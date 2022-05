( NewsNation ) — La persecución de un recluso fugitivo de Alabama y un oficial penitenciario finalmente llegó a su fin, y su captura se debe en parte a un hombre que trabaja en un lavado de autos de Indiana y avisó a los investigadores.

James Stinson notó un camión sospechoso en su lavado de autos en Evansville, Indiana, que sobresalía de una de las bahías el martes pasado.

“Noté que el auto sobresalía de la bahía, lo cual era inusual. Seguía sentado allí… Cada vez que me iba y regresaba, el camión todavía estaba allí”, dijo Stinson.

Alertó a las autoridades sobre el avistamiento inusual el miércoles.

“Me acerqué a la camioneta y dije: ‘Oh, Dios mío, probablemente sea este tipo de Alabama’. Caminé y miré en la camioneta porque creo que podría estar muerto, desmayado, ¿quién sabe? Así que retrocedí. Abrí la puerta, las llaves están adentro. Lo pongo en marcha. Busqué en Google el número del departamento de policía local porque no quería llamar al 911.

“Envían a un policía. El policía dice: ‘Bueno, no hay nada que pueda hacer. No está denunciado como robado’. Revisó las placas. Luego se fue y volvió. Volvió a mirar. Encontró un candado de pistola en el asiento y dijo: ‘Oh, Dios mío, hay un candado de pistola, pero no hay armas alrededor’. Así que se fue. Solo dijo: ‘Haz lo que tengas que hacer’. Lo remolqué”, dijo Stinson.

Stinson decidió remolcar el auto el miércoles. El domingo, terminó siendo contactado por el Servicio de Alguaciles de EE. UU. sobre el camión, que fue cuando revisó sus imágenes de vigilancia para encontrar a un hombre que coincidía con la descripción de Casey White detrás del camión en el lavado de autos. Él dice que los oficiales le dijeron que tenían autoridades en camino, pero que no aparecieron hasta el lunes por la mañana.

Un avance rápido hasta el lunes por la tarde, cuando las autoridades de Evansville rastrearon al dúo hasta un hotel. Despegaron y la persecución comenzó, con los alguaciles estadounidenses y la oficina del alguacil del condado de Vanderburgh persiguiendo a los fugitivos de Alabama; la persecución terminó en un accidente de vuelco con ambos sospechosos bajo custodia.

“Me alegro de que haya terminado y que nadie haya resultado herido. Estaba más preocupado por una persona que intentaba confrontarlos. Se necesitó un equipo y me alegro de que terminara de esta manera”, dijo Stinson.

“Este tipo no tiene por qué vivir; el es peligroso Cualquiera de nosotros podría haber dicho algo malo y se habría ido. Podría haberlo criticado por dejar el auto en el área de lavado, pero decidí no hacerlo”.

Stinson dice que el mensaje importante es que si ves algo, di algo. Es ese mensaje, y su acción detrás de él, por lo que el alguacil del condado de Lauderdale, Rick Singleton, no podría estar más agradecido.

“Gracias, James. Eres un jugador clave para sacar a un criminal violento de las calles. En casos como este, a menudo son nuestros ciudadanos quienes los resuelven por nosotros”, dijo Singleton.

Casey White y Vicky White habían estado huyendo desde el 29 de abril después de que las autoridades dijeron que Vicky White ayudó a Casey White a escapar del centro de detención del condado de Lauderdale en Florence, Alabama. Los investigadores siguieron las migas de pan hacia el norte desde Alabama hasta Tennessee y, finalmente, Indiana.

En el momento de la fuga de Casey White, fue acusado de homicidio capital por un apuñalamiento mortal y ya cumplía una sentencia de 75 años por una ola de delitos en 2015 que involucró una invasión de una casa, robo de auto y persecución policial.

Vicky White murió después de que las autoridades dijeron que sufrió una herida de bala autoinfligida. Su autopsia se realizará el martes.

El Servicio de Alguaciles de EE. UU. había estado ofreciendo previamente $15,000 por información que condujera a la captura de Casey White y $10,000 por información que condujera a la captura de Vicky White. No está claro si Stinson recibirá el dinero de la recompensa.