El jurado llega a un veredicto rápido para Derek Chauvin en la muerte de George Floyd: Culpable

MINNEAPOLIS (AP) – Después de tres semanas de testimonios, el juicio del ex policía acusado del asesinato de George Floyd terminó rápidamente: apenas más de un día de deliberaciones del jurado, luego solo unos minutos para que se lean los veredictos: culpable, culpable y culpable. y Derek Chauvin fue esposado y llevado a prisión .

Chauvin, de 45 años, podría ser enviado a prisión durante décadas cuando sea sentenciado en aproximadamente dos meses en un caso que desencadenó protestas en todo el mundo, violencia y una furiosa reexaminación del racismo y la policía en los EE. UU.

El veredicto provocó júbilo mezclado con dolor en toda la ciudad y en todo el país. Cientos de personas salieron a las calles de Minneapolis, algunas corriendo entre el tráfico con pancartas. Los conductores hicieron sonar sus bocinas en celebración.

“Hoy, podemos respirar de nuevo”, dijo el hermano menor de Floyd, Philonise, en una alegre conferencia de prensa familiar donde las lágrimas corrían por su rostro mientras comparaba a Floyd con la víctima del linchamiento de Mississippi en 1955, Emmett Till, excepto que esta vez había cámaras alrededor para Muéstrale al mundo lo que pasó.

El jurado de seis blancos y seis negros o personas multirraciales regresó con su veredicto después de aproximadamente 10 horas de deliberaciones durante dos días. El oficial blanco ahora despedido fue declarado culpable de asesinato no intencional en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado.

La cara de Chauvin estaba oscurecida por una máscara de COVID-19, y se podía ver poca reacción más allá de sus ojos que recorrían la sala del tribunal. Su fianza fue revocada de inmediato. La sentencia será en dos meses; el cargo más grave conlleva hasta 40 años de prisión.

El abogado defensor Eric Nelson siguió a Chauvin fuera de la sala del tribunal sin hacer comentarios.

El presidente Joe Biden acogió con agrado el veredicto y dijo que la muerte de Floyd fue “un asesinato a plena luz del día, y le arrancó las anteojeras a todo el mundo” para ver el racismo sistémico.

Pero advirtió: “No es suficiente. No podemos detenernos aquí. Vamos a ofrecer un cambio y una reforma reales. Podemos y debemos hacer más para reducir la probabilidad de que tragedias como esta vuelvan a ocurrir ”.

La decisión del jurado fue aclamada en todo el país como justicia por otros líderes políticos y cívicos y celebridades, incluido el ex presidente Barack Obama, Oprah Winfrey y el gobernador de California Gavin Newsom, un hombre blanco, quien dijo en Twitter que Floyd “todavía estaría vivo si se parecía a mí. Eso debe cambiar “.

En un parque al lado del juzgado de Minneapolis, un silencio cayó sobre una multitud de unas 300 personas mientras escuchaban el veredicto en sus teléfonos celulares. Entonces se escuchó un gran rugido, con mucha gente abrazándose, algunos derramando lágrimas.

En la intersección donde Floyd fue inmovilizado, una multitud gritó: “¡Uno menos, tres para terminar!” – una referencia a los otros tres agentes despedidos de Minneapolis que se enfrentan a un juicio en agosto por cargos de complicidad y complicidad en el asesinato en la muerte de Floyd.

Janay Henry, que vive cerca, dijo que se sintió agradecida y aliviada.

“Me siento castigado. Puedo sentir mis pies en el cemento “, dijo, y agregó que estaba esperando el” próximo caso con alegría, optimismo y fuerza “.

Jamee Haggard, quien trajo a su hija birracial de 4 años a la intersección, dijo: “Se avecina alguna forma de justicia”.

El veredicto se leyó en un juzgado rodeado de barreras de hormigón y alambre de púas y patrullado por tropas de la Guardia Nacional, en una ciudad al borde de otra ronda de disturbios, no solo por el caso Chauvin, sino por el tiroteo mortal de la policía contra un joven negro. hombre, Daunte Wright, en un suburbio de Minneapolis el 11 de abril.

Las identidades de los miembros del jurado se mantuvieron en secreto y no se divulgarán hasta que el juez decida que es seguro hacerlo.

Es inusual que los agentes de policía sean procesados por matar a alguien en el trabajo. Y las condenas son extraordinariamente raras.

De los miles de tiroteos policiales mortales en los EE. UU. Desde 2005, menos de 140 oficiales han sido acusados de asesinato o homicidio involuntario, según los datos mantenidos por Phil Stinson, criminólogo de la Universidad Estatal de Bowling Green. Antes del martes, solo siete fueron condenados por asesinato.

Los jurados suelen conceder a los agentes de policía el beneficio de la duda cuando afirman que tuvieron que tomar decisiones de vida o muerte en una fracción de segundo. Pero ese no era un argumento que Chauvin pudiera argumentar fácilmente.

Floyd, de 46 años, murió el 25 de mayo después de ser arrestado bajo sospecha de pasar un billete de $ 20 falsificado por un paquete de cigarrillos en un mercado de la esquina. Entró en pánico, suplicó que era claustrofóbico y luchó con la policía cuando intentaron meterlo en un patrullero. En cambio, lo pusieron en el suelo.

La pieza central del caso fue el insoportable video de un transeúnte de Floyd jadeando repetidamente, “No puedo respirar” y los espectadores gritando a Chauvin que se detenga cuando el oficial presionó su rodilla en o cerca del cuello de Floyd por lo que las autoridades dicen que era 9 1/2 minutos, incluidos varios minutos después de que la respiración de Floyd se detuviera y no tuviera pulso.

Los fiscales reprodujeron las imágenes en la primera oportunidad, durante las declaraciones de apertura, y le dijeron al jurado: “Créalo”. A partir de ahí fue mostrado una y otra vez, analizado un fotograma a la vez por testigos de ambos lados.

A raíz de la muerte de Floyd, estallaron manifestaciones y violencia dispersa en Minneapolis, en todo el país y más allá. El furor también llevó a la eliminación de estatuas confederadas y otros símbolos ofensivos como la tía Jemima.

En los meses siguientes, numerosos estados y ciudades restringieron el uso de la fuerza por parte de la policía, renovaron los sistemas disciplinarios o sometieron a los departamentos de policía a una supervisión más estricta.

El “Muro Azul del Silencio” que a menudo protege a los policías acusados de irregularidades se derrumbó después de la muerte de Floyd. El jefe de policía de Minneapolis rápidamente lo llamó “asesinato” y despidió a los cuatro agentes, y la ciudad llegó a un asombroso acuerdo de $ 27 millones con la familia de Floyd mientras se realizaba la selección del jurado.

Los expertos en procedimientos policiales y los veteranos de las fuerzas del orden dentro y fuera del departamento de Minneapolis, incluido el jefe, testificaron para la acusación que Chauvin usó fuerza excesiva y fue en contra de su entrenamiento.

Los expertos médicos de la fiscalía dijeron que Floyd murió de asfixia o falta de oxígeno, porque su respiración estaba restringida por la forma en que lo sostuvieron boca abajo, con las manos esposadas detrás de él, una rodilla en el cuello y la cara aplastada contra el suelo. .

El abogado de Chauvin llamó a un experto en uso de la fuerza de la policía y a un patólogo forense para tratar de argumentar que Chauvin actuó razonablemente contra un sospechoso en apuros y que Floyd murió debido a una afección cardíaca y su uso ilegal de drogas. Floyd tenía presión arterial alta y arterias estrechas, y se encontraron fentanilo y metanfetamina en su sistema.

Según la ley, la policía tiene cierto margen de maniobra para hacer uso de la fuerza y es juzgada en función de si sus acciones fueron “razonables” dadas las circunstancias.

La defensa también trató de argumentar que Chauvin y los otros oficiales se vieron obstaculizados en sus deberes por lo que percibían como una multitud creciente y hostil.

Chauvin no testificó, y todo lo que el jurado o el público escuchó a modo de explicación de él provino de un video de la cámara corporal de la policía después de que una ambulancia se llevó al Floyd de 6 pies 4 pulgadas y 223 libras. Chauvin le dijo a un transeúnte: “Tenemos que controlar a este tipo porque es un tipo considerable … y parece que probablemente esté en algo”.

El caso de la fiscalía también incluyó el testimonio entre lágrimas de los espectadores que dijeron que la policía los detuvo cuando protestaron por lo que estaba sucediendo.

Darnella Frazier, de dieciocho años, quien filmó el video crucial, dijo que Chauvin dirigió a los espectadores una mirada “fría” y “despiadada”. Ella y otros dijeron que sintieron una sensación de impotencia y una culpa persistente por presenciar la muerte a cámara lenta de Floyd.

“Han sido noches que me quedé despierta, disculpándome y disculpándome con George Floyd por no hacer más, no interactuar físicamente y no salvarle la vida”, testificó.