Un hombre que se unió a la mafia pro-Trump que atacó el Capitolio de EE . UU. se disculpó el martes con los oficiales que protegían el edificio después de decirles a los legisladores que lamenta haber sido engañado por las mentiras de fraude electoral del expresidente.

Durante una audiencia ante el comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga la insurrección, Stephen Ayres testificó que se sintió llamado por el expresidente Donald Trump para viajar a Washington el 6 de enero de 2021.

Describió sentirse arrastrado por las afirmaciones falsas de Trump y creer mientras marchaba hacia el Capitolio que Trump se uniría a ellos allí y que todavía había una posibilidad de que se anularan las elecciones.

“Sentí que tenía puestas las anteojeras de los caballos. Estuve encerrado todo el tiempo”, dijo Ayres, quien está programado para ser sentenciado en septiembre después de declararse culpable de un delito menor en el motín.

Su mensaje a los demás: “Quítense las anteojeras, asegúrese de dar un paso atrás y ver qué está pasando antes de que sea demasiado tarde”.

“Cambió mi vida”, dijo. “Y no para bien”.

Ayres, quien no fue acusado de ningún tipo de violencia o destrucción el 6 de enero, dijo que trabajó para una empresa de gabinetes en el noreste de Ohio durante 20 años, pero perdió su trabajo y vendió su casa después de los disturbios. A él se unió su esposa en la audiencia.

Después de la audiencia, Ayres se acercó a los oficiales en la sala del comité que testificaron sobre haber sido atacados verbal y físicamente por la turba enfurecida. Ayres se disculpó por sus acciones con los oficiales de policía del Capitolio Aquilino Gonell y Harry Dunn, el oficial de policía metropolitana Daniel Hodges y el ex oficial de MPD Michael Fanone.

Los oficiales parecían tener diferentes respuestas al intento de Ayres de hacer las paces.

Fanone le dijo a The Associated Press que la disculpa no era necesaria porque “no me sienta bien”. Hodges dijo en CNN que aceptó la disculpa y agregó que “tienes que creer que hay personas que pueden cambiar”.

Gonell, quien recientemente descubrió que las lesiones a las que sucumbió el 6 de enero ya no le permitirán ser parte de la fuerza, dijo que aceptaba el sentimiento de Ayres, pero no significa mucho.

“Todavía tiene que responder por lo que hizo legalmente. Y a su Dios. Así que depende de él”, dijo el ex sargento.

Dunn, quien no se puso de pie cuando Ayres se le acercó, dijo que no acepta sus disculpas.

El comité de la Cámara de Representantes del 6 de enero que está investigando la insurrección buscó usar el testimonio de Ayres para mostrar cómo el tuit de Trump del 19 de diciembre de 2020 llamando a sus partidarios a Washington movilizó no solo a los grupos de extrema derecha, sino también a los estadounidenses promedio para descender a la capital de la nación. .

Ayres describió ser un seguidor leal de Trump en las redes sociales antes del 6 de enero y dijo que sentía que necesitaba atender el llamado del presidente de ir a Washington, DC, para el mitin “Stop the Steal”.

“Estaba muy molesto, al igual que la mayoría de sus seguidores”, dijo Ayres cuando se le preguntó sobre las afirmaciones electorales infundadas de Trump. Cuando la representante Liz Cheney le preguntó si todavía cree que la elección fue robada, Ayres dijo: “No tanto ahora”.

Ayres dijo que no planeaba irrumpir en el Capitolio antes de que el discurso de Trump “irritara a todos”. Había creído que el presidente se reuniría con ellos en el Capitolio.

“Básicamente, solo estábamos siguiendo lo que dijo”, dijo Ayres.

Ayres dijo que él y los amigos que lo acompañaron a Washington decidieron abandonar el Capitolio cuando Trump envió un tuit pidiendo a los manifestantes que se fueran. Si Trump hubiera hecho eso más temprano ese día, “tal vez no estaríamos en una situación tan mala”, dijo Ayres.

Ayres dijo que lo enoja que Trump siga insistiendo en sus afirmaciones falsas sobre las elecciones.

“Estaba pendiente de cada palabra que decía”, dijo. “Todo lo que estaba sacando, yo lo estaba siguiendo”.

Su testimonio se hizo eco de las palabras de muchos alborotadores del Capitolio que expresaron remordimiento por sus crímenes en las audiencias de sentencia.

Es una de las 840 personas que han sido acusadas de delitos federales relacionados con los disturbios del 6 de enero. Más de 330 de ellos se han declarado culpables, en su mayoría de delitos menores punibles con no más de un año de prisión. Más de 200 han sido condenados.

En su caso judicial, Ayres admitió que condujo de Ohio a Washington en la víspera de la manifestación “Stop the Steal” para protestar por la certificación del Congreso del conteo de votos del Colegio Electoral. Entró al Capitolio a través de las puertas del ala del Senado y permaneció adentro durante unos 10 minutos, uniéndose a otros alborotadores en cánticos.

En una publicación de Facebook cuatro días antes de los disturbios, Ayres adjuntó una imagen de un cartel que decía “el presidente nos pide que regresemos a Washington el 6 de enero para una gran protesta”.

En otra publicación de Facebook antes de los disturbios, escribió: “Los principales medios de comunicación, las redes sociales, el partido demócrata, los tribunales FISA, el presidente del Tribunal Supremo John Roberts, Joe Biden, Nancy Pelosi, etc…. ¡todos han cometido TRAICIÓN contra un presidente estadounidense en funciones! !! ¡Todos ahora son notificados por ‘We The People!’”