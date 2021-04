Dos mujeres intentaron gastar un billete de $1 millón en la tienda Dollar General

MARYVILLE, Tenn. (NEXSTAR) – Dos mujeres fueron atrapadas tratando de gastar un billete falso de $ 1 millón en una tienda de Tennessee Dollar General a principios de este mes, según The Daily Times .

Un empleado de la tienda de descuento en Marysville informó el 5 de abril que las mujeres intentaron usar la fortuna falsa para comprar varias tarjetas de regalo.

Los agentes del alguacil del condado de Blount respondieron alrededor de las 10:00 am y hablaron con uno de los sospechosos, Amanda McCormick, quien dijo que “recibió el billete de un millón de dólares en el correo de una iglesia, pero no pudo proporcionar la información de la iglesia”, según un informe de incidente obtenido por The Smoking Gun. McCormick afirmó que estaba usando el dinero para comprar paquetes de atención para personas sin hogar.

La otra mujer involucrada en el incidente les dijo a los investigadores que no tenía idea de que McCormick tenía la factura falsa y que solo viajaba mientras McCormick hacía los mandados.

Se ordenó a las mujeres que no regresaran al Dollar General y fueron puestas en libertad sin cargos. Los diputados tomaron el proyecto de ley como prueba.

El billete más grande jamás impreso para circulación pública en los Estados Unidos fue un billete de $ 10,000, según la Reserva Federal. El último billete de $ 10,000 se imprimió en 1945, junto con otras denominaciones descontinuadas de $ 500, $ 1,000 y $ 5,000, y se emitió hasta 1969.