strand.

Sin embargo, dijo que también había una “voz suave y gentil” en la parte posterior de su cabeza que le decía que perdonara a Horner.

“Si permito que este odio me consuma, esa voz se desvanecerá y eventualmente será silenciada”, escribió Strand. “Entonces ese feo espíritu de odio habrá tenido éxito y es por eso que esta suave voz persiste para decirme que necesito perdonar a este hombre”.

Y así, el abuelo dijo que perdonaría al sospechoso de asesinato, pero no por su bien.

“Hago esto por el bien de mi familia y el mío propio y para honrar la voz de Dios que me está dando la fuerza para decir esto”, dijo Strand. “Hago esto para honrar a nuestra preciosa Atenea que no conocía el odio. A este hombre no se le permitirá que ningún inmueble viva en mi cerebro… Hoy, elijo el amor y el odio pierde”.