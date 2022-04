COLUMBUS, Ohio (WCMH) – Un hombre de Ohio con cuatro hijos que alimentar, y que ha visto aumentar su alquiler y sus facturas de comestibles, decidió obtener una placa personalizada que dice “B1DNSUX” para compartir sus pensamientos con otros conductores.

Joseph Haig, del condado de Pickaway, es dueño de un negocio de pintura. Al igual que muchos propietarios de pequeñas empresas, se ha visto afectado por el aumento de los costos.

“Obtuve la placa porque no me gustan los precios de la gasolina, no me gustó que me subieran el alquiler, no me gustó que la comida y la fórmula y los pañales para mi bebé hayan subido y cada vez sean más difíciles de encontrar, y culpo a la administración actual”, dijo.

Haig solicitó la placa hace ocho meses.

“Pensé que era divertido”, dijo Haig. “Tampoco pensé que sería aprobado. Fue como una broma para el cajero que estaba haciendo el papeleo. Y ella dijo: ‘Deletréelo’. Así que lo escribí en una hoja de papel, ella se rió y me dio una copia en papel.

“Durante tres semanas pensé que nunca iba a llegar la copia impresa, y luego”, dijo Haig con una sonrisa, “llegó”.

A la mayoría de la gente le gusta la tablilla, dijo Haig, y es un buen tema de conversación.

“Muy pocos comentarios negativos en comparación con los comentarios positivos”, dijo. “Me alegra el día cada vez que alguien me da un pulgar hacia arriba… Incluso alguien salió de un auto en un Wendy’s y golpeó mi ventana y me dijo que le encantó”.

Aunque Haig está frustrado con la administración actual, dijo que siguió las reglas de la pandemia: “Usé mi mascarilla dentro de las casas de las personas”, y también ayudó cuando alguien resultó herido: sacó a una víctima de un accidente de tubería de Alum Creek en su barco de pesca en 2020. Haig dijo que la víctima murió cuando Haig trató de mantenerlo con vida.

Haig no es la única persona que tiene un plato que suena mal sobre la administración. Una placa de “BIDN SUX” fue vista en un barrio cercano en marzo.

Un espectador de WCMH tomó esta foto en marzo cerca de Morse Road en Columbus, Ohio.

Aunque los habitantes de Ohio han podido mostrar su frustración con el presidente Joe Biden en las placas de los automóviles, no han podido menospreciar a Michigan de manera similar. Se negaron dos referencias en 2020 relacionadas con la rivalidad entre el estado de Ohio y Michigan: “MCHSUX” y “UM SCKS”.

En 2021, la BMV negó 827 placas, incluidas al menos 48 placas que hacen referencia a Biden o hacen un comentario similar, según un análisis de una lista interna recibida a través de una solicitud de registros públicos.