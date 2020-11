Ejércitos legales listos si el resultado de las elecciones nubladas llega a los tribunales

WASHINGTON (AP) – Partidos exclusivos. Votos ausentes que llegan tarde. Cajas de entrega. Sobres secretos.

Los abogados demócratas y republicanos ya han acudido a los tribunales por estos temas en el período previo a las elecciones del martes. Pero las luchas legales podrían cobrar una nueva urgencia, sin mencionar el vitriolo adicional, si un margen estrecho en un estado de campo de batalla es la diferencia entre otros cuatro años para el presidente Donald Trump o una administración de Joe Biden .

Ambas partes dicen que están listas, con miles de abogados en espera para marchar a la corte para asegurarse de que las boletas sean contadas o excluidas.

Desde las elecciones presidenciales de 2000, que finalmente fue decidida por la Corte Suprema, ambas partes han reclutado equipos legales para prepararse para el improbable caso de que la votación no resuelva la contienda. Pero este año, existe casi la presunción de que se producirán peleas legales y que solo un resultado definitivo probablemente las evitará.

Los candidatos y partidos han reclutado a destacados abogados vinculados con las administraciones demócratas y republicanas. Un caso de Pensilvania en la Corte Suprema enfrenta a Donald Verrilli, quien fue el principal abogado de la Corte Suprema del presidente Barack Obama, contra John Gore, un antiguo funcionario de alto rango del Departamento de Justicia de Trump.

Es imposible saber dónde, o incluso si, surgirá un problema que afectará al resultado final. Pero las demandas existentes en Pensilvania, Carolina del Norte, Minnesota y Nevada ofrecen una pista de los estados con más probabilidades de ser la zona cero en una batalla postelectoral y los tipos de problemas que podrían atar el resultado.

Ya se han presentado aproximadamente 300 demandas por las elecciones en docenas de estados de todo el país, muchas de las cuales involucran cambios en los procedimientos normales debido a la pandemia de coronavirus, que ha matado a más de 230,000 personas en los EE. UU. Y ha enfermado a más de 9 millones.

Es probable que la mayoría de los posibles desafíos legales se deriven del enorme aumento en el voto en ausencia provocado por la pandemia del coronavirus. En Pensilvania, los funcionarios electorales no comenzarán a procesar esas boletas hasta el día de las elecciones, y algunos condados han dicho que no comenzarán a contar esos votos hasta el día siguiente. Las boletas enviadas por correo que no vienen dentro de un sobre secreto deben descartarse, según un fallo de la Corte Suprema del estado.

“Todavía no puedo imaginar cómo va a ir el conteo y la verificación de las papeletas de voto en ausencia en algunos de los estados de batalla como Pensilvania”, dijo el profesor de derecho de la Universidad Estatal de Ohio Edward Foley, un experto en derecho electoral.

La fecha límite para recibir y contar los votos ausentes es el viernes, una extensión ordenada por el tribunal superior de Pensilvania. La Corte Suprema dejó esa orden en su lugar en respuesta a un esfuerzo republicano para bloquearla. Pero varios jueces conservadores indicaron que estarían abiertos a abordar el tema después de las elecciones, especialmente si esas boletas que llegan tarde podrían significar la diferencia en el estado.

Trump, sin embargo, no estaba contento con que se dejara la extensión , a pesar de que Pensilvania mantendrá esas boletas separadas del resto en caso de un renovado interés judicial.

“Esto es algo horrible que la Corte Suprema de Estados Unidos le ha hecho a nuestro país”, dijo Trump en Pensilvania el sábado.

El domingo, dijo que tan pronto como cierren las urnas, “entraremos con nuestros abogados”.

Al igual que Pensilvania, Carolina del Norte también ha sido testigo de una pelea judicial entre los demócratas que apoyan la extensión del plazo para las papeletas de voto en ausencia y los republicanos que se oponen. El problema es una extensión de seis días aprobada por un tribunal estatal, más allá de los tres días adicionales después del día de las elecciones que la legislatura controlada por los republicanos acordó en respuesta a la pandemia.

La semana pasada, los jueces permitieron que los días adicionales permanecieran vigentes, debido a una disidencia de tres conservadores en la corte.

En Minnesota, las boletas que lleguen tarde también serán segregadas del resto de la votación debido a los procedimientos legales en curso, bajo una orden de la corte de apelaciones federal.

Las demandas republicanas han desafiado decisiones locales que podrían adquirir importancia nacional en una elección cerrada.

En Nevada, la campaña de Trump y los republicanos estatales acudieron a los tribunales para intentar detener el recuento de las boletas por correo en el área de Las Vegas. Los republicanos dicen que a los observadores no se les permite estar lo suficientemente cerca de los trabajadores y las máquinas en el concurrido centro de conteo de votos en los suburbios de Las Vegas para desafiar las firmas en el condado más grande y con mayor inclinación demócrata del estado.

Jesse Binnall, abogado del Partido Republicano y la campaña de Trump, le dijo a un juez la semana pasada que el proceso de conteo observado en Las Vegas impide lo que él llamó una “oportunidad significativa” para cuestionar la validez de las boletas enviadas por correo.

En Texas, los republicanos están pidiendo a los tribunales estatales y federales que ordenen a los funcionarios electorales en el área de Houston que no cuenten las boletas entregadas en los autocines. La Corte Suprema de Texas negó el domingo la declaración del Partido Republicano. Un juez federal celebrará una audiencia el lunes.

La escala y el alcance de las acciones legales relacionadas con las elecciones presidenciales nunca se habían visto antes. Trump ha sugerido que el resultado bien podría decidirse en un tribunal. Cuanto más cerca esté la competencia, más probable es que su predicción sea cierta.