TAMPA, Fla. (WFLA) – The Walt Disney Company cubrirá los gastos de viaje para brindar abortos a sus empleadas que viven en estados donde no estén permitidos legalmente. Múltiples empresas han anunciado planes similares a sus trabajadoras tras la noticia de que la Corte Suprema de EEUU anulara Roe vs Wade.

Se distribuyó una carta en línea que mostraba un memorando interno enviado a los empleados de Disney que confirmaba que la cobertura de atención médica incluiría brindar atención a los empleados “que tal vez no puedan acceder a la atención en un solo lugar” y garantizar que tengan “cobertura asequible para recibir niveles similares de atención en otro lugar”.

La carta interna fue firmada por el Director de Recursos Humanos de Walt Disney Company, Paul Richardson, y la Vicepresidenta de Beneficios y Bienestar Empresarial, Pascale Thomas.

WFLA.com contactó a Walt Disney Company para confirmar la autenticidad tanto de la carta como de su mensaje.

Si bien la compañía no confirmó la autenticidad de la carta, sí dijo que “reconocen el impacto del fallo” en la Corte Suprema y que Disney sigue “comprometido a brindar acceso integral a una atención asequible y de calidad para todos nuestros empleados, elenco miembros y sus familias, incluida la planificación familiar y la atención reproductiva, sin importar dónde vivan”.

La información de un vocero de Disney, proporcionada como antecedentes, también decía que “este beneficio de viaje cubre la planificación familiar (incluidas las decisiones relacionadas con el embarazo).

La carta que circuló en línea también enumeró las necesidades de atención médica como “tratamientos contra el cáncer, trasplantes” y “tratamiento de enfermedades raras”, además de las necesidades de planificación familiar mencionadas por el portavoz de la compañía.

La respuesta de Disney no mencionó ni usó explícitamente la palabra aborto, aunque al hacer referencia al “impacto del fallo”, puede considerarse incluido, ya que se relaciona con las necesidades de planificación familiar enumeradas por la empresa.

Otras compañías que han dicho que proporcionarán viajes para atender necesidades de atención médica similares, incluidos abortos, incluyen a Amazon, Starbucks, JPMorgan Chase y Microsoft, entre otras.