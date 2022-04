LOS ÁNGELES (AP) — Ed Buck les dijo a sus vecinos que el flujo constante de jóvenes negros que salían de su apartamento en West Hollywood eran clientes de trabajo social. Lo que realmente sucedió detrás de puertas cerradas, a las que se refirió como las “puertas del infierno”, fue mucho más siniestro.

Los hombres no necesitaban la ayuda de Buck, necesitaban ser salvados de él, dijeron los fiscales federales en Los Ángeles. Algunos apenas escaparon con vida. Dos hombres no lo hicieron.

Buck, de 67 años, un rico donante blanco gay de causas demócratas, LGBTQ y de derechos de los animales, fue sentenciado el jueves en un tribunal de distrito de EE. UU. a 30 años en una prisión federal por inyectar a dos hombres dosis letales de metanfetamina como parte de un fetiche que resultó fatal.

Los fiscales, que pidieron una cadena perpetua, dijeron que Buck tenía tal desprecio por la vida que, incluso después de las dos muertes en su apartamento, no dejó de pagarles a los hombres para que fueran a su casa y les inyectara grandes dosis de metanfetamina. Un hombre sufrió una sobredosis dos veces en el transcurso de una semana.

“Este acusado se aprovechó de víctimas vulnerables, hombres que eran dependientes de las drogas y, a menudo, sin hogar, para alimentar una obsesión que condujo a la muerte y la miseria”, dijo la fiscal federal Tracy L. Wilkison. “Señor. Buck sigue representando un claro peligro para la sociedad”.

Buck fue condenado en julio por distribución de metanfetamina que resultó en la muerte de Gemmel Moore en 2017 y Timothy Dean en 2019. También fue condenado por cuatro cargos de distribución de metanfetamina, dos cargos de incitar a los hombres a viajar a través de las fronteras estatales para la prostitución y un cargo de mantener una guarida de drogas.

Buck logró evitar el arresto durante más de dos años después de la muerte de Moore y los miembros de la familia y la comunidad encabezados por la estratega política Jasmyne Cannick se quejaron de que escapó del enjuiciamiento debido a la riqueza, los lazos políticos y la raza. Donó más de $ 500,000 desde 2000 a causas principalmente demócratas.

La madre de Moore, LaTisha Nixon, se unió a Cannick y varios otros amigos y familiares del fallecido para pedirle al juez la sentencia máxima. Nixon, una asistente de enfermería certificada que dijo que había orado y consolado a innumerables personas agonizantes, se derrumbó al pensar en la forma en que murió su hijo mayor.

“Todo en lo que puedo pensar es en cómo mi hijo murió desnudo en un colchón sin amor a su alrededor”, dijo Nixon. “Nadie que lo tome de la mano o le diga cosas buenas”.

El abogado defensor Mark Werksman solicitó una condena de 10 años, la mitad del mínimo obligatorio de 20 años que enfrentó Buck y muy por debajo de los 25 años recomendados por el departamento de libertad condicional. Dijo que el abuso sexual de Buck cuando era niño y los problemas de salud que lo llevaron a su adicción a las drogas fueron factores atenuantes.

Dijo que los fiscales habían presentado a Buck como un “depredador sexual sociópata que empuña jeringas y un desviado sexual que se aprovecha de prostitutos sin hogar adictos a las drogas y los mata con una sobredosis de metanfetamina imprudentemente”.

“Pero hay un segundo Ed Buck, un Ed Buck redimible, digno y valioso que merece la compasión y la misericordia de este tribunal”, dijo Werksman.

Buck hizo sus primeros comentarios públicos desde su arresto en septiembre de 2019, disculpándose por “mi papel en las trágicas muertes” de Moore y Dean, a quienes dijo que eran amigos a los que amaba. Con voz ronca, dijo que no había causado sus muertes, pero expresó sus condolencias a sus familias, algo que dijeron que nunca hizo después de sus muertes.

Buck, quien trabajó como modelo y luego hizo una pequeña fortuna vendiendo una compañía de Arizona que rescató de la bancarrota, dijo que trató de vivir una buena vida dedicada a causas políticas que harían de su mundo un lugar mejor.

Su activismo político comenzó con esfuerzos en 1987 para destituir al gobernador republicano de Arizona, Evan Mecham, quien finalmente fue condenado en un juicio político y expulsado de su cargo. Buck dijo que comenzó una organización de información sobre el SIDA en la década de 1980, marchó por los derechos humanos y de los homosexuales y defendió la prohibición de la venta de pieles en West Hollywood.

“Mira el bien que he hecho y el bien que aún puedo hacer y no la horrible caricatura que el gobierno me pintó como un asesino hacha alimentado con metanfetamina”, dijo Buck. “Eso no es lo que soy”.

La jueza Christina Snyder dijo que el caso era uno de los más difíciles y trágicos que había presidido. Ella dijo que los “crímenes horribles” de Buck eran reprensibles y más que un simple accidente.

La fiscal federal adjunta Chelsea Norell se opuso a la sentencia de 30 años, argumentando que las sentencias mínimas obligatorias por cada muerte suman 40 años.

“Efectivamente está obteniendo una muerte y una muerte con un 50% de descuento”, dijo Norell.

Los familiares de Dean y Moore dijeron que estaban decepcionados de que no fuera condenado a cadena perpetua, pero que estaban felices de que Buck se fuera por mucho tiempo. Dijeron que su disculpa había llegado demasiado tarde para parecer sincera.

“Eso no es amor cuando matas a alguien”, dijo la hermana de Dean, Joann Campbell. “Eso fue solo algo que estaba diciendo… para obtener algo de simpatía del juez. Pero no creo ni compro nada de eso”.

Incluso después de la muerte de Dean, Buck no se dejó intimidar, dijo Norell. Recluido en un hotel para evitar a la policía, inyectó a Dane Brown “golpes” consecutivos de metanfetamina.

Brown, que no tenía hogar, luego se mudó al departamento de Buck, donde le inyectaron metanfetamina la mayoría de los días y, a menudo, varias veces al día.

El 4 de septiembre de 2019, después de que Buck le disparara tres veces con dosis consecutivas, Brown fue hospitalizado por sobredosis. Tenía cinco veces más metanfetamina en su sistema que Moore y Dean cuando murieron, dijeron los fiscales.

Brown regresó menos de una semana después y Buck le inyectó metanfetamina tres veces. Brown dijo que estaba tomando una sobredosis de nuevo. Estaba exhausto y débil, pero Buck no quiso llamar a una ambulancia.

“No puedo correr, no puedo moverme y es como si toda mi energía se estuviera agotando”, recordó Brown el jueves afuera de la cancha.

Fue entonces cuando escuchó la voz de su difunta madre que le decía que se levantara.

“En ese último momento, justo cuando me estaba rindiendo y cerré los ojos, escuché la voz”, dijo Brown. “Es como si ella encendiera un fuego y me dijera que saliera y saliera ahora”.

Brown logró llegar a una gasolinera cercana y fue llevado al hospital. Fue ese incidente el que finalmente condujo al arresto de Buck.

Brown dijo que si no hubiera logrado salir del apartamento de Buck, habría muerto allí como Moore y Dean.