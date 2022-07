(NEXSTAR) – ¿Qué tienen en común los arquitectos Frank Lloyd Wright, IM Pei y Antoni Gaudi? Bueno, es probable que nunca hayas comido una pizza de masa rellena en ninguno de sus edificios.

Sin embargo, no se puede decir lo mismo de Richard D. Burke.

Burke es responsable del diseño de todos los restaurantes Pizza Hut con techo rojo en todo el mundo, ya que creó el concepto a finales de los años 60 para Dan y Frank Carney, los dos hermanos que fundaron Pizza Hut. Pero Burke, un hermano de la fraternidad de Dan y Frank Carney durante sus días en la Universidad Estatal de Wichita, casi se había quedado sin trabajo después de que los Carney se acercaron a él por sus servicios, según Pizza Hut.

“Según cuenta la historia, Burke había cobrado originalmente a los hermanos una tarifa inicial considerable que la incipiente empresa de pizzas no pudo reunir”, escribió la compañía en una publicación de blog de 2015. “En cambio, le ofrecieron a Burke $100 por tienda construida usando su diseño, sin imaginar que Pizza Hut se convertiría en la compañía global que es hoy”.

Las estimaciones varían en cuanto a la cantidad de ubicaciones de Pizza Hut de “techo rojo” que surgieron en las décadas siguientes, pero Curbed.com informó una vez alrededor de 6,300 en 2004, lo que habría convertido a Burke en millonario varias veces. Un representante de Pizza Hut no estuvo disponible para confirmar cuánto ganó Burke con el trato.

En 2016, sin embargo, solo quedaban alrededor de 3000 ubicaciones tradicionales cuando Pizza Hut anunció que abandonaría la arquitectura icónica por un diseño más elegante y moderno para respaldar la mayor demanda de entrega, informó el Dallas Morning News .

“Obviamente, es un diseño icónico del que siempre tendremos elementos en todo lo que hacemos”, ¡Yum! El CEO de Brands, David Gibbs, dijo a la tienda de los edificios con techos rojos característicos de Pizza Hut en 2016. “El techo rojo representa a Pizza Hut a los ojos de los consumidores. … Pero en muchos casos, el negocio solo exige que nos traslademos a un activo más grande y más contemporáneo”.

Aún así, las contribuciones inconfundibles de Burke a la arquitectura moderna aún se pueden apreciar en todo el país, si sabe dónde buscar. Muchas de las antiguas ubicaciones de Pizza Hut se han comprado o reutilizado para su uso como restaurantes, negocios o incluso iglesias completamente diferentes, aunque conservando esos techos imperdibles. También se han puesto a disposición varios recursos en línea para las personas que deseen encontrar o compartir fotos de un negocio local que claramente alguna vez fue Pizza Hut, incluido Used to Be a Pizza Hut, que permite a los usuarios buscar antiguos Huts en su área.

Los fotoperiodistas australianos Chloe Cahill y Ho Hai Tran, dos niños de los años 90 que se describen a sí mismos como niños de los 90 y que en su juventud encontraron que Pizza Hut era un “lugar de maravillas”, incluso compilaron una colección fotográfica de estos antiguos Huts en un libro, “Pizza Hunt”. lanzado en 2016.

Para ellos, las obras de Wright, Pei y Gaudi podrían incluso palidecer en comparación con los restantes negocios con forma de Pizza-Hut diseñados por Burke.

“Aquellos que quedan, aquellos que no han sido demolidos o que no están programados para ser demolidos, existen en el espacio donde se encuentran lo anodino y lo inolvidable”, se lee en el sitio web oficial del libro. “Aunque han sido reutilizados, repintados o reubicados, estos edificios aún son fácilmente reconocibles y recuerdan una época de comida rápida para cenar, todo lo que pueda comer pizza y helados de autoservicio”.