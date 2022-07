(The Hill) — Un grupo de control de armas envió el jueves un convoy de 52 autobuses de una milla de largo a la casa del senador Ted Cruz (R-Texas) y llenó los asientos vacíos del autobús principal con recuerdos personales de niños que han murió durante los tiroteos en la escuela.

La organización, Change the Ref, dijo que la flota de autobuses, parte de un movimiento llamado The Yellow Bus Project, viajó a la casa de Cruz en Houston, donde los fundadores Manuel y Patricia Oliver dejaron una carta escrita a mano para el senador republicano, que no estaba hogar.

La carta fue escrita por el difunto hijo de Oliver, Joaquín, quien estaba entre los 17 estudiantes que murieron en el tiroteo en la escuela secundaria de 2018 en Parkland, Florida. Joaquín Oliver le escribió la carta a Cruz cuando tenía 12 años, instando al senador a apoyar verificaciones de antecedentes universales.

El miércoles, el convoy de autobuses se reunió para estacionarse en forma de rifle de asalto en Houston antes de que la flota viajará a la casa de Cruz el jueves por la mañana.

Manuel Oliver dijo que los asientos vacíos en los 52 autobuses representaban a los 4,368 niños que han muerto a causa de la violencia armada desde 2020, convirtiéndose en la principal causa de muerte de niños en los EE. UU.

Oliver dijo que Cruz es el principal receptor de donaciones de cabilderos de armas, como la Asociación Nacional del Rifle (NRA), en Texas. Según la organización de seguimiento de dinero Open Secrets , Cruz ha ecaudado $749,000 de grupos de derechos de armas a lo largo de su carrera.

“Para conmemorar este horrible momento histórico, estamos mostrando a los votantes estadounidenses el costo que estos políticos han tenido en la vida de nuestros hijos con este archivo demasiado real,” dijo Manuel Oliver en un comunicado. “Y esto es solo el comienzo. No nos detendremos con el senador Ted Cruz. A todos los políticos que se mantuvieron al margen, tomaron dinero de la NRA y se negaron a escuchar a las personas que representan: el museo está en camino para honrarlos a ustedes a continuación.”

El convoy de autobuses de una milla de largo se llama Museo de los Niños de la NRA.

Texas todavía se está recuperando de un tiroteo masivo mortal en mayo, cuando un hombre armado abrió fuego dentro de una escuela primaria en Uvalde y mató a 19 niños y dos adultos.

Días después del tiroteo, Cruz asistió a una convención de la NRA y culpó a los videojuegos, el acoso en las redes sociales y la falta de asistencia a la iglesia por el aumento de la violencia armada .

El Congreso aprobó recientemente una legislación bipartidista sobre el control de armas que amplió las verificaciones de antecedentes para adultos menores de 21 años e invirtió miles de millones en servicios de salud mental y seguridad escolar. Cruz estuvo entre los 33 republicanos del Senado que votaron en contra de la ley.

Change the Ref, que formaron Manuel y Patricia Oliver después de perder a su hijo en el tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, está presionando para que el Congreso apruebe una ley que ordene verificaciones de antecedentes universales para cubrir a los traficantes sin licencia y otras lagunas.

Patricia Oliver dijo que quiere que “los votantes recuerden qué políticos están en el bolsillo de la NRA cuando visiten las urnas en noviembre.”

“Instamos a todos a unirse a nosotros en nuestra misión de luchar por cada alma inocente perdida por la violencia armada y exigir verificaciones universales de antecedentes sobre la venta de armas,” dijo en un comunicado.