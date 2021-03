Dueño de la tienda: Sospechoso de tiroteo masivo en Colorado pasó el chequeo de antecedentes antes de comprar un arma

BOULDER, Colorado (AP) – El sospechoso de los tiroteos en un supermercado de Colorado compró un arma antes del tiroteo en una tienda de armas local después de pasar una verificación de antecedentes, dijo el viernes el dueño de la tienda.

John Mark Eagleton, propietario de Eagles Nest Armory en el suburbio de Arvada en Denver, dijo en un comunicado que su tienda estaba cooperando con las autoridades mientras investigan el tiroteo del lunes que mató a 10 personas, incluido un oficial de policía.

Eagleton dijo que el sospechoso del tiroteo, Ahmad Al Aliwi Alissa, pasó una verificación de antecedentes realizada por la Oficina de Investigaciones de Colorado antes de comprar el arma de fuego.

Las autoridades dijeron anteriormente que Alissa, de 21 años, compró el arma estilo AR-15 utilizada en el tiroteo masivo el 16 de marzo, seis días antes de los tiroteos fatales del lunes. Alissa es de Arvada.

“Estamos absolutamente consternados por lo que sucedió y nuestros corazones están destrozados por las víctimas y las familias que se quedan atrás. Asegurar que cada venta que ocurra en nuestra tienda sea legal, siempre ha sido y seguirá siendo la máxima prioridad para nuestro negocio”, Eagleton dijo en el comunicado.

La declaración agregó: “Con respecto al arma de fuego en cuestión, se realizó una verificación de antecedentes del comprador como lo requiere la ley de Colorado y la Oficina de Investigación de Colorado proporcionó la aprobación para la venta. Hemos cooperado y continuaremos cooperando plenamente con las fuerzas del orden mientras continúa su investigación “.

Alissa fue condenada en 2018 por un delito menor de agresión después de que tiró al piso a un compañero de secundaria, se subió encima de él y lo golpeó en la cabeza varias veces, según documentos policiales. Fue sentenciado a libertad condicional y servicio comunitario.

Colorado tiene una ley universal de verificación de antecedentes que cubre casi todas las ventas de armas, pero las condenas por delitos menores generalmente no impiden que las personas compren armas. Si Alissa hubiera sido condenada por un delito mayor, la compra de su arma estaría prohibida por la ley federal.

Según la declaración jurada de arresto, Alissa compró una pistola Ruger AR-556, que se asemeja a un rifle AR-15 con una culata un poco más corta.

Según dos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, Alissa nació en Siria en 1999, emigró a los Estados Unidos cuando era una niña y luego se convirtió en ciudadana estadounidense. Necesitaría ser ciudadano para comprar un arma. Los funcionarios no estaban autorizados a hablar en público y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Se cree que en el ataque se usó un arma de estilo AR-15 recuperada dentro del supermercado, dijo un funcionario policial informado sobre el tiroteo que no estaba autorizado a hablar en público y habló con la AP bajo condición de anonimato.

Alissa hizo su primera aparición en la corte el jueves. Su defensor público solicitó la evaluación de salud mental, pero no proporcionó detalles sobre la salud mental de Alissa.

La próxima audiencia del sospechoso no se programará en dos o tres meses para permitir que la defensa evalúe su estado mental y la evidencia recopilada por los investigadores.

Está acusado de 10 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de intento de asesinato por presuntamente disparar a un oficial de policía que no resultó herido.