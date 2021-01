El actor de Marvel, la estrella de la WWE Dave Bautista ofrece una recompensa de $20K por manatí raspado con ‘Trump’ en la espalda

TAMPA, Fla. (WFLA) – El residente de Tampa, Dave Bautista, dijo recientemente en Twitter que está ofreciendo una recompensa por información que conduzca al arresto y condena de los involucrados en un caso en el que un manatí fue raspado con la palabra “Trump” en la espalda .

En un tuit respondiendo a otro usuario de Twitter , Bautista, oriundo de Washington DC y actor de “Guardianes de la Galaxia”, tuiteó el lunes cuando ocurrió el incidente.

El actor y ex estrella de la WWE dijo que si aún no había una recompensa, él “aportaría 20.000 dólares” por el arresto y condena de los involucrados.

“¡Y prometo que habrá bonificaciones por esa recompensa!” Agregó Bautista.

Actualmente hay una recompensa de $ 5,000 por información que conduzca a un arresto por la “mutilación cruel e ilegal”, ofrecida por el Centro para la Diversidad Biológica.

8 On Your Side se acercó al centro y los $ 5,000 todavía están disponibles. A quienes tengan información sobre el crimen se les pide que se comuniquen con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU.

Los funcionarios de FWS están investigando después de que la buceadora Hailey Warrington descubrió al manatí en Homosassa Springs.

Warrington le dijo a 8 On Your Side que cree que las marcas de raspaduras probablemente fueron hechas por las uñas, pero que el manatí no tenía heridas superficiales.

El manatí antillano amenazado está protegido tanto a nivel estatal como federal por tres leyes separadas, incluida la Ley de especies en peligro de extinción.