El FBI investiga a las tropas de la Guardia en DC en medio de temores de un ataque interno

WASHINGTON (AP) – Funcionarios de defensa de Estados Unidos dicen estar preocupados por un ataque interno u otra amenaza de miembros del servicio involucrados en asegurar la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, lo que llevó al FBI a examinar a todos los 25.000 soldados de la Guardia Nacional que ingresaron a Washington para el evento. .

La empresa masiva refleja las extraordinarias preocupaciones de seguridad que se han apoderado de Washington después de la mortal insurrección del 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos por parte de manifestantes pro-Trump. Y subraya los temores de que algunas de las mismas personas asignadas para proteger la ciudad durante los próximos días puedan representar una amenaza para el presidente entrante y otras personalidades importantes presentes.

El secretario del Ejército, Ryan McCarthy, dijo a The Associated Press el domingo que los funcionarios están conscientes de la amenaza potencial y advirtió a los comandantes que estén atentos a cualquier problema dentro de sus filas a medida que se acerca la inauguración. Sin embargo, hasta ahora, él y otros líderes dicen que no han visto evidencia de amenazas, y los funcionarios dijeron que la investigación no había señalado ningún problema.

“Continuamente estamos pasando por el proceso, y examinamos en segundo y tercer lugar a cada una de las personas asignadas a esta operación”, dijo McCarthy en una entrevista después de que él y otros líderes militares pasaron por un exhaustivo simulacro de seguridad de tres horas en preparación para la inauguración del miércoles. Dijo que los miembros de la Guardia también están recibiendo capacitación sobre cómo identificar posibles amenazas internas.

Aproximadamente 25.000 miembros de la Guardia Nacional están llegando a Washington desde todo el país, al menos dos veces y media el número de las inauguraciones anteriores. Y mientras que el ejército revisa rutinariamente a los miembros del servicio en busca de conexiones extremistas, la revisión del FBI se suma a cualquier monitoreo previo.

Varios funcionarios dijeron que el proceso comenzó cuando las primeras tropas de la Guardia comenzaron a desplegarse en DC hace más de una semana. Y dijeron que está programado que esté completo para el miércoles.

“La pregunta es, ¿son todos ellos? ¿Hay otros? ” dijo McCarthy. “Necesitamos ser conscientes de ello y tenemos que poner en marcha todos los mecanismos para examinar a fondo a estos hombres y mujeres que apoyarían cualquier operación como esta”.

En una situación como esta, la investigación del FBI implicaría pasar los nombres de las personas a través de bases de datos y listas de vigilancia mantenidas por la oficina para ver si surge algo alarmante. Eso podría incluir la participación en investigaciones anteriores o preocupaciones relacionadas con el terrorismo, dijo David Gómez, ex supervisor de seguridad nacional del FBI en Seattle.

Las amenazas internas han sido una prioridad persistente en la aplicación de la ley en los años posteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001. Pero en la mayoría de los casos, las amenazas provienen de insurgentes locales radicalizados por al-Qaida, el grupo Estado Islámico o grupos similares. En contraste, las amenazas contra la toma de posesión de Biden han sido alimentadas por partidarios del presidente Donald Trump, militantes de extrema derecha, supremacistas blancos y otros grupos radicales. Muchos creen en las infundadas acusaciones de Trump de que le robaron las elecciones, una afirmación que ha sido refutada por muchos tribunales, el Departamento de Justicia y funcionarios republicanos en estados clave en el campo de batalla.