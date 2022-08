Un distrito escolar en el suroeste de Missouri decidió implementar nuevamente las nalgadas como una forma de disciplina para los estudiantes, si sus padres están de acuerdo, a pesar de las advertencias de muchos expertos en salud pública de que la práctica es perjudicial para los estudiantes.

Las clases se reanudaron el martes en el distrito escolar de Cassville por primera vez desde que la junta escolar aprobó en junio traer de vuelta el castigo corporal al distrito de 1,900 estudiantes a unas 60 millas (100 kilómetros) al suroeste de Springfield. El distrito había abandonado la práctica en 2001.

La política establece que el castigo corporal se usará solo cuando otras formas de disciplina, como las suspensiones, hayan fallado y solo con el permiso del superintendente.

La superintendente Merlyn Johnson le dijo a The Springfield News-Leader que la decisión se tomó después de que una encuesta anónima descubriera que los padres, estudiantes y empleados escolares estaban preocupados por el comportamiento y la disciplina de los estudiantes.

“Hemos tenido personas que realmente nos lo agradecen”, dijo. “Sorprendentemente, los que están en las redes sociales probablemente se horrorizarían al escucharnos decir estas cosas, pero la mayoría de las personas con las que me he encontrado me han apoyado”.

La madre, Khristina Harkey, dijo a The Associated Press el viernes que está indecisa sobre la política de Cassville. Ella y su esposo no optaron porque su hijo de 6 años, Anakin Modine, que es autista y devolvería el golpe si lo azotaran. Pero dijo que el castigo corporal funcionó para ella cuando era una “alborotadora” durante sus años escolares en California.

“Hay diferentes tipos de niños”, dijo Harkey. “Algunas personas necesitan una buena paliza. Yo era una de ellos”.

Morgan Craven, director nacional de políticas, defensa y participación comunitaria de la Asociación de Investigación de Desarrollo Intercultural, una organización nacional sin fines de lucro de equidad educativa, calificó el castigo corporal como una “práctica tremendamente inapropiada e ineficaz”.

La Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó en 1977 que el castigo corporal es constitucional y dejó que los estados establecieran sus propias políticas. Craven dijo que 19 estados, muchos en el sur, tienen leyes que lo permiten en las escuelas. Los datos más recientes de 2017-18 muestran que alrededor de 70,000 niños en los EE.UU. fueron golpeados al menos una vez en sus escuelas.

A los estudiantes que son golpeados en la escuela no les va tan bien académicamente como a sus compañeros y sufren traumas físicos y psicológicos, dijo Craven. En algunos casos, los niños se lastiman tanto que necesitan atención médica.

“Si tienes una situación en la que un niño va a la escuela y podría ser abofeteado por, ya sabes, algún delito menor, ciertamente crea un ambiente realmente hostil, impredecible y violento”, dijo Craven. “Y eso no es lo que queremos para niños en las escuelas”.

Pero Tess Walters, de 54 años, tutora de su nieta de 8 años, no tuvo reparos en firmar los documentos de aceptación del castigo corporal. Dijo que la posibilidad de que la azoten es un impedimento para su nieta, que tiene un trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

“He leído las respuestas de algunas personas en Facebook recientemente, y se están pasando de la raya como, ‘Oh, esto es abuso, y, oh, solo los vas a amenazar con, ya sabes, violencia’. ‘ Y yo estoy como, ‘¿Qué? El niño está siendo azotado una vez; no son palizas’. La gente se está volviendo loca. Simplemente están siendo ridículos”, dijo Walters.

Mitch Prinstein, director científico de la Asociación Estadounidense de Psicología, dijo que décadas de investigación muestran que el castigo corporal no reducirá el comportamiento inapropiado y es probable que aumente la agresión, la ira, la hostilidad y podría provocar depresión y problemas de autoestima.

Prinstein dijo mejores métodos para eliminar la conducta indeseable, incluido el entrenamiento para resolver problemas; recompensar el comportamiento positivo, como con un recreo adicional; y brindar atención adicional en el salón de clases.

“Los padres son expertos en lo que funciona para sus propios hijos”, dijo Prinstein. “Pero es importante que los padres se eduquen en literatura científica muy sustancial que demuestre nuevamente que el castigo corporal no es una forma consistentemente efectiva de cambiar el comportamiento indeseable”.

Sarah Font, profesora asociada de sociología y políticas públicas en la Universidad Estatal de Pensilvania, fue coautora de un estudio de 2016 sobre el tema. Su investigación encontró que los distritos que utilizan el castigo corporal generalmente se encuentran en áreas rurales pobres de tendencia republicana en los estados del sur. Font dijo que los niños negros están desproporcionadamente sujetos a ella.

La disparidad frustra a Ellen Reddy, del Centro Familiar Nollie Jenkins, que aboga por temas como el castigo corporal y la educación especial.

“Mire la historia de violencia contra los cuerpos negros y morenos”, dijo Reddy, quien se describió a sí misma como una madre negra de hijos y un nieto. “Desde que estamos en este país, ha habido violencia perpetrada contra nuestros hijos, nuestras familias. , nuestros antepasados. Entonces, ¿cuándo detenemos ese tipo de violencia?”

Los estudiantes discapacitados también tienen más probabilidades de sufrir castigos corporales, dijo Elizabeth Gershoff, profesora de desarrollo humano y ciencias de la familia en la Universidad de Texas en Austin. Ella dijo que eso llevó a cuatro estados, Tennessee, Oklahoma, Mississippi y Louisiana, a prohibir su uso para esos estudiantes.

Señaló que, en general, el castigo corporal está en declive, con una caída constante desde que el gobierno federal comenzó a monitorearlo a fines de la década de 1970.

“La mayoría de las escuelas se están dando cuenta, ‘Sabes qué, podemos disciplinar a los niños, podemos guiar su comportamiento sin golpearlos'”, dijo Gershoff, autora del estudio de 2016 con Font.

La portavoz del distrito escolar de Cassville, Mindi Artherton, estuvo fuera de la oficina el viernes y una mujer que contestó el teléfono en su oficina sugirió leer la política. Ella dijo que el personal ya había hecho entrevistas. “En este momento, nos enfocaremos en educar a nuestros estudiantes”, agregó, antes de colgar.

La política dice que un testigo del distrito, que se encuentra en un condado con un 93% de blancos, debe estar presente y que la disciplina no se usará frente a otros estudiantes.

“Cuando sea necesario usar el castigo corporal, se administrará de manera que no haya posibilidad de lesiones o daños corporales”, dice la política. “No está permitido golpear a un estudiante en la cabeza o la cara”.

En Missouri, los esfuerzos periódicos para prohibir el castigo corporal en las escuelas no lograron ganar terreno en la Legislatura. El estado no rastrea qué distritos permiten las nalgadas porque esas decisiones se toman a nivel local, dijo una portavoz del departamento de educación K-12 de Missouri.

El senador estadounidense Christopher Murphy, demócrata de Connecticut, está presionando para que se prohíba el uso del castigo corporal en las escuelas que reciben fondos federales. Lo ha llamado una “práctica bárbara” que permite a los maestros y administradores abusar físicamente de los estudiantes.