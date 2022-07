ATLANTA (AP) — Un monumento rural de Georgia que algunos cristianos conservadores criticaron como satánico y otros apodaron el “Stonehenge de Estados Unidos” fue demolido el miércoles después de que un bombardeo antes del amanecer convirtió uno de sus cuatro paneles de granito en escombros.

El monumento Georgia Guidestones cerca de Elberton fue dañado por un artefacto explosivo, dijo la Oficina de Investigación de Georgia, y luego derribado “por razones de seguridad”, dejando una pila de escombros en una imagen que publicaron los investigadores .

Las imágenes de vigilancia mostraron una fuerte explosión que hizo volar un panel hasta convertirlo en escombros poco después de las 4 a.m. Los investigadores también publicaron un video de un sedán plateado saliendo del monumento.

Después del vandalismo anterior, se instalaron cámaras de video conectadas al centro de despacho de emergencia del condado en el sitio, dijo el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Elbert Granite, Chris Kubas.

La enigmática atracción al borde de la carretera fue construida en 1980 con granito local, por encargo de una persona o grupo desconocido bajo el seudónimo de RC Christian.

“Eso le ha dado a las piedras guía una especie de manto de misterio a su alrededor, porque se desconoce la identidad y la intención de las personas que las encargaron”, dijo Katie McCarthy, quien investiga teorías de conspiración para la Liga Anti-Difamación. “Y eso ha ayudado a lo largo de los años a alimentar muchas especulaciones y teorías de conspiración sobre la verdadera intención de las piedras guía”.

Los paneles de 16 pies de altura (5 metros de altura) tenían un mensaje de 10 partes en ocho idiomas diferentes con orientación para vivir en una “era de la razón”. Una parte pedía mantener la población mundial en 500 millones o menos, mientras que otro llama a “guiar la reproducción sabiamente, mejorando la aptitud y la diversidad”.

También sirvió como reloj de sol y calendario astronómico. Pero fue la mención de los paneles sobre la eugenesia, el control de la población y el gobierno global lo que los convirtió en un objetivo de los conspiradores de extrema derecha.

La notoriedad del monumento despegó con el auge de Internet, dijo Kubas, hasta que se convirtió en una atracción turística al borde de la carretera, con miles de visitantes cada año.

El sitio recibió renovada atención durante las primarias para gobernador de Georgia del 24 de mayo, cuando la candidata republicana en tercer lugar, Kandiss Taylor, afirmó que las piedras guía son satánicas e hizo que demolerlas fuera parte de su plataforma. El comediante John Oliver presentó a las piedras guía y a Taylor en un segmento a fines de mayo. McCarthy dijo que personalidades de derecha, incluido Alex Jones, habían hablado de ellos en años anteriores, pero que “volvieron a estar en el radar del público” debido a Taylor.

“Dios es Dios por sí mismo. Puede hacer CUALQUIER COSA que quiera hacer”, escribió Taylor en las redes sociales el miércoles. “Eso incluye derribar piedras guía satánicas”.

El monumento había sido objeto de vandalismo anteriormente, incluso cuando se pintó con aerosol en 2008 y 2014, dijo McCarthy. Ella dijo que el atentado es otro ejemplo de cómo las teorías de la conspiración “tienen y pueden tener un impacto en el mundo real”.

“Hemos visto esto con QAnon y muchas otras teorías de conspiración, que estas ideas pueden llevar a alguien a tratar de tomar medidas para promover estas creencias”, dijo McCarthy. “Pueden intentar atacar a las personas e instituciones que están en el centro de estas falsas creencias.”

Kubas y muchas otras personas interpretaron las piedras como una especie de guía para reconstruir la sociedad después de un apocalipsis.

“Depende de su propia interpretación en cuanto a cómo quiere verlos”, dijo Kubas.

El sitio está a unas 7 millas (11 kilómetros) al norte de Elberton y a unas 90 millas (145 kilómetros) al este de Atlanta, cerca de la frontera con el estado de Carolina del Sur. La extracción de granito es una de las principales industrias locales y emplea a unas 2.000 personas en el área, dijo Kubas.

Los agentes del alguacil del condado de Elbert, la policía de Elberton y la Oficina de Investigación de Georgia se encuentran entre las agencias que intentan averiguar qué sucedió. Se llamó a los técnicos de la brigada antibombas para que buscaran evidencia, y una carretera estatal que pasa cerca del sitio se cerró por un tiempo.

No se identificaron sospechosos.

Kubas dijo que los funcionarios locales y los líderes comunitarios tendrán que decidir quién, si es que alguien, paga la restauración.

“Si no te gustaba, no tenías que venir a verlo y leerlo”, dijo Kubas. “Pero desafortunadamente, alguien decidió que no quería que nadie lo leyera”.