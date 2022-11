LONDRES (AP) — El primer viaje al extranjero del príncipe y la princesa de Gales desde la muerte de la reina Isabel II comienza el miércoles, una ocasión para mostrar al mundo tanto quiénes no son como quiénes son.

Con su visita de tres días a Boston, enfocada en la iniciativa del Príncipe William para encontrar a los empresarios ambientales de una nueva generación, complementada con viajes a un programa antipobreza, investigadores de desarrollo infantil y defensas locales contra inundaciones, la pareja espera demostrar que están No son los últimos restos de una institución moribunda. En cambio, los estadounidenses verán el rostro más joven de una monarquía que está abordando temas importantes mientras busca seguir siendo relevante en la Gran Bretaña moderna y multicultural.

La visita se produce menos de tres meses después de la muerte de Isabel, cuya popularidad personal apagó las críticas a la corona durante su reinado de 70 años. El rey Carlos III, padre de Guillermo, ha dejado claro que la suya será una monarquía reducida, con menos pompa y ceremonia que sus predecesoras.

“Creo que se trata menos de salvar la Tierra y más de salvar a la familia real”, dijo la profesora de la Universidad de Boston, Arianne Chernock, experta en historia británica moderna. “Para ser honesto, hemos visto a Charles como rey y sus primeros meses en esa posición tratando de sentir su camino, encontrar su camino para ser un monarca más relevante y moderno. Y creo que vemos que sucede algo similar con William y Kate”.

Parte de ese reinicio consiste en recuperar los corazones y las mentes de las personas en Estados Unidos, donde el hermano menor de William, el príncipe Harry, y la cuñada, Meghan, han dominado los medios desde que se mudaron a California en 2020. Harry y Meghan han criticado la realeza. familia por presunto racismo y trato insensible y construyó su propio perfil mediático haciendo películas y podcasts para Netflix y Spotify.

La serie de Netflix “The Crown” también resucitó algunos de los momentos más problemáticos de la Casa de Windsor, incluido el colapso del matrimonio de Carlos con la difunta princesa Diana, la madre de Guillermo, en medio de acusaciones mutuas de infidelidad.

Pero William y Kate están ansiosos por contar una historia diferente, sobre su trabajo en temas ambientales, salud mental y educación infantil.

Durante un concierto de gala que celebró el Jubileo de Platino de la reina en junio, William pronunció un discurso en el que destacó el trabajo pionero de su abuela y su padre sobre el medio ambiente, mientras se proyectaban imágenes de selvas y océanos en las paredes del Palacio de Buckingham detrás de él.

Kate escribió la semana pasada un artículo de opinión sobre la necesidad de mejorar la vida de los niños pequeños que apareció en The Daily Telegraph, uno de los periódicos más influyentes de Gran Bretaña, junto con una foto de la princesa sentada con las piernas cruzadas entre un grupo de estudiantes de primaria.

“Durante los últimos 10 años, hablando con una amplia gama de expertos sobre cómo lidiamos con problemas sociales como la mala salud mental y física, me he vuelto cada vez más seguro de una cosa: si vamos a crear una sociedad más sana y feliz para las generaciones futuras, debemos comenzar por comprender y reconocer la importancia única de los primeros cinco años de vida”, escribió.

La última visita de William y Kate a los Estados Unidos fue en 2014, poco después de su boda. Durante ese viaje, la glamorosa pareja joven fue agasajada mientras recorrían el este de los EE. UU.

Ocho años después, ahora en sus 40 y con tres hijos pequeños, el príncipe y la princesa finalmente tienen un compromiso de regreso.

La elección de Boston, ciudad natal del presidente John F. Kennedy, como destino es simbólica. El discurso de Kennedy de 1962 en el que se planteó el objetivo de llevar hombres a la luna a finales de esa década inspiró el premio Earthshot de William, destinado a encontrar soluciones al cambio climático y otros problemas ambientales a finales de esta.

La misión comienza el miércoles, cuando William y Kate se reunirán con la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, y visitarán la biblioteca y el museo en memoria de John F. Kennedy con la hija del difunto presidente, Caroline Kennedy.

Más adelante en la semana, visitarán Roca Inc., destacando los esfuerzos del grupo de equidad racial para mejorar la vida de los jóvenes al abordar problemas como la pobreza, el encarcelamiento y el trauma de la violencia urbana. También visitarán el Centro del Niño en Desarrollo de la Universidad de Harvard, líder en investigación sobre el impacto a largo plazo de las experiencias de la primera infancia.

Pero a lo largo del viaje, el ojo de William estará puesto en el Premio Earthshot.

Al centrarse en el medioambiente y el cambio climático en particular, es probable que la realeza toque un nervio en los EE. UU., donde muchas personas aún niegan la existencia del calentamiento global provocado por el hombre, dijo la autora, comentarista social y colaboradora del Washington Post, Sally Quinn. Es probable que la gente preste atención a la capacidad de la realeza para arrojar luz sobre el tema y fusionar su fama con artistas como Billie Eilish, quien encabezará la entrega de premios.

Por lo menos, pondrá cara al problema y lo hará más comprensible que las presentaciones técnicas de los científicos, dijo Quinn.

“Obviamente, los medios y la atención serán buenos, no solo porque son celebridades y miembros de la realeza, sino porque son personas serias que se preocupan por los problemas”, dijo Quinn. “Quiero decir, no son frívolos. “No son fiesteros. No salen a bailar en las mesas todas las noches. Son miembros de la realeza muy trabajadores y son temas que les preocupan”.

Earthshot ofrece 1 millón de libras (1,2 millones de dólares) en premios a los ganadores de cinco categorías distintas: protección de la naturaleza, aire limpio, reactivación de los océanos, eliminación de desechos y cambio climático. Los ganadores y los 15 finalistas también reciben ayuda para ampliar sus proyectos y satisfacer la demanda mundial.

Los ganadores se anunciarán el viernes en el MGM Music Hall de Boston como parte de un deslumbrante espectáculo encabezado por Eilish, Annie Lennox, Ellie Goulding y Chloe x Halle. El programa también contará con videos narrados por el naturalista David Attenborough y la actriz Cate Blanchett.

Clara Amfo de la BBC y el actor y productor estadounidense Daniel Dae Kim fueron seleccionados como coanfitriones. Los presentadores del premio incluyen a los actores Rami Malek, Catherine O’Hara y Shailene Woodley.

La ceremonia está programada para ser transmitida el domingo por la BBC en el Reino Unido, PBS en los EE. UU. y Multichoice en África.

“Estamos en este momento en el que hay muchas posibilidades de cómo la familia real se imagina a sí misma en el futuro, y todos realmente sienten que Kate y William son el futuro de esta institución”, dijo Chernock. “Entonces, debemos prestar mucha atención a las formas en que, en ausencia de la reina Isabel, se presentan de nuevo al público”.