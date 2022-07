A clock is seen surrounded by flowers. (iStock/Getty Images Plus)

( The Hill ) – Más de cuatro meses después de que el Senado aprobara por unanimidad un proyecto de ley para hacer que el horario de verano sea permanente en los EE. UU., la medida chocó contra un muro en la Cámara.

Los principales impedimentos que reducen las posibilidades de aprobación de la legislación parecen ser los desacuerdos fundamentales sobre su lenguaje y un consenso general de que otros asuntos tienen prioridad mientras la Cámara lidia con la alta inflación, las masacres con armas y eludir las amenazas judiciales en temas como el aborto y el matrimonio igualitario.

“No puedo decir que sea una prioridad”, dijo recientemente a The Hill el representante Frank Pallone (DN.J.), presidente del Comité de Comercio y Energía de la Cámara de Representantes.

“Tenemos tantas otras prioridades, pero no significa que porque no sea una prioridad no estemos tratando de trabajar en ello. Lo estamos”, dijo, y agregó: “si podemos lograr algo, no sería hasta el otoño”.

El Senado creó un gran revuelo en marzo cuando aprobó la Ley de Protección contra la Luz Solar, que haría permanente el horario de verano, a través del consentimiento unánime, atrayendo titulares generalizados. La legislación, que no entraría en vigencia hasta noviembre de 2023, exige abandonar el proceso de cambiar los relojes dos veces al año, una práctica destinada a brindarles a los estadounidenses una hora extra de luz durante el otoño y el invierno.

Pero para hacer eso, los residentes de EE. UU. perderían una hora de luz del día por la mañana desde noviembre hasta febrero.

Por ejemplo, con la ley actualmente en vigor, el sol saldrá en Nueva York a las 7:16 am el 21 de diciembre, el día más corto del año. Pero si entra en vigor la Ley de Protección del Sol, los residentes del Empire State tendrían que esperar hasta las 8:16 a. m. para ver salir el sol en el solsticio de invierno.

Es una situación similar por la tarde: el sol se pondrá en Nueva York a las 4:31 p. m. el día del solsticio de invierno, pero con la Ley de Protección Solar, eso se retrasaría hasta las 5:31 p. m.

La legislación recibió una cálida bienvenida por parte de algunos miembros de la Cámara inmediatamente después de su aprobación en el Senado: la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-Calif.), dijo que apoyaba que el horario de verano fuera permanente, pero otros señalaron que había problemas mucho más urgentes que abordar.

Días después de la aprobación del Senado, algunos miembros de la Cámara comenzaron a solicitar una investigación adicional y una discusión sobre el proyecto de ley, lo que indica posibles vientos en contra.

Y ahora, Pallone dice que si bien varios legisladores están de acuerdo en que los cambios de reloj de “avance rápido” y “retroceso” deben eliminarse, están en desacuerdo sobre cuál debería ser el horario permanente: horario de verano o estándar.

“Seguimos tratando de llegar a un consenso, pero hasta ahora nos ha eludido”, dijo Pallone.

“El problema es que mucha gente me dice: ‘Oh, deberíamos tener, ya sabes, no deberíamos cambiar de un lado a otro, solo deberíamos tener el estándar o el horario de verano’, pero luego no están de acuerdo sobre cuál. promulgar Y ese es el problema. Necesitamos un consenso de que si vamos a tener un tiempo, ¿cuál es? Y no he podido llegar a un consenso sobre eso”, agregó.

El presidente de Energía y Comercio enfatizó que los desacuerdos se basan en la ubicación geográfica y no en la afiliación partidaria.

Los legisladores en áreas turísticas, por ejemplo, generalmente están a favor del horario de verano porque quieren que los visitantes se queden afuera más tarde, según Pallone. Pero en lugares rurales que tienen grandes comunidades de agricultores, lo óptimo es una hora extra por la mañana.

“No es para nada partidista”, dijo Pallone. “Es totalmente, ya sabes, regional y depende de tu distrito”.

Estas son también algunas preocupaciones religiosas. Según un asistente demócrata, al menos un legislador recibió un rechazo de la medida por parte de Yeshivas, quienes están preocupados de que el nuevo sistema de tiempo entre en conflicto con las oraciones matutinas.

“Sé que surgieron algunas inquietudes que sentí que necesitábamos tomarnos un tiempo para abordar, así que seguiré trabajando en ello”, dijo la representante Cathy McMorris Rodgers (R-Wash.), miembro de alto rango de la Cámara. Comité de Energía y Comercio, le dijo a The Hill esta semana.

Sin embargo, algunos legisladores no han hablado muy bien de la medida. El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer (D-Md.), dijo a The Hill el mes pasado que “no estaba nada impresionado con este esfuerzo”, y el líder de la minoría Kevin McCarthy (R-Calif.) dijo: “No creo que sea un buen proyecto de ley”. .”

Si bien la rápida aprobación en el Senado de la Ley de Protección contra la Luz del Sol tomó desprevenidos a algunos legisladores y ciudadanos privados, el impulso para hacer que el horario de verano sea la ley del país ha sido un esfuerzo de décadas respaldado por una serie de grupos empresariales, especialmente organizaciones de golf. , que ven una hora extra de luz del día como beneficiosa para el resultado final.

El entonces presidente Nixon firmó un proyecto de ley en 1974 para hacer permanente el horario de verano durante dos años como una forma de abordar la escasez de gasolina en todo el país. Pero ese experimento oportuno fracasó rápidamente, y el presidente Ford firmó la legislación solo nueve meses después para restablecer el cambio bianual de los relojes después de que la aprobación pública del cambio se desplomó.

La opinión pública, sin embargo, ahora parece estar al alza. Una encuesta de la Universidad de Monmouth realizada en marzo encontró que el 61 por ciento quiere deshacerse del cambio de reloj dos veces al año, en comparación con el 35 por ciento que quiere mantener el statu quo.

Del mismo modo, el 59 por ciento de los adultos encuestados por YouGov dijeron que les gustaría que el horario de verano se hiciera permanente, en comparación con el 19 por ciento que no lo haría.

La representante Jan Schakowsky (D-Ill.), presidenta del Subcomité de Protección al Consumidor y Comercio de Energía y Comercio, le dijo a The Hill el mes pasado que una “cantidad desproporcionada” de sus electores estaba discutiendo el asunto después de que fue aprobado por el Senado, y señaló que “casi” todos los comentarios fueron positivos.

Pero algunos legisladores, incluido Schakowsky, dicen que ahora no es el momento adecuado para adoptar la legislación.

“Simplemente no parece ser el tipo de prioridad urgente en este momento. Eso es todo”, dijo la semana pasada. “Entonces, ya sabes, cuánto enfoque hay en eso, cuánta atención, poca”.

El representante Vern Buchanan (R-Fla.), quien patrocinó el proyecto de ley complementario en la Cámara, dijo que la cámara ha estado “preocupada” con una serie de otros asuntos, y el representante Greg Pence (R-Ind.) dijo que es ” en absoluto” una prioridad.

Cuando se le preguntó sobre el proyecto de ley, el látigo de la minoría de la Cámara de Representantes Steve Scalise (R-La.), miembro del Comité de Energía y Comercio, dijo a The Hill que no había “escuchado nada al respecto últimamente”, y agregó que “hubo algunas conversaciones hace meses, pero creo que se ha quedado en el camino con muchos de los otros problemas que están ahí afuera”.

Pero según un asistente demócrata, el plazo ideal para aprobar el proyecto de ley ya pasó, y hay pocas probabilidades de que se presente otro antes de fin de año.

“Si este proyecto de ley iba a mover este Congreso, tendríamos que moverlo justo después de que el Senado lo aprobara”, dijo el asistente. “Creo que fue como nuestra oportunidad, y dado que no sucedió entonces, ahora se ha caído como una prioridad”.

El asistente caracterizó las circunstancias como una situación de “huelga mientras el hierro está caliente”, y señaló que el impulso que siguió a la aprobación del Senado se desvaneció rápidamente.

“Hubo como este gran impulso para impulsarlo, y eso se vino abajo. Y creo que es realmente difícil recuperar ese impulso”, dijo el asistente.