El director ejecutivo de Twitter defiende la prohibición de Trump y advierte sobre un precedente peligroso

WASHINGTON (AP) - El presidente electo Joe Biden ya no tomará un tren de Amtrak a Washington para su toma de posesión debido a preocupaciones de seguridad, dijo el miércoles una persona informada sobre la decisión a The Associated Press.

La decisión del presidente electo refleja las crecientes preocupaciones sobre las amenazas potenciales en el Capitolio y en todo Estados Unidos en el período previo a la inauguración de Biden el 20 de enero.