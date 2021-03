El psiquiatra de Harvard aportó credibilidad a la investigación sobre abducción extraterrestre

MYSTERY WIRE – Las historias sobre supuestas abducciones extraterrestres han sido un elemento básico de la cultura moderna durante décadas, pero la ciencia generalmente las ignoró hasta la década de 1990. Fue entonces cuando el prominente psiquiatra de Harvard, el Dr. John Mack, comenzó su propia investigación, una que terminó en una lucha por la libertad académica.

UN NUEVO CAPÍTULO

En 1961, una pareja casada llamada Betty y Barney Hill contó una historia asombrosa sobre el secuestro y el traslado de una nave espacial. En los años que siguieron, surgieron miles de otros casos que inspiraron libros más vendidos y películas populares.





Betty y Barney Hill posan con el libro de John G. Fuller The Interrupted Journey, que narra el secuestro de 1961 que los dos dicen haber experimentado. © Splash News / Corbis.





Lo que faltaba en la narrativa era una atención científica seria.

Esta fotografía de archivo de abril de 1994 muestra al Dr. John Mack de la Facultad de Medicina de Harvard en Cambridge, Massachusetts. Según el sitio web de su instituto, Mack murió en Londres después de ser atropellado por un automóvil mientras caminaba. (Foto AP / Susan Walsh)

Eso cambió cuando el psiquiatra de Harvard, el Dr. John Mack, un académico brillante y exitoso que había ganado un premio Pulitzer, lanzó su propia investigación, conoció y entrevistó a cientos de supuestos experimentadores y llegó a la conclusión de que sus historias eran ciertas.

Un nuevo libro sobre el trabajo del Dr. Mack llamado ” The Believer ” ha sido escrito por el veterano reportero del New York Times Ralph Blumenthal .

“’Había evidencia’, dijo Mack. ‘Había evidencia fragmentaria.’ Algunas personas tenían cicatrices en el cuerpo que no podían explicar ”, dijo Blumenthal a Mystery Wire en una nueva entrevista. “Era un tetrapléjico que tenía cicatrices en el cuerpo. No podría habérselo hecho a sí mismo, no podía moverse. Y hubo áreas donde se informó que se habían visto y aterrizado OVNIs, donde el suelo, tal vez usted sepa, apareció con diferentes tipos de mediciones después, se detectaron diferentes efectos después, la hierba no crecería con ciertos patrones “.

El Dr. Mack concluyó que los experimentadores no tenían una enfermedad mental y no la estaban inventando. “Él (el Dr. Mack) dijo, soy psiquiatra, así que mi especialidad es la psique humana y la mente humana. Entonces puedo decirte ciertas cosas. Estas personas no están locas”, dijo Blumenthal volviendo a contar la defensa del Dr. Mack de su investigación. “No son enfermos mentales, porque ha entrevistado a muchos. Dijo que eso es lo que hago para ganarme la vida, así que sé esto. Estas personas no lo están inventando. No lo están inventando. No es un engaño”.

Su defensa de los secuestrados condujo a una batalla legal masiva con Harvard, que llegó al corazón de la libertad académica.

A continuación puede ver y leer la entrevista completa entre George Knapp y Ralph Blumenthal sobre la lucha del Dr. John Mack para legitimar los encuentros cercanos.

George Knapp

Ralph Blumenthal, me alegro de verte, “El Creyente”. Buen libro. Dices que ya está bien y que aún no ha salido oficialmente.

Ralph Blumenthal

Sí, está volando de los estantes, los estantes metafóricos de todos modos. Pub. La fecha es el 15 de marzo. Pero Amazon ya lo puso a la venta, en algunas de las otras librerías, así que va muy bien.

George Knapp

Sabes, mucha gente en el mundo OVNI de hoy realmente ya no conoce el nombre Dr. John Mack. ¿Puede darnos una idea general de quién era, su estatura profesional y por qué su entrada en esta extraña arena fue tan importante?

Ralph Blumenthal

Bueno, es bueno que lo digas porque no sabía nada de John Mack cuando me topé con él por primera vez al recoger uno de sus libros en 2004. Pero en su época, que era la década de los 90, básicamente la de los 90, era una palabra familiar. Estaba en Oprah, se reunió con el Dalai Lama. Se reunió con Yasser Arafat en misiones de paz en Oriente Medio. Estaba en todas partes. Y principalmente, estuvo en las noticias debido a su investigación sobre la abducción alienígena. Era un psiquiatra de Harvard y es muy estimado en su campo. Había ganado un premio Pulitzer con una biografía de Lawrence de Arabia de todas las cosas. Y eso es interesante, porque tenía todo ese entusiasmo y se metió en ello, vio a Lawrence de Arabia y vio la película como todos los demás. Y él dijo, tengo que averiguar sobre este tipo. Y terminó haciendo un, ya sabes, un proyecto de investigación de 10 años, reuniéndose con la familia de Lawrence, obteniendo sus papeles, así que ganó un premio Pulitzer, así que fue conocido por eso. Y luego, con una serie de interesantes encuentros casuales, se interesó en la idea de la abducción extraterrestre, pero no era su campo para empezar. Era un psiquiatra, muy convencional. Pero cuando terminó con sus dos bestsellers y sus apariciones en televisión, ya era una palabra familiar.

George Knapp

Psiquiatra de Harvard de una familia bastante adinerada, premio Pulitzer, increíble estatura en su campo. Y, sin embargo, sigue adelante y aborda este extraño tema de las abducciones extraterrestres. Su libro, “The Believer” es un retrato detallado de las verrugas del Dr. Mack y todo. Y son las verrugas las que son tan esenciales para el camino que tomó al abordar ese extraño tema de las abducciones extraterrestres. ¿Correcto?

Ralph Blumenthal

Correcto. Quiero decir, era un ser humano, ya sabes, como todos nosotros. Y como digo, de hecho, al final del libro, cuando hablas de, ya sabes, lo mejor de nuestra especie, nuestra especie humana, él representaría que, porque tenía curiosidad, era valiente, iba en contra de la grano, cruzó fronteras que otras personas temían cruzar. Así que sí, tenía sus debilidades. Quiero decir, le gustaban demasiado las mujeres para un hombre casado. Experimentó con drogas, estaba muy interesado en la ayahuasca y el LSD. En realidad, era muy ingenuo cuando trataba con los medios, ya sabes, tú y yo sabemos que nunca confiamos en un reportero. Mantenga a los reporteros a distancia diciendo exactamente lo que quiere decir. Pero Mack decía cosas como, bueno, ¿crees que deberíamos poner esto en un lugar del que crees que debería hablar? Ya sabes, de lo que estaba hablando de su vida privada, de su interés en ti, de todo tipo de cosas extrañas que tú sabes. no necesariamente querría informarlo para saberlo. Y, sin embargo, dejaría que todo saliera bien. Y trató de hacer de todos sus amigos, lo que también fue un problema.

George Knapp

Llegó a la historia, como mencionó, al encontrar uno de sus libros, un libro usado, creo que era Pasaporte al Cosmos. ¿Cómo te impactó ese libro? Y, y, y el momento en que lo encontraste fue interesante, porque pensaste, oye, esta sería una buena historia, ¿verdad?

Ralph Blumenthal

Estuve en Texas para el New York Times, era el corresponsal del Times en el suroeste. Y recogí, ya sabes, estaba buscando libros usados, siempre me interesó, ya sabes, lo que hay por ahí. Y encontré este libro “Pasaporte al Cosmos” de un tipo del que nunca había oído hablar, John E. Mack, psiquiatra de Harvard, y lo leí. Y me quedé estupefacto de que hubiera un académico de Harvard, muy respetado, cuyo principal proyecto era investigar los encuentros con extraterrestres, o lo que la gente le decía sobre sus encuentros con extraterrestres. Y entonces leí el libro. Y de hecho, resultó que era su segundo libro, estaba un poco más atenuado que su primer libro, que era aún más sorprendente. De todos modos, terminé el libro y dije, ya sabes, tengo que hablar con este tipo. Haría una gran entrevista. Así que pensé que lo llamaría en Boston, ya sabes, en Harvard, Cambridge, y luego recogí el periódico unos días después y vi que un conductor ebrio lo atropelló en Londres. Eso en realidad salió tarde, estaba agotado, punto. Y, por supuesto, las teorías de la conspiración están limitadas a que fue asesinado y alguien, otro John Mack, fue atropellado. exactamente al mismo tiempo, en algún otro lugar no es cierto. De todas formas. Así que me pilló muy triste al ver que ya sabes cómo terminó, atropellado casi a los 75 años, más o menos el apogeo de su carrera. Así que mi siguiente paso fue llamar a la familia y decir, caramba, me acaba de interesar John Mack. Y me encantaría tener acceso a sus papeles y tal vez escribir un artículo sobre él. Ni siquiera estaba pensando en un libro en ese momento. Y, por supuesto, fue un mal momento, porque la familia estaba de duelo. Y eso no es lo que quieres escuchar de un reportero que quiere información. Pero nos mantuvimos en contacto, y ellos se dieron cuenta, estaban muy felices de cooperar. Me dieron acceso a todas sus cosas personales, incluidos sus diarios, que eran increíbles. Y, ya sabes, los psiquiatras tienen que pasar por todo un régimen de autoanálisis para ser psiquiatras, porque analizan a las personas todo el tiempo. Por eso tienen que someterse a un análisis. Así que pasó por muchos análisis en su formación. E incluso como un psiquiatra famoso, tenía analistas con los que hablamos, incluido un gurú, un sij, ya sabes, un sabio hindú, que le ayudó mucho. Y todas esas sesiones fueron transcritas y grabadas, y tuve acceso a eso. Entonces supe lo que le estaba diciendo en privado a su propio psiquiatra. De todos modos, esa fue la historia de cómo me involucré.

George Knapp

Usted describe en el creyente que inicialmente se mostró reacio a sumergirse en esta arena, comprensiblemente, dada su estatura y lo extraño que era el tema, hasta que conoció a un tipo llamado Budd Hopkins. Entonces, ¿puedes compartir esa historia? Lo que Budd Hopkins le transmitió que lo llevó al camino para profundizar en esto.

Ralph Blumenthal

Bueno, como dijiste, John era un psiquiatra muy convencional, hacía mucho trabajo y pesadillas y ya sabes, comportamiento humano, todo tipo de debilidades, sexualidad freudiana, pero era un psiquiatra convencional, aunque era muy, era un Abogado, era un activista con todo tipo de causas: la paz, antinuclear, etc. Y ese entusiasmo que encontraba, era la clave de su carácter. Fue un pequeño salto de eso a la abducción alienígena, pero llegaremos a eso. Entonces, lo primero que le sucedió en este camino fue que se involucró con un hombre llamado Stan Grof, que era psiquiatra en Checoslovaquia, salió de la Checoslovaquia comunista y consiguió un puesto en Johns Hopkins y estaba muy interesado en la investigación del LSD. . Y Stan Grof se desarrolló, era un psiquiatra transpersonal, por lo que estaba interesado en una especie de aspectos paranormales de la psiquiatría, los poderes del espíritu humano, los aspectos espirituales de la psicología. Así que desarrolló una técnica llamada respiración holotrópica. Mediante el control de su respiración, que los maestros sufíes, aparentemente, ya saben, dominaron hace siglos, hace miles de años, pero al controlar su respiración, puede elevarse a diferentes etapas de conciencia. Es como tomar una droga sin tomar una droga. Así que asistió a algunas de las sesiones de respiración de Stan Grof, en Esalen, en la costa oeste, en diferentes lugares. Y se unió a un grupo de personas que también estaban interesadas en estas sesiones de respiración, incluida una colega psiquiatra llamada Blanche, que comenzó a contarle sobre uno de sus pacientes que tuvo todas estas experiencias extrañas y Blanche reconoció estas experiencias como una especie de abducción extraterrestre. experiencias. Pero Mack no sabía nada de eso. Entonces él no reconoció eso. Pero ella dijo: John, tengo un amigo llamado Budd Hopkins, que es un artista de Cape Cod, y también un artista muy respetable. Y está investigando mucho y secuestrando extraterrestres. ¿Y te gustaría verlo? Y John dijo, claro que no, suena loco, que es la reacción de todos. De todos modos, entonces, sucedió algo extraño. John Mack estaba visitando a su buen amigo Robert Lifton, el conocido psiquiatra y escritor sobre criminales de guerra nazis y él estudió las secuelas de Hiroshima y Nagasaki, Lifton es un nombre sagrado en los anales de la psicología. De todos modos, era un amigo de John de Harvard, John lo estaba visitando. Y, sorprendentemente, o la forma en que suceden estas cosas raras, John peleó por Budd Hopkins, que también estaba en Nueva York y decidió llamarlo y le dijo a Robert Lifton, que conocía a Budd Hopkins de Cape Cod porque los psiquiatras ejercen en Cape Cod. Bacalao en verano y artistas trabajan allí. Así que se conocieron y resultaron mejor de lo que John se dio cuenta. Pero de todos modos, John le dijo a Robert Lifton, ya sabes, voy a llamar a este tipo, Budd Hopkins. Y él hizo. Y Budd lo invitó a pasar. Y él dijo: ¿Te gustaría acompañarnos? Él le dijo a levantar y la esposa de Lifton aparece y dice, No, ella dice, No, ella dice, Bob tiene una opción en todo esto y tú no. ¡Vaya! Quiero decir, eso es como, ya sabes, Cassandra, hablando. Así que John Mack se va solo a la casa de Budd Hopkins en el lado oeste. Y es una casa adosada con esculturas de Budd Hopkins, esculturas muy extrañas, una especie de hoja de cuchillo, esculturas de colores brillantes, llamó a sus guardianes, ya sabes, como si lo estuvieran protegiendo. Y comenzó, le muestra a John cartas que recibió de personas que describen todos estos extraños encuentros con extraterrestres. Y Mack no sabe qué hacer con eso. Pero Budd Hopkins dice, mira, toma un montón de estas cartas. Y léelos siempre que tenga la oportunidad y vea lo que piensa. Eso fue todo. Así que esa fue su iniciación. Y luego suceden muchas cosas como resultado de eso. Pero fue un encuentro casual tanto en la vida como serendipia. Fue una extraña oportunidad. O tal vez fue escrito o tal vez fue ordenado. Pero de todos modos, esa fue su entrada en la abducción alienígena. Y, ya sabes, muchas cosas siguieron a eso.

George Knapp

Budd Hopkins era, como dices, un artista exitoso, pero se había hecho cargo de esto porque comenzó a escuchar las historias, había tenido su propio avistamiento de ovnis que describiste en el libro, comenzó a asumir esto porque nadie más lo estaba haciendo. eso. Escribió un par de libros. Falta tiempo, acuñó esa frase, ahora es bien conocida en el campo. Quería ayuda de alguien como el Dr. John Mack y alguien de su estatura. ¿Correcto?

Ralph Blumenthal

Correcto. Sí, eso es muy importante porque Budd Hopkins fue autodidacta en hipnosis. Su historia es muy interesante por sí misma. Quiero decir, había visto un OVNI en Cape Cod en los años 60 cuando iba camino a una fiesta y ve esta cosa en el cielo. Llega a la fiesta y dice, oye, ¿adivina qué vimos en el cielo? Y todos en la fiesta dijeron: Oh, también vimos uno, también vimos uno. Entonces él está pensando, vaya, esto es interesante. Entonces comienza a leer sobre eso. Entonces, esta es una historia realmente interesante que le cuento sobre el libro. Hopkins va a su tienda de vinos en su vecindario un día, y el tipo está conmocionado, el dueño. Y Budd (dice) ¿qué pasa? Y el tipo dice, esta es una historia loca. Dice que cerré una noche, estoy conduciendo a casa a Nueva Jersey. Y a medida que se acerca a su casa en Nueva Jersey, la radio comienza a burbujear y a fritz, y ve que este OVNI aterriza cerca de él, va a echar un vistazo. Y ve un barco gigante aterrizando en un pequeño parque en el río Hudson, pequeñas figuras como del tamaño de niños, salir y comenzar a cavar en la tierra. Y está completamente asustado. Al día siguiente regresa y encuentra agujeros en el suelo donde vio a sus pequeñas criaturas cavando. Entonces está realmente asustado. Y él le cuenta la historia a Budd y Bud la escribe para Village Voice, que debería decir, contra, está volviendo, en realidad, un semanario de contracultura, muy famoso, muy valiente. Y eso fue lo que inició a Budd. Y luego, como dices, se metió en toda esta idea, básicamente inventó la idea de perder el tiempo, las personas que se involucran contigo sabes, los ovnis y los extraterrestres de repente descubren que no pueden dar cuenta de unas horas y luego más tarde y hipnosis o lo que sea, vuelve a ellos, ya sabes, estas increíbles experiencias que suceden, ya sabes, mientras estaban en algún otro, ya sabes, estado de ser, digamos, pero Budd realmente fue pionero en esas cosas.

George Knapp

Dr. Mack, por supuesto, escucha esto, eventualmente se sumerge profundamente en ello. Realiza sesiones en su casa, entrevista a pacientes que realizan hipnosis, sesiones, recopilan información. Él comparte eso con el mundo eventualmente. Y llegaremos a las repercusiones de eso en un momento. Pero él, como lo describiste en su libro, está esta increíble conferencia de cinco días en el MIT, donde se convierte en la estrella, donde comparte esto con todos sus colegas, muchos de los cuales quieren sugerir explicaciones alternativas: parálisis del sueño, enfermedad mental, ese tipo de cosas. El Dr. Mack desarrolla cinco criterios que dijo, si va a tener una teoría contraria sobre lo que explica estas abducciones extraterrestres. Tienen que cumplir con estos criterios. Entonces, ¿puedes compartir con nosotros los criterios?

Ralph Blumenthal

Mack lo abordó científicamente. Y es por eso que un subtítulo del libro es Alien Encounters Hard Science y The Passion of John Mack. Así que le doy más que un guiño a la ciencia aquí porque no solo estoy tomando lo que él dice, ya sabes, al pie de la letra. lo estamos comparando con, ya sabes, la teoría científica y lo que los científicos reconocidos tienen que decir al respecto. Entonces, ya sabes, para continuar con la historia, quiero decir, después de que conoció a Budd Hopkins, reunió a su propio grupo de los llamados experimentadores. Esa es la palabra que usan, porque es neutral lo que saben, lo que experimentan, experimentan algo. Así que recopila estas historias. Y descubre que hay un físico en el MIT llamado David Prichard que está muy interesado en la abducción alienígena, y Prichard es un físico sensato. Quiero decir, básicamente hizo un trabajo innovador con átomos y láseres y las propiedades de luz de los átomos. Y fue mentor de ganadores del Premio Nobel. Quiero decir, es un peso pesado real. Entonces decide que va a organizar esta conferencia sobre una abducción extraterrestre. Está interesado en eso. Entonces le pregunta al MIT, ¿sabes, puedo conseguir algo de espacio aquí? Y trabaja en el MIT. Y, por supuesto, quieren decir que no. Los pone en una situación difícil. Dijo: Mira, es una cuestión de libertad de expresión. Sabes, no estás respaldando, no estás patrocinando la conferencia. Solo nos está dando un espacio para ello, ya sabe, lo pagaremos. Entonces terminaron diciendo que sí. Y convocó a este gran grupo de científicos, teólogos, psicólogos, psiquiatras muy distinguidos, y Mack fue uno de los patrocinadores. Pero tenía un tipo llamado Phil Morrison que, ya sabes, realmente jugó un papel clave en la construcción de la bomba atómica que se lanzó sobre Japón. Así que tuvo muchos pesos pesados en esta conferencia, y examinaron el fenómeno de la abducción extraterrestre desde cada punto de vista concebible. ¿Es folclore, ya sabes, qué ciencia hay, qué prueba se ha presentado en términos de evidencia dejada atrás? Y publicaron todo esto dos años después en un libro, que es realmente una lectura obligatoria para cualquiera que quiera comprender este campo. Pero de todos modos, Mack participa en la conferencia, que fue secreta. En ese momento, quiero decir, invitaron a un autor muy conocido, CBD Bryan, quien escribió “Friendly Fire” sobre Vietnam. Pero básicamente todos se comprometieron a guardar el secreto hasta que terminara la conferencia. Y Bryan escribió un libro sobre, ya sabes, encuentros cercanos del cuarto tipo sobre esa conferencia. Entonces, ya sabes, una semana en el MIT, toda esta gente está debatiendo, ya sabes, extraterrestres y abducción extraterrestre. Y es extraordinario. Y eso da una buena, ya sabes, una especie de descripción científica de lo que se sabía y lo que no se sabía sobre el fenómeno.

George Knapp

Básicamente, dice Mack, mira, ya sabes, puede haber explicaciones para algunas de estas cosas, pero para explicarlas todas, tu teoría tiene que dar cuenta de XYZ, cinco cosas diferentes. ¿Correcto?

Ralph Blumenthal

Correcto. Entonces lo que hizo fue, mire, dijo, soy psiquiatra. Entonces mi especialidad es la psique humana y la mente humana. Entonces puedo decirte ciertas cosas. Estas personas no están locas. No son enfermos mentales, porque ha entrevistado a muchos. Dijo que eso es lo que hago para ganarme la vida, ya sabes, así que sé esto. Estas personas no se lo están inventando. No lo están fabricando. No es un engaño, porque he investigado suficientes historias. Sé lo que dice la gente. Así que desarrolló estos cinco criterios que de alguna manera explican los denominadores comunes de estas experiencias místicas, místicas y misteriosas. Uno es, es una consistencia básica de estas cuentas, suceden en diferentes lugares a diferentes personas en todo el mundo. Pero hay una especie de libro de jugadas general en el que todos están de acuerdo. En segundo lugar, les ocurre a los niños pequeños, a veces de dos años aproximadamente. Vuelven, cuentan estas historias de que un hombrecito los llevó al cielo. Y no se puede decir, como argumentó Mack, que estos niños están influenciados por las películas que han visto, el medio cultural o los libros que han leído. Estos son niños pequeños que cuentan estas historias. Ahora, no significa que todo lo que dice el niño sea cierto. Pero de nuevo, estas historias fueron bastante consistentes. Y era interesante que incluso te hicieran saber, estos supuestos recuerdos, que Mack pensó que eran recuerdos reales de algo. había evidencia, dijo Mack, había evidencia fragmentaria. Algunas personas tenían cicatrices en el cuerpo. No pudieron explicarlo. Era un tetrapléjico, que tenía cicatrices en el cuerpo. No podría habérselo hecho a sí mismo, no podía moverse. Y hubo áreas donde se informó que se habían visto y aterrizado ovnis, donde el suelo apareció con diferentes tipos de medidas después, se detectaron diferentes efectos después, la hierba no crecería con ciertos patrones, etc. Así que existía esa evidencia. Y luego estaba la asociación con los ovnis de que la gente normalmente, antes de ser secuestrada, notaba algún tipo de vehículo, algo que seguía o que los seguía. Entonces dijo, estos son los puntos generales que cualquier teoría tiene que explicar. Y puedes llegar a cualquier teoría que quieras sobre la abducción extraterrestre, qué es, pero tiene que ajustarse a estos ejemplos, estas experiencias que la gente realmente ha tenido. Así que ese fue su gran don, que formuló alguna hipótesis, algún enfoque para esto.

George Knapp

No sé si lo encontró en sus diarios. Si hay un momento en el que se da cuenta, mierda, esto podría ser real. Quizás hayas tenido un momento así. Lo sé, lo he hecho, ya sabes, y estoy investigando estos temas. No es en algún momento, no solo se convierte en una noticia, te das cuenta, realmente está sucediendo algo aquí.

Ralph Blumenthal

Bueno, es un verdadero misterio. Y ya sabes, hasta ahora nadie lo ha resuelto. Quiero decir, realmente, la gente se ha acercado a eso, y hemos progresado mucho, como ahora vemos en los videos de la Marina, ya sabes, la gente ya no está hablando de la realidad de los ovnis, ¿crees en Ovnis? Sí. ¿Qué crees? Quiero decir, la Marina tiene videos, hay pistas de radar de estos objetos, no sabemos qué son. No sabemos de dónde vienen. No sabemos quién está al volante, si hay alguien o algo, pero hay objetos que se han detectado. Así que estos no son productos de la imaginación, como han dicho los escritores durante muchos años. Oh, son ilusiones ópticas. Es lo que sabes, no es que sean objetos reales, que nadie puede descifrar.

George Knapp

La otra historia central que cuenta en “The Believer” es cómo el interés del Dr. Mack en los secuestros lo metió en serios problemas con Harvard y lo llevó a una pelea gigantesca que esencialmente fue por la libertad académica. ¿Puede darnos los trazos generales de eso?

Ralph Blumenthal

Sí, es realmente interesante que quiero decir, pensarías que tarde o temprano, él entraría en conflicto con Harvard. Harvard tiene toda una historia de investigación poco convencional. William James, el padre de la psicología, estaba investigando sesiones de espiritismo, ya sabes, hace 100 años, 100 años antes de Mack y no solo se salió con la suya, quiero decir, es enaltecido por su innovadora investigación sobre parapsicología y anomalías. Así que Harvard no era ajeno a, ya sabes, extrañas investigaciones de investigación y, ya sabes, Leary y Alpert estaban, ya sabes, promocionando el LSD mientras estaban en Harvard, finalmente se metieron en problemas por eso. Pero entonces Harvard no era, qué deberíamos decir, una torre de marfil donde esta investigación de restricciones no podía imaginarse. Pero lo que criticaron de lo que los superiores de la Escuela de Medicina de Harvard criticaron a Mack fue ser demasiado entusiasta. Dijeron que realmente se metió en las historias con sus pacientes. Y no se distanció. No dijo, bueno, esto puede no ser real, se lanzó a ello hasta el punto en que se identificó con él, con razón o sin ella. Así lo percibieron en Harvard. Así que escribió un libro, su primer libro llamado ” Abducción “, donde cuenta todas estas historias y Harvard no le cayó muy bien a Harvard. En primer lugar, fue un best seller y a los académicos no les gusta que uno de sus colegas, ya sabes, escribe un bestseller. Se trata de algunos celos profesionales que aparecen, seamos sinceros. Y luego estaba en Oprah, que no les gustó. Y estaba en muchos programas de televisión porque dejaba pasar el rato. No era tímido, ya sabes, al traer sus experiencias, a sus secuestrados y contar sus historias. Así que Harvard finalmente decidió que tenían que investigar sus relaciones con sus pacientes, si los estaba capacitando, si estaba siguiendo un método científico, sea lo que sea, porque se han hecho los mayores avances científicos, ya sabes, sin seguir, citar, el método científico. . Entonces Mack hizo ese punto, ¿qué diablos es el método científico? Dígale a Einstein que no está siguiendo un método científico. Ya sabes, cuando estás postulando sobre la gravedad. De todas formas. Entonces convocaron un comité para investigar que era un comité secreto, yo lo llamo una especie de inquisición. Y estaba encabezado por un muy eminente Doctor en Medicina, Arnold Relman, quien era el editor del New England Journal of Medicine, un líder muy bien considerado en Harvard, pero que era un escéptico total sobre la abducción alienígena, sobre los ovnis. Su visión de la realidad, es seguro decirlo, fue que si no puedes, ya sabes, tocarla, cuantificarla, probarla, sentirla, no puede ser real. Tiene que tener alguna huella en el mundo físico. Así que sometieron a Mack a un largo proceso de entrevistas a él y sus habilidades, sus experiencias y otros colegas y, al final, básicamente fue exonerado. Dijeron, ya sabes, no hemos encontrado nada malo. Estabas demasiado entusiasmado con lo que Mack estuvo de acuerdo, sí, lo estaba. Pero se fue sin una verdadera disciplina. Y mientras tanto, les costó cientos de miles de dólares en costos legales. Y le molestó terriblemente, obviamente. Pero esa es la historia. Y sabes, obtuve los registros de esa investigación, o Inquisición o como quieras llamarlo, de los correos electrónicos de Mack, de los memorandos intercambiados con sus abogados. Harvard nunca publicó un informe sobre esto, ya sabes, porque era un proceso secreto. Para bien o para mal. Y podrías argumentarlo en ambos sentidos. Alan Dershowitz defendió a Mack en términos de su libertad académica para perseguir esto. Pero una de las cosas de las que estoy más orgulloso en este libro es armar una historia como esta que no fue pública, nunca se ha hecho pública. Pero lo junté a partir de memorandos, sus propios diarios, sus propios registros, un manuscrito que escribió y que nunca se publicó. Y eso cuenta la historia.

George Knapp

Sí, es una lectura esencial, no quiero revelar demasiado. Pero cómo pones todo eso junto. Quiero decir, algunos de nosotros conocíamos los trazos generales, el esquema general, pero los detalles sobre esa batalla son simplemente épicos. Hacia el final de su vida, como mencionaste, antes de Passport to the Cosmos, Mack (inaudible) o fuerza alienígena filosófica (inaudible) o raza o lo que sea que sean, lo que nos enseña sobre nosotros mismos sobre la naturaleza de la realidad sobre nuestro lugar en el cosmos. Cosas realmente profundas.

Ralph Blumenthal

Sí, lo había hecho, lo que me gusta decir es que hay una progresión en su historia. Pasó de una cosa a otra. Entonces, al principio, estaba muy centrado en la justicia social en la Tierra. Mejora de las condiciones de los pacientes de salud mental en Cambridge. Y luego pasó a encontrar la paz en el Medio Oriente. Y como digo, se reunió con Yasser Arafat. Escribió el libro sobre Lawrence de Arabia. Y luego protestó por las armas nucleares y se fue a su estado.

George Knapp

Me arrestaron aquí.

Ralph Blumenthal

Y con su familia protestando por las armas nucleares, porque él no lo hizo, pensó que había un gran peligro para la humanidad como médico, vio que había un gran peligro para la humanidad. Y ya sabes, la sobreoferta de armas nucleares, e hizo incursiones en los rusos, se hizo amigo de los rusos. Así que tenía esta serie de entusiasmo y luego se involucró en la abducción alienígena a través de las historias que escuchó, pero no se detuvo allí. Todavía seguía interesado en anomalías como los círculos de las cosechas. Quiero decir, ¿qué diablos son los círculos de las cosechas? Algunos de ellos son engaños. Algunos de ellos no lo son, parecen ser simétricos. Mutilaciones de ganado. ¿De que va todo eso? El Santo Grial, religión que le interesó a pesar de ser judío, pero estaba interesado en una piedra que encontró, la piedra verde moldavita, que supuestamente tiene propiedades mágicas que le interesan mucho. Así que empezó a investigar, fue muy lejos, se dio cuenta de que hay muchas cosas extrañas. Y de hecho, creo, como digo, en el libro “El Creyente” que su error al principio, fue centrarse exclusivamente en las abducciones y no mirar el panorama más amplio de las anomalías. Como si hubiera un tipo, David Hufford, que investigó el síndrome de la vieja bruja, donde la gente, ya sabes, se despierta y siente que una presencia maligna los está presionando, asfixiándolos. Esto ha existido durante miles de años. Y Mack realmente no se ocupó de eso. Pero de todos modos, al final, se fue, hizo un círculo completo y comenzó a mirar todas las otras cosas extrañas que estaban sucediendo, incluso al final de su vida, la vida después de la muerte. Se interesó mucho en la historia de un colega, un joven y brillante colega, que tenía una especie de dones sobrenormales para ver cosas que estaban, ya sabes, lejanas, vistas remotas. Y terminó muriendo temprano de cáncer de cerebro. Y hubo historias que Mack recibió de su esposo y amigos de que ella reaparecería en varias formas después. Entonces se interesó por la vida después de la muerte. Y como digo, en el libro, como tal vez lo fue, supuestamente él mismo fue visto después de su muerte. por diferentes personas, cuando digo que no puedo verificar que no voy allí. Pero estas son historias que cuenta la gente.

George Knapp

Sabes un poco sobre el rechazo al tratar con temas controvertidos, coescribiste este artículo en The New York Times, diciembre de 2017. Eso cambió absolutamente todo para el tema OVNI debido a la estatura del New York Times. Hizo aceptable que otros medios de comunicación lo cubrieran, lo que afectó la voluntad del Congreso de recibir informes y hablar sobre esto abiertamente. Artículo tremendamente influyente y artículos posteriores. Pero, ¿qué tan difícil fue conseguir que apareciera en la portada y que los editores pasaran por alto? ¿Y ha tenido un retroceso profesional o personal desde entonces?

Ralph Blumenthal

Bueno, ya sabes, hay un factor de ridículo radical en este informe al que todos nos enfrentamos, como sabes, George, tú, ya sabes, pasas junto a tus colegas y hacen, ya sabes, sonidos extraños y cosas por el estilo. Entonces, lidia con eso. Lo que pasa con el Times es que he estado allí mucho tiempo antes de escribir estos artículos. Y sé lo que implica el proceso de investigación del Times, ya sabes, los artículos. Así que Leslie Kane, Helene Cooper y yo cuando planteamos la idea a los editores, nos sentimos muy cómodos sabiendo que todo el mundo estaba registrado, no había fuentes anónimas, todo estaba documentado. Tuvimos, ya sabes, por escrito de diferentes personas, tuvimos informes, no les pedimos a los editores que aceptaran nada por fe. Todo estaba, ya sabes, estaba documentado. Pero todavía era un tema difícil de abordar para la época. Y el Times tiene un historial de ser muy escéptico con respecto a los ovnis, como saben, y muchos de los artículos que han aparecido a lo largo de los años han sido estúpidos. Han sido, ya sabes, sarcásticos. Pero, por otro lado, ha habido otros artículos a lo largo de los años, el Times ha publicado que han sido sólidos e interesantes y, ya sabes, bien informado, etc. Pero el Times no es el primer lugar al que irías. un artículo OVNI, seamos sinceros. Pero creo que la forma en que se lo presentamos a los editores, y pasamos por un proceso difícil, ya sabes, tuvimos que, ya sabes, probar varias cosas a nuestros editores y mostrarles y reformular las cosas que hicieron el artículo. más fuerte al final, pero debo decir que me apoyaron mucho a lo largo del artículo. Apareció en la portada el 17 de diciembre de 2017. Causó un gran revuelo. Porque era el Times. Pero nadie cuestionó los informes que contiene. Y nadie dijo, sabes, esto estaba mal, pero algo nos salió mal, o esto fue especulativo, o entonces todo fue sólido. Y hemos seguido, como dijiste, desde entonces, publicando otros artículos que también eran informes de pilotos que encontraron cosas. Y nos gustaría continuar con nuestros informes, pero tiene que ser correcto. Y ya sabes, también recibimos mucho rechazo de la comunidad OVNI como, ¿cuándo vas a escribir tu próximo artículo? ¿Por qué no dices esto? ¿Por qué no dices que sabes quién está censurando al neoyorquino? Vamos, danos un descanso paso a paso.

George Knapp

Otra pregunta. Recientemente, escribió un artículo fascinante, un perfil de Robert Bigelow, quien sabía que el Dr. John Mack lo apoyó económicamente en algunas de sus investigaciones. Y se me ocurrió después de leer al creyente, los caminos paralelos que recorrieron esos dos hombres interesados en ovnis, mutilaciones de animales, círculos en las cosechas, todas esas cosas, y terminaron hacia el Bigelow más recientemente, y el Dr. Mack en el final de su vida, mirando al más allá. Ese artículo fue fantástico, lo adjuntaremos a esta historia , pero es interesante, los paralelos de los dos hombres.

Ralph Blumenthal

Sí, bueno, ya sabes, una de las cosas que dijo Robert Bigelow en esa entrevista de 60 Minutes, le preguntaron, ya sabes, ¿crees en los extraterrestres, esto y aquello, y no se disculpó por lo que estaba haciendo y cómo? estaba poniendo su fortuna a trabajar. Dijo, voy a seguir mis instintos. Y no tengo miedo. Sí, me encuentro con el ridículo. Y la gente se burla de esto y la gente que está enfrente de eso, pero no me importa. Ni siquiera le presto atención. Y creo que eso es correcto. Mack era así. Y como usted dice, Robert Bigelow financió la investigación de Mack y una famosa encuesta. Y Mack tenía otro multimillonario, que tiene dos multimillonarios apoyándolos, me gustaría tener uno. Laurance Rockefeller, quien, increíblemente famoso, creyó en, ya sabes, la investigación de anomalías dio mucho de su dinero a la gente en la investigación de temas marginales, digamos. Y cuento la historia en el libro, donde Laurance Rockefeller una vez recibió a Bill y Hillary Clinton en su rancho en Wyoming. Y aprovechó la ocasión para presionar a Bill. Creo que Bill era presidente entonces, acerca de abrir los archivos de la CIA sobre, ya sabes, ovnis y ser más comunicativo por parte del gobierno. Y luego, como cuento en el libro, Lawrence cuenta la historia de que Hillary se le acerca y le dice, ya sabes, lo que le dijiste a Bill sobre los ovnis. Así que no vuelvas a mencionar eso. Y Laurance Rockefeller, más tarde, hablando, creo, con Whitley Strieber dijo: Oye, si no fuera real, ella no habría dicho eso. De todas formas,

George Knapp

Ralph, “The Believer” es un libro fantástico. Animo a todos a leerlo. Realmente me enseñó muchas cosas sobre el Dr. Mack, de las que no tenía ni idea. Lo conocí un poco en aquellos días. Gracias por acompañarnos y publicaremos esta historia. Y mucha suerte para ti.

Ralph Blumenthal

George, gracias. Eres un gran pionero en este campo. Y ha hecho mucho para sacar a la luz este problema. Así que gracias de nuevo, muchas gracias por todo lo que has hecho.