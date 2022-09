WASHINGTON (AP) — En un marcado repudio a los argumentos legales de Donald Trump, una corte federal de apelaciones permitió el miércoles que el Departamento de Justicia reanude el uso de registros clasificados incautados del patrimonio del expresidente en Florida como parte de su investigación criminal en curso.

El fallo de un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de los EE.UU. equivale a una victoria abrumadora para el Departamento de Justicia, y allana el camino para que los investigadores continúen examinando los documentos mientras consideran presentar cargos penales por el almacenamiento de registros ultra secretos en Mar-a-Lago después de que Trump dejó la Casa Blanca. Al levantar la suspensión de un aspecto central de la investigación del departamento, el tribunal eliminó un obstáculo que podría haber retrasado la investigación por semanas.

El tribunal de apelaciones también señaló deliberadamente que Trump no había presentado evidencia de que había desclasificado los registros confidenciales, como sostuvo el miércoles, y rechazó la posibilidad de que Trump pudiera tener un “interés individual o necesidad de” los aproximadamente 100 documentos con marcas de clasificación que fueron incautados por el FBI en su registro del 8 de agosto de la propiedad de Palm Beach.

El gobierno había argumentado que su investigación se había visto obstaculizada y las preocupaciones de seguridad nacional se habían desvanecido por una orden de la juez federal de distrito Aileen Cannon que prohibía temporalmente a los investigadores seguir utilizando los documentos en su investigación. Cannon, una persona nombrada por Trump, había dicho que la retención permanecería en vigor hasta que un árbitro independiente los revisara por separado y ella la había designado a pedido del equipo de Trump para revisar los registros.

El panel de apelaciones estuvo de acuerdo con las preocupaciones del Departamento de Justicia.

“Es evidente que el público tiene un gran interés en garantizar que el almacenamiento de los registros clasificados no resulte en un ‘daño excepcionalmente grave a la seguridad nacional'”, escribieron. “Determinar eso”, agregaron, “necesariamente implica revisar los documentos, determinar quién tuvo acceso a ellos y cuándo, y decidir qué fuentes o métodos (si los hay) están comprometidos”.

Una orden judicial que retrasó o impidió que la investigación criminal “usara materiales clasificados corre el riesgo de imponer un daño real y significativo a los Estados Unidos y al público”, escribieron.

Dos de los tres jueces que emitieron el fallo del miércoles, Britt Grant y Andrew Brasher, fueron nominados para el 11° Circuito por Trump. El juez Robin Rosenbaum fue nominado por el expresidente Barack Obama.

Los abogados de Trump no respondieron un correo electrónico en busca de comentarios sobre si apelarían el fallo. El Departamento de Justicia no hizo un comentario inmediato.

El mes pasado, el FBI incautó aproximadamente 11,000 documentos, incluidos unos 100 con marcas de clasificación, durante una búsqueda autorizada por la corte en el club de Palm Beach. Ha iniciado una investigación criminal sobre si los registros fueron mal manejados o comprometidos, aunque no está claro si Trump o cualquier otra persona será acusada.

Cannon dictaminó el 5 de septiembre que nombraría un árbitro independiente, o perito especial, para realizar una revisión independiente de esos registros y segregar cualquiera que pueda estar cubierto por reclamos de privilegio abogado-cliente o privilegio ejecutivo y determinar si alguno de los los materiales deben ser devueltos a Trump.

Raymond Dearie, el exjuez principal de la corte federal con sede en Brooklyn, fue nombrado para el cargo y celebró su primera reunión el martes con los abogados de ambas partes.

El Departamento de Justicia había argumentado que no era necesaria una revisión maestra especial de los documentos clasificados. Dijo que Trump no tenía una base plausible para invocar el privilegio ejecutivo sobre los documentos, ni los registros podrían estar cubiertos por el privilegio abogado-cliente porque no involucran comunicaciones entre Trump y sus abogados.

También impugnó la orden de Cannon que le exigía proporcionar acceso al material clasificado a los abogados de Dearie y Trump. El tribunal se puso del lado del Departamento de Justicia el miércoles y dijo que “los tribunales deben ordenar la revisión de dichos materiales solo en las circunstancias más extraordinarias. El expediente no permite concluir que se trata de tal circunstancia”.

Trump ha sostenido repetidamente que había desclasificado el material. En una entrevista de Fox News Channel grabada el miércoles antes del fallo de la corte de apelaciones, dijo: “Si usted es el presidente de los Estados Unidos, puede desclasificar simplemente diciendo ‘Está desclasificado’”.

Aunque sus abogados han dicho que un presidente tiene autoridad absoluta para desclasificar información, en particular no llegaron a afirmar que los registros fueron desclasificados. Esta semana, el equipo de Trump se resistió a brindarle a Dearie cualquier información que respaldara la idea de que los registros podrían haber sido desclasificados, diciendo que el tema podría ser parte de su defensa en caso de una acusación.

El Departamento de Justicia ha dicho que no hay indicios de que Trump haya tomado medidas para desclasificar los documentos e incluso incluyó una foto en una presentación judicial de algunos de los documentos incautados con portadas de colores que indican su estado clasificado. La corte de apelaciones también hizo el mismo punto.

“El demandante sugiere que pudo haber desclasificado estos documentos cuando era presidente. Pero el registro no contiene evidencia de que alguno de estos registros haya sido desclasificado”, escribieron los jueces. “En cualquier caso, al menos para estos fines, el argumento de la desclasificación es una pista falsa porque desclasificar un documento oficial no cambiaría su contenido ni lo haría personal”.