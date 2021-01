El primer día, Biden deshará las políticas de Trump sobre el clima y el virus

Lady Gaga, de garganta completa y sumamente segura de sí misma, cantó el himno nacional el miércoles de una manera muy Gaga, con extravagancia, moda y pasión.

La ganadora del Grammy usó un alfiler de paloma grande y una falda esculpida roja y ondulante igualmente grande mientras cantaba en un micrófono dorado, entregando una interpretación emocional y poderosa de "The Star-Spangled Banner". La siguió Jennifer Lopez, vestida toda de blanco, con un popurrí conmovedor de "This Land is Your Land" y "America the Beautiful".