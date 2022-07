HIGHLAND PARK, Illinois, EE.UU. (AP) — El hombre acusado de matar a siete personas en un desfile del Día de la Independencia confesó a la policía que disparó una lluvia de balas desde un techo en los suburbios de Chicago y luego huyó al área de Madison, Wisconsin, donde contempló disparar un evento allí, dijeron las autoridades el miércoles.

Robert Crimo III regresó a Illinois, donde más tarde fue arrestado después de decidir que no estaba preparado para llevar a cabo un tiroteo en Wisconsin, dijo Christopher Covelli, portavoz de la Fuerza Especial contra el Crimen Mayor del Condado de Lake.

Un juez de Illinois ordenó la detención de Crimo sin derecho a fianza. La policía encontró los cartuchos de 83 balas y tres cargadores de municiones en el techo desde donde disparó, dijo en la corte el fiscal estatal adjunto del condado de Lake, Ben Dillon.

El hombre acusado de matar a siete personas cuando disparó una lluvia de balas en un desfile del Día de la Independencia desde un techo se esperaba en la corte el miércoles mientras las autoridades enfrentaban preguntas sobre cómo se le permitió comprar varias armas, a pesar de las amenazas de violencia.

Robert E. Crimo III fue acusado de siete cargos de asesinato el martes en el tiroteo que hizo que cientos de manifestantes, padres e hijos huyeran aterrorizados y desencadenó una persecución de una hora en Highland Park y sus alrededores, un suburbio próspero de Chicago a orillas del lago Michigan. . Los investigadores aún tienen que identificar un motivo.

El abogado de Crimo dijo que tiene la intención de declararse inocente de todos los cargos. Los fiscales han prometido buscar decenas más.

Se usó un rifle “similar a un AR-15” para disparar más de 70 rondas desde lo alto de un edificio comercial hacia la multitud del desfile , dijo un portavoz de la Fuerza Especial contra el Crimen Mayor del Condado de Lake.

Una séptima víctima murió el martes. Más de tres docenas de personas resultaron heridas en el ataque, que el portavoz de la fuerza especial, Christopher Covelli, dijo que el sospechoso había planeado durante varias semanas.

El asalto ocurrió menos de tres años después de que la policía fuera a la casa de Crimo luego de una llamada de un miembro de la familia que dijo que estaba amenazando con “matar a todos” allí. Covelli dijo que la policía confiscó 16 cuchillos, una daga y una espada, pero dijo que no había señales de que tuviera armas en ese momento, en septiembre de 2019.

En abril de 2019, la policía también respondió a un intento de suicidio denunciado por el sospechoso, dijo Covelli.

Crimo compró legalmente el rifle utilizado en el ataque en Illinois el año pasado, dijo Covelli. En total, dijo la policía, compró cinco armas de fuego, que fueron recuperadas por agentes en la casa de su padre.

La revelación sobre sus compras de armas es solo el último ejemplo de jóvenes que pudieron obtener armas y llevar a cabo masacres en los últimos meses a pesar de las evidentes señales de advertencia sobre su salud mental y su inclinación a la violencia.

La policía estatal de Illinois, que emite las licencias de los propietarios de armas, dijo que Crimo solicitó una licencia en diciembre de 2019, cuando tenía 19 años. Su padre patrocinó su solicitud.

En ese momento “no había base suficiente para establecer un peligro claro y presente” y negar la solicitud, dijo la policía estatal en un comunicado.

Los investigadores que interrogaron al sospechoso y revisaron sus publicaciones en las redes sociales no determinaron un motivo ni encontraron ningún indicio de que se dirigiera a las víctimas por raza, religión u otro estado protegido, dijo Covelli.

En el desfile del 4 de julio, los disparos se confundieron inicialmente con fuegos artificiales antes de que cientos de juerguistas huyeran aterrorizados. Un día después, los cochecitos de bebé, sillas de jardín y otros artículos dejados por los asistentes al desfile en pánico permanecieron dentro de un amplio perímetro policial. Fuera de la cinta policial, algunos vecinos se acercaron a recoger mantas y sillas que habían abandonado.

David Shapiro, de 47 años, dijo que los disparos rápidamente convirtieron el desfile en un “caos”.

“La gente no supo de inmediato de dónde venían los disparos, si el pistolero estaba delante o detrás de ti persiguiéndote”, dijo el martes mientras recuperaba una carriola y sillas de jardín.

El tiroteo ocurrió en un lugar de la ruta del desfile donde muchos residentes habían apostado puntos de observación privilegiados temprano en el día.

Entre ellos se encontraba Nicolás Toledo, quien visitaba a su familia en Illinois desde México, y Jacki Sundheim, miembro de la congregación de toda la vida y miembro del personal de la cercana Congregación Israel de North Shore.

Nueve personas, de entre 14 y 70 años, permanecían hospitalizadas el martes, dijeron funcionarios del hospital.

El tiroteo fue solo el último en romper los rituales de la vida estadounidense. Las escuelas, las iglesias, las tiendas de comestibles y ahora los desfiles comunitarios se han convertido en campos de exterminio en los últimos meses. Esta vez, el derramamiento de sangre se produjo cuando la nación trató de celebrar su fundación y los lazos que aún la mantienen unida.

El pistolero inicialmente evadió la captura vistiéndose de mujer y mezclándose con la multitud que huía, dijo Covelli.

Un oficial de policía detuvo a Crimo, de 21 años, al norte de la escena del tiroteo varias horas después de que la policía publicara su foto y advirtiera que probablemente estaba armado y era peligroso, dijo el jefe de policía de Highland Park, Lou Jogmen.

Cuando se le preguntó sobre el estado emocional de su cliente, el destacado abogado de Chicago Thomas A. Durkin dijo que solo había hablado con Crimo una vez, durante 10 minutos por teléfono. Él rechazó a hacer más comentarios.

En 2013, los funcionarios de Highland Park aprobaron la prohibición de armas semiautomáticas y cargadores de municiones de gran capacidad . Un médico local y la Asociación del Rifle del Estado de Illinois desafiaron rápidamente la postura del suburbio liberal. La lucha legal terminó en la puerta de la Corte Suprema de EE. UU. en 2015 cuando los jueces se negaron a escuchar el caso y permitieron que las restricciones del suburbio siguieran vigentes.

Según la ley de Illinois, se puede negar la compra de armas a personas condenadas por delitos graves, adictos a los narcóticos o aquellos que se consideren capaces de hacerse daño a sí mismos o a otros. Esa última disposición podría haber impedido que un Crimo suicida obtuviera un arma.

Pero según la ley, a quién se aplica esa disposición debe ser decidido por “un tribunal, junta, comisión u otra autoridad legal”.

El estado tiene una llamada ley de bandera roja diseñada para detener a las personas peligrosas antes de que maten, pero requiere que los familiares, parientes, compañeros de cuarto o la policía le pidan a un juez que ordene la incautación de armas.

Crimo, que se hace llamar Bobby, era un aspirante a rapero con el nombre artístico Awake the Rapper, que publicaba en las redes sociales docenas de videos y canciones, algunos siniestros y violentos.

Los agentes federales estaban revisando los perfiles en línea de Crimo, y un examen preliminar de su historial de Internet indicó que había investigado asesinatos en masa y había descargado varias fotos que mostraban actos violentos, incluida una decapitación, dijo un funcionario policial.

El funcionario no pudo discutir públicamente los detalles de la investigación y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Shapiro, el residente de Highland Park que huyó del desfile con su familia, dijo que su hijo de 4 años se despertó gritando más tarde esa noche.

“Es demasiado joven para entender lo que sucedió”, dijo Shapiro. “Pero sabe que sucedió algo malo”.

