( KFOR ) – Un ayudante del alguacil del condado de Oklahoma murió y otro lucha por su vida después de que un sospechoso les disparó a ambos el lunes por la tarde mientras entregaban un aviso de desalojo. El sospechoso, que no fue identificado, fue detenido luego de que las autoridades lideraran una persecución que finalmente terminó cerca de una base de la Fuerza Aérea.

Durante una conferencia de prensa poco después de las 2:30 p. m. CT del lunes, el alguacil Tommie Johnson dijo que dos agentes habían estado entregando un aviso de desalojo en una casa de la ciudad de Oklahoma como parte de un procedimiento de rutina de la oficina del alguacil.

Según los documentos judiciales obtenidos por la KFOR de Nexstar, el propietario había tratado de desalojar a un miembro de la familia que debía al menos $1500 en renta atrasada. Un juez accedió a esa solicitud la semana pasada.

Mientras entregaban el aviso de desalojo, los agentes se pusieron en contacto con una persona en la puerta principal, según Johnson. Dijo que los agentes fueron a la puerta trasera pero no explicaron por qué.

“Dieron la vuelta a la puerta trasera, y ahí fue cuando comenzó el tiroteo”, dijo Johnson. ” [The suspect] le disparó al primer oficial. El segundo oficial trató de sacar a ese oficial del camino de los disparos, y luego también fue alcanzado”.

Al menos uno de los dos agentes pudo devolver el fuego al sospechoso, dijo la capitana Valerie Littlejohn, del Departamento de Policía de la Ciudad de Oklahoma, durante una conferencia de prensa separada poco después de las 3:30 p. m. CT en la Base de la Fuerza Aérea Tinker.

Después del tiroteo, las autoridades dicen que el sospechoso huyó en una camioneta con un bote adjunto. El personal policial localizó rápidamente el vehículo del sospechoso, no muy lejos de la escena del tiroteo, y lo persiguió, según Littlejohn.

El tráfico de radio de la policía dijo que los oficiales vieron el vehículo del sospechoso a lo largo de la I-35, y que el sospechoso había comenzado a disparar a la policía desde una ventana.

“Durante la persecución, el sospechoso estaba disparando a los oficiales, y los oficiales le devolvieron el fuego”, dijo Littlejohn.

Las imágenes del helicóptero mostraron que el vehículo del sospechoso ingresó a la I-40, en dirección este con unos 20 agentes de la ley persiguiéndolos. Se podía ver al sospechoso acelerando y golpeando múltiples conos de construcción cuando ingresaba al área de construcción de la I-40 cerca de Del City.

La persecución se acercó al área cercana de la Base de la Fuerza Aérea Tinker y las autoridades pudieron alcanzar al sospechoso.

La persecución llegó a su fin en la entrada de Tinker.

Luego, varias agencias ayudaron a detener al sospechoso sin más incidentes.

El sospechoso siendo detenido. (KFOR)

Littlejohn dijo que actualmente se desconoce por qué el sospechoso se rindió en Tinker.

“En este momento, no sabemos por qué vino aquí, si vino aquí a propósito o si se equivocó”, dijo.

Ni el sospechoso ni el personal policial que lo perseguía fueron alcanzados por disparos durante la persecución en la carretera, según Littlejohn.

“Es una suerte que ninguno de los otros oficiales haya sido alcanzado por disparos”, dijo.

Se encontró un tipo de rifle en posesión del sospechoso, según Littlejohn.

La policía de la ciudad de Oklahoma se encargará de la investigación del tiroteo.

Ambos agentes, que fueron trasladados de urgencia al hospital, estaban vivos cuando el alguacil Johnson celebró su conferencia de prensa después de que el sospechoso fuera detenido. Rompió en llanto mientras hablaba de ellos.

“Es un día triste para la Oficina del Sheriff del Condado de Oklahoma”, dijo Johnson. Señaló que las agencias de todo el estado compartían su apoyo a su oficina. “La aplicación de la ley es una comunidad unida, y estoy muy agradecida… estaban gritando en todo el estado por mis muchachos”.

Aaron Brilbeck, el Oficial de Información Pública de la Oficina del Sheriff, también estaba llorando mientras hablaba del tiroteo. Describió a ambos diputados como miembros experimentados de la Oficina del Sheriff.

In a 4:30 pm CT post to social media, the Oklahoma City Sheriff's Office confirmed one of the deputies, Sgt. Bobby Swartz, había sucumbido a sus heridas.

sargento Bobby Swartz (Oficina del Sheriff del Condado de Oklahoma)

El segundo oficial, que aún no ha sido identificado, figura en condición estable en OU Health en Oklahoma City.

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, lo calificó como un “día desgarrador” y agregó que ” hoy y todos los días, Oklahoma apoya a nuestra comunidad policial”.

Una procesión de miembros de las fuerzas del orden público escoltó el cuerpo de Swartz mientras lo transportaban de OU Health a la oficina del médico forense jefe.

Cuando se le preguntó qué puede hacer la comunidad por la Oficina del Sheriff del Condado de Oklahoma, Brilbeck simplemente dijo “orar”.