FORT WAYNE, Ind. (WANE) — El alguacil probablemente no lo vio venir cuando escoltó a dos reclusos de la cárcel del condado de Allen el viernes fuera de la sala del tribunal del tercer piso del condado de Allen para regresar a la cárcel.

Pero una diminuta mujer de 41 años estaba esperando en la rotonda del tercer piso cuando el alguacil, el oficial Blake Reed del Departamento del Sheriff del condado de Allen, le ordenó abandonar el área varias veces.

Ana María Gómez Nolasco rechazó las órdenes y siguió acercándose al alguacil ya dos reos. A las 8:55 a. m., Nolasco lanzó un puñetazo a Tre Zwieg, acusado de dos asesinatos en diciembre, pero falló y cronometró al alguacil.

Ana María Gómez Nolasco

El lunes, Nolasco fue acusado de un delito grave 5 de agresión a un funcionario de seguridad pública y un delito menor de resistencia a la aplicación de la ley. Fue liberada de la Cárcel del Condado de Allen con una fianza de $50,000 y está programada para comparecer ante el tribunal el jueves.

Steve Stone, oficial de información pública del departamento del alguacil, calificó el incidente de raro, pero el departamento estaba investigando para ver si es necesario tomar otras medidas cuando los reclusos son escoltados por el pasillo trasero. El hecho de que esto sucediera para una conferencia previa al juicio fue sorprendente. El departamento generalmente refuerza la seguridad cuando se programan las sentencias porque pueden ser emocionales, agregó Stone.

Stone dijo que su departamento creía que Ana María Gómez Nolasco probablemente estaba relacionada con una de las víctimas y que esa era la razón del ataque.

Zwieg, de 19 años, estaba en la corte para una conferencia previa al juicio a las 8:30 am con el juez Steven Godfrey. Su juicio de tres días por las muertes a tiros de Brendan Steave Cole, 19, de Fort Wayne y Juan José Ramírez, Jr., 16, de Ypsilanti, Michigan, comenzará el 10 de mayo en la sala del tribunal de la jueza Fran Gull del Tribunal Superior de Allen.

No se proporcionó ningún motivo por el cual Zwieg, acusado de dispararles a los dos en una casa en la cuadra 700 de Cumberland Avenue justo antes de las 2:30 am del 3 de diciembre, les disparó. Sus cuerpos fueron encontrados en un pasillo conectado a la casa y al garaje por una mujer que, según los informes, vivía allí. Dijo que vio por primera vez a una de las víctimas con una sudadera con capucha roja y pantalones negros acostado en su garaje a las 2:24 am del 3 de diciembre de 2021. El hombre se veía pálido y frío.

El descubrimiento se produjo unas cuatro horas después de que una persona que llamó informó haber escuchado 10 disparos, pero luego no escuchó nada más. Cuando los oficiales respondieron a la llamada inicial, no encontraron nada importante. La mujer que denunció el tiroteo luego les dijo a los oficiales que escuchó cinco disparos, una pausa y luego cinco disparos más. No escuchó a nadie gritar ni gritar ni a ningún automóvil despegar, según documentos judiciales.

El detective de homicidios Luke MacDonald ingresó al garaje con otros oficiales para realizar un recorrido por la escena del crimen y encontró a Cole y Ramírez tirados en el pasillo junto a una puerta de madera que conducía al garaje. Rodeándolos había múltiples casquillos y proyectiles de 9 mm, los casquillos eran una mezcla de munición que incluía munición TRN, PMC y Hornady. El forense del condado de Allen dictaminó que ambos hombres murieron de múltiples heridas de bala.

Tre Zwieg

Los detectives descubrieron una conexión entre Zwieg y Cole cuando ambos estuvieron involucrados en una parada de tráfico por parte de la policía de Fort Wayne el 8 de agosto de 2021. La dirección de Zwieg figuraba a 300 yardas al este del garaje donde se encontraron los cuerpos. Con algunas excavaciones forenses en el teléfono celular, el número de teléfono celular de Zwieg estaba en esa casa a las 10:15 y 10:40 pm la noche del 2 de diciembre, aproximadamente cuando el vecino escuchó los disparos.

El sábado después de las muertes a tiros, los detectives obtuvieron una orden de allanamiento para la dirección de Zwieg y encontraron tres cargadores de pistola vacíos diferentes, un Smith & Wesson M&P R-15, una ronda real de munición TRN de 9 mm y un sombrero de invierno negro que tenía dos agujeros recortados en una máscara de esquí improvisada. Una ronda real de munición TRN coincidió con el mismo tipo encontrado en la escena del crimen, según documentos judiciales.

Los detectives también encontraron el Apple iPhone SE rojo de Zwieg que, después de ser examinado, mostraba varias fotos y videos de armas y municiones que habían sido borrados. Cuando se recuperaron las fotos, una mostraba a un hombre sosteniendo varias rondas reales que eran del mismo tipo de munición Hornady de 9 mm que se encontró en la escena del crimen.

Zwieg le dijo a los detectives que un compañero de cuarto lo llevó al trabajo en Arcos Restaurant y trabajó desde las 4 p. m. hasta el cierre del 2 de diciembre. Lo llevó a la casa de su madre en Starboard Drive, después de salir del trabajo a las 9:45 p. su novia para que lo llevara a un apartamento en Ridgewood Drive, muy cerca de la escena del crimen donde iba a cambiarse la ropa de trabajo.

Hablaron de su relación hasta alrededor de las 10:40 p. m., dijo, y que tenía que estar en casa a las 10:45 p. m., la misma hora en que aparentemente ocurrieron los disparos. Zwieg le dijo a los oficiales que entró al departamento donde se quedaron Brendan y Zwieg y que Brendan ya se había ido. Luego, Zwieg afirmó que se quedó dormido y no se despertó hasta las 3:30 a.m.

En las idas y venidas del grupo, la novia dijo que visitó a una amiga y cuando regresó al apartamento donde había estado Zwieg, escuchó un disparo y luego vio a un hombre corriendo cerca que vestía sudaderas de colores oscuros, una sudadera, un pasamontañas que se parecía a Zwieg.

El 4 de diciembre, la novia terminó yendo a la casa de la madre de Zwieg después de recibir una llamada de que había dejado un collar allí. Cuando llegó allí, el día después de las muertes a tiros, Zwieg pidió hablar con ella en privado en el baño.

Zwieg le dijo que “si lo amaba, tenía que decirle a la policía que estuvo con él entre las 10:35 y las 10:55 p. m. del 2 de diciembre y decir que entró al apartamento y que tuvieron relaciones sexuales. antes de irse”, dicen los documentos judiciales. La novia dijo que Zwieg no la dejaría salir del baño hasta que accediera a proporcionar la coartada.

Zwieg fue arrestado en Indianápolis cerca de la escuela secundaria Ben Davis, el sargento. dijo Tim Hughes, jefe de la unidad de homicidios de FWPD. El arresto fue realizado por la Unidad de Homicidios, Antivicio y Narcóticos de FWPD y la Policía Estatal de Indiana.