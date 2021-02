El ex alcalde criticado por decirle a los residentes de Texas sin electricidad '¡dejen de llorar y busquen un folleto!'

CIUDAD DE COLORADO, Texas ( KTAB / KRBC ) – El ahora ex alcalde de una ciudad de Texas está recibiendo algo de calor después de publicar un mensaje en las redes sociales reprendiendo a los ciudadanos afectados por el frío.

Tim Boyd escribió el martes por la mañana en Facebook que “¡no es responsabilidad del gobierno local apoyarte en momentos difíciles como este! ¡Húndete o nada, es tu elección!”

Al abordar los cortes de energía, Boyd escribe: “¡La ciudad y el condado, junto con los proveedores de energía o cualquier otro servicio, no le deben NADA! ¡Estoy harto y cansado de que la gente busque un maldito folleto!”

“Sólo los fuertes sobrevivirán y los débiles serán parroquiales (sic)”, continúa Boyd.

Boyd hizo otra publicación en las redes sociales el martes por la tarde diciendo que “no negará ni por un minuto” lo que dijo en la publicación, y que muchas de las cosas que escribió fueron “sacadas de contexto”.

En la misma publicación, Boyd afirma que ya había entregado su renuncia, aunque no está claro si lo hizo antes o después de escribir la publicación inicial de Facebook. Hasta el martes por la noche, Boyd todavía figuraba como alcalde de la ciudad en el sitio web del gobierno.

Las llamadas realizadas a Boyd no fueron respondidas de inmediato.

Vea las declaraciones de Facebook en su totalidad a continuación:

Nadie le debe nada a usted ni a su familia; ¡Tampoco es responsabilidad del gobierno local apoyarte en tiempos difíciles como este! ¡Húndete o nada, tú eliges! ¡La ciudad y el condado, junto con los proveedores de energía o cualquier otro servicio, no le deben NADA! ¡Estoy harto y cansado de que la gente busque una maldita mano! Si no tiene electricidad, intensifique y elabore un plan de juego para mantener a su familia abrigada y segura. Si no tiene agua, se las arregla sin ella y piensa fuera de la caja para sobrevivir y suministrar agua a su familia. Si estás sentado en casa en el frío porque no tienes energía y estás sentado esperando que alguien venga a rescatarte porque tu pereza es el resultado directo de tu crianza. Solo los fuertes sobrevivirán y los débiles perecerán. Gente, Dios nos ha dado las herramientas para mantenernos a nosotros mismos en tiempos como este. Lamentablemente, esto es un producto de un gobierno socialista en el que alimentan a la gente para que crea que POCOS trabajarán y otros se volverán dependientes para las limosnas. Lamento que haya estado lidiando sin electricidad ni agua; ¡sí! ¡Pero estaré maldito si voy a proveer para alguien que sea capaz de hacerlo por sí mismo! ¡Hemos perdido de vista a los necesitados y los que se aprovechan del sistema y los juntamos en un solo grupo! En resumen, ¡deje de llorar y busque un folleto! ¡Deja tu a– y cuida de tu propia familia! En pocas palabras: ¡NO SEA PARTE DE UN PROBLEMA, SEA PARTE DE LA SOLUCIÓN!

Segunda publicación de Boyd:

¡Todos, he retrocedido y he visto cómo todo esto se intensifica y he tratado de mantener la boca cerrada! No negaré ni un minuto lo que dije en mi publicación esta mañana. Créame cuando digo que muchas de las cosas que dije fueron sacadas de contexto y algunas de las cuales fueron dichas sin pensarlo mucho. Nunca quisiera lastimar a los ancianos ni a nadie que realmente necesite ayuda para que se las deje a su suerte. Solo estaba haciendo la declaración de que aquellas personas que son demasiado perezosas para levantarse y valerse por sí mismas, pero que son capaces, no deben recibir una limosna. ¡Pido disculpas por la redacción y algunas de las frases que se usaron! ¡Ya había entregado mi renuncia y no me había inscrito para postularme para alcalde nuevamente en la fecha límite que era el 12 de febrero! Hablé algo de esto por la ira que la ciudad y el condado estaban atrapando por situaciones que estaban fuera de su control. Por favor, comprenda que si tuviera que hacerlo de nuevo, me habría guardado mis palabras y, si las hubiera dicho, habría usado mejores palabras y habría sido más descriptivo.

La ira y el acoso que le han causado a mi esposa y mi familia son inmerecidos … mi esposa fue despedida de su trabajo debido a la asociación que la gente le dio y el negocio para el que trabajaba. ¡Es una muy buena persona y solo me estaba defendiendo! Pero tener que ser despedida de su trabajo por cosas que dije fuera de contexto es horrible. Lo admito, hay cosas que se dicen todo el tiempo con las que no estoy de acuerdo; pero nunca lo acosaría a usted ni a su familia hasta el punto de que perdieran sus medios de vida, como una forma de ingresos.

Les pido que comprendan que nunca quise hablar en nombre de la ciudad de Colorado City o del condado de Mitchell. Hablaba como ciudadano porque ya NO SOY EL ALCALDE. Pido disculpas por la redacción y les pido que por favor no me sigan hostigando a mí ni a mi familia.

Amenazar nuestras vidas con comentarios y mensajes es algo horrible de lo que pensar. ¡No compartiré ninguno de esos mensajes de esos nombres, ya que siento que saben quiénes son y espero que después de ver esto se retracten de las cosas odiosas que han dicho!

Gracias

Tim Boyd (ciudadano)