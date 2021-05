Después de 3 experiencias cercanas a la muerte, la misión de este hombre es consolar a los veteranos moribundos

MYSTERY WIRE – ¿Qué nos pasa cuando morimos? Los científicos dicen que la muerte física es el final de la vida. Las religiones creen que nuestras almas son inmortales, pero el lugar al que vayamos depende de lo que hicimos en la vida.

Un hombre del sur de Nevada cree que ambos lados están equivocados. El escritor y orador Dannion Brinkley dice que ha visto el otro lado al menos tres veces.

Brinkley era un atleta estrella, un infante de marina de los Estados Unidos y un exitoso hombre de negocios, no muy interesado en asuntos espirituales.

Dannion Brinkley

Pero eso cambió en 1975 cuando un rayo cayó sobre un poste telefónico, viajó por la línea telefónica y se estrelló contra su cuerpo derritiendo el teléfono que sostenía.

Dannion Brinkley (2019)

“Se fue a un lado de mi cabeza por encima de mi oreja, bajó por mi columna”, dijo Brinkley. “Soldaba los clavos de los tacones de mis zapatos al suelo. Me tiró al aire, veo el techo, me golpea, una bola de fuego entra por la habitación y me ciega. Estoy ardiendo. Estoy en fuego. Estoy paralizado ”.

Brinkley dice que dejó su cuerpo, flotó junto con la ambulancia mientras corría hacia un hospital y observó desde arriba cómo los médicos lo declaraban muerto. Dijo que 28 minutos después se despertó en la morgue del hospital.

Durante esos 28 minutos, Brinkley dice que su conciencia viajó a través de un túnel, donde se encontró con un ser espiritual de luz, y experimentó una agotadora repetición de toda su vida, como se ve no solo desde su propia perspectiva, sino también desde todos los que había conocido. Algo que dice fue extremadamente humillante.

“Vi toda mi vida útil de los neumáticos realizando un panorama de 360 grados, no me había perdido nada. Sabes cuántos pelos tenía la nariz del médico que te apartó de tu madre. Sabes todo lo que hay desde el momento en que abres los ojos. Tienes una conciencia cognitiva completa, sin duda alguna. Y todo eso está sucediendo al mismo tiempo, sin duda alguna. Luego, miras la misma vida desde el punto de vista de una segunda persona, como si fueras tu mejor amigo. Entonces puedes ver lo tonto, lo gracioso, lo tonto, lo estúpido que fue, pero es uno de tus mejores amigos, lo sabes. No hay juicios, solo mirar. Y luego, literalmente, te conviertes en todas las personas con las que te encuentras. Y siente los resultados directos de su interacción entre usted y esa persona. Para que nadie se escape, con nadie, con nada “. Dannion Brinkley

Y luego, en un instante, dice que estaba de vuelta en su cuerpo gravemente herido.

Le tomó dos años poder caminar de nuevo. No le contó a mucha gente lo que había sucedido, y cuando se lo contó a su familia, ellos no lo creyeron.

Pero en el mismo año del incidente del rayo, un médico de Georgia, el Dr. Raymond Moody, escribió un libro, ” Vida después de la vida “, y acuñó el término “experiencia cercana a la muerte” o ECM.

El Dr. Moody y su libro fueron ridiculizados por colegas médicos y en 1977, estaba económicamente limitado, abatido y listo para dejar de fumar. Luego, el ex matón Dannion Brinkley conoció a Moody y se convirtió en su defensor más acérrimo.

En 1989, durante una cirugía a corazón abierto, Brinkley volvió a morir. Y una vez más dijo que visitó lo que percibió como la otra vida.

Brinkley escribió el libro ” Salvados por la luz “, que se convirtió en un éxito de ventas desbocado y dio lugar a apariciones en televisión, incluso a una película hecha para televisión .

Los escépticos y los detractores lo persiguieron, disputando detalles biográficos y argumentando que las ECM ocurren porque el cerebro está muriendo, no porque la gente esté visitando el cielo.

Leslie Kean, una periodista que ha escrito extensamente sobre experiencias cercanas a la muerte, dice que hay evidencia de que la conciencia humana existe independientemente del cuerpo y que sobrevive a la muerte física.

En muchas ECM, similares a las de Brinkley, escribe, las personas pueden describir con precisión lo que estaba sucediendo mientras sus cerebros estaban muertos, cuando no tenían la capacidad de ver ni escuchar nada.

“Hay muchos casos en los que el paro cardíaco ocurre con un médico presente. Están documentando el hecho de que no hay actividad cerebral”, dijo Kean a Mystery Wire en una entrevista anterior. “El caso de Pam Reynolds es otro extraordinario, en el que no es posible que tengan conciencia y, sin embargo, sí tienen conciencia, pueden salir e informar sobre las cosas que estaban sucediendo en el medio ambiente, las cosas que escucharon. que vieron en el medio ambiente, cuando no tenían absolutamente ninguna actividad cerebral “.

Brinkley, quien más tarde tuvo otra ECM durante una cirugía cerebral, dice que está feliz de enfrentarse a los escépticos, incluidos los líderes religiosos, sobre lo que sucede cuando morimos.

“Si no fui al infierno, en los últimos cuatro viajes, nadie irá al infierno, está bien”, dijo Brinkley. “Entonces, cuando aprendas que no mueres, cuando aprendas que eres un ser espiritual, no irás al infierno. Eso es suficiente para inspirarte a cambiar “.

Brinkley puso en práctica sus creencias. Durante décadas, ha estado asesorando a pacientes terminales. Específicamente, está asesorando a sus compañeros veteranos, asegurándoles que no tienen nada que temer de la muerte.

Ha pasado decenas de miles de horas junto a las camas de los moribundos. Ha estado con más de 2.000 personas a su paso.

Minneapolis, Mn., Jueves, 13 de noviembre de 2003 – El inspirador orador y autor Dannion Brinkley besa la mano de Irene Ziske, quien se desempeñó como enfermera durante la Segunda Guerra Mundial y Corea. Brinkley escuchó las historias de los veteranos en el Hogar de Veteranos de Minnesota el jueves por la tarde. (Brinkley sirvió con los infantes de marina durante la era de Vietnam). Ziske hizo reír al grupo con historias sobre ser perseguida por la habitación por el general Patton y meterse en problemas con sus superiores una vez por traer licor a las tropas a escondidas. INFORMACIÓN GENERAL: El inspirador orador y autor Dannion Brinkley visita a los veteranos en el Hogar de Veteranos de Minnesota (Foto de JOEY MCLEISTER / Star Tribune a través de Getty Images).

Minneapolis, Mn., Jueves, 13 de noviembre de 2003 – (De izquierda a derecha) El inspirador orador y autor Dannion Brinkley se rió con Martin Rasmussen, veterano de Corea y Tokio, e Irene Ziske, enfermera de guerra de la Segunda Guerra Mundial y Corea, en el Hogar de Veteranos de Minnesota. – INFORMACIÓN GENERAL: el inspirador orador y autor Dannion Brinkley visita a los veteranos en Minnesota Veteran’s Home (Foto de JOEY MCLEISTER / Star Tribune a través de Getty Images).

Minneapolis, Mn., Jueves, 13 de noviembre de 2003 – (De izquierda a derecha) Martin Rasmussen, un veterano que sirvió en Corea y Tokio, habla con el inspirador orador y autor Dannion Brinkley en el Hogar de Veteranos de Minnesota. Brinkley habló con los veteranos y escuchó sus historias en casa el jueves. INFORMACIÓN GENERAL: El inspirador orador y autor Dannion Brinkley visita a los veteranos en el Hogar de Veteranos de Minnesota (Foto de JOEY MCLEISTER / Star Tribune a través de Getty Images).

Su pasión lo llevó a crear un programa llamado Twilight Brigade . Trabaja con la Administración de Veteranos para tratar de garantizar que ningún veterano militar muera solo.

Un desafiante Brinkley, afectado por una vida de heridas graves, sabe que ha ayudado a miles de personas que se enfrentan a la muerte, ya sea que la ciencia o la religión le crean o no.

Brinkley agregó que hace sus charlas “porque nadie muere. Nunca sucede. No es parte de la naturaleza de la realidad, no lo es “.

El programa de la Brigada Crepúsculo que Dannion creó con la VA es básicamente inoperante ahora debido a Covid.

Durante la pandemia, los hospitales de VA cortaron la mayor parte del contacto físico entre pacientes gravemente enfermos y miembros del público, incluidos familiares y consejeros de Twilight Brigade.

Dannion dice que no está seguro de cuándo, o si, se reanudará el programa. Mientras tanto, dice, muchos veteranos militares morirán solos.

A continuación puede ver la entrevista completa de George Knapp con Dannion Brinkley. También puede leer la transcripción de la entrevista debajo del video.

George Knapp

Para cualquier miembro de nuestra audiencia que no lo conozca, ha cambiado la vida de millones de personas con sus presentaciones públicas y los libros que ha escrito sobre su maravillosa vida. ¿Podemos comenzar con la primera experiencia cercana a la muerte qué estabas haciendo en tu vida como carrera y cómo esta experiencia te cambió?

Dannion Brinkley

Bueno, crecí como un tipo duro en Carolina del Sur, era un deportista machista, ya sabes, la religión no era gran cosa para mí. Y yo era, bueno, básicamente un idiota, y un típico sureño sureño, todas las cosas que van con eso. Y luego serví en la Infantería de Marina. y en el transcurso de ese período particular de la historia, sucedieron muchas cosas en el mundo de los individuos impulsados por la adrenalina, que se convirtieron en formas y caminos de vida interesantes. Y crecimos siendo dueños de tiendas de comestibles, y yo compraba y vendía autos antiguos y los restauraba. Y estaba hablando de mis asuntos, ya sabes, me había enamorado y estoy viviendo, creo, la mejor vida en buena forma y no muy arraigada espiritualmente, George. Pero en todos esos otros aspectos, estaba realmente arraigado. Sabes, y luego, un día de 1975, estaba hablando por teléfono con un amigo y escuché el trueno. Y le dije a Tom que tenía que colgar el teléfono. Y él dijo, ¿qué le tienes miedo a un pequeño rayo? Y yo dije que sí. Un rayo bajó por la línea telefónica. Fue entonces cuando teníamos líneas telefónicas, ya sabes, postes telefónicos no inalámbricos. Siguió la línea hacia abajo, entró en la casa, se metió en un lado de mi cabeza por encima de la oreja, bajó por mi columna vertebral, soldó los clavos de los tacones de mis zapatos al piso. Me tiró al aire, veo el techo, me golpea, una bola de fuego entra por la habitación y me ciega. Estoy ardiendo, estoy ardiendo. Estoy paralizado. No puedo moverme y no puedo ver. De acuerdo, mi visión volvió a enfocarse un poco, pero usé lentes de soldador durante un año porque no podía manejar la vida. Estuve completamente paralizado durante seis días, personalmente paralizado durante siete meses. Y me tomó dos años aprender a caminar y alimentarme. Y en el transcurso de eso tuve lo que ahora se conoce en 1975 como una experiencia clásica cercana a la muerte. Y en un lapso de 28 minutos cuando dijeron que estaba muerta porque cuando me llevaron a la sala de emergencias, dijo: paciente inconsciente, paciente sin respiración, sin electrocardiograma. Eso prácticamente lo cubrió. No sé nada de eso, George. Porque desde el momento en que llegó la ambulancia, el teléfono se derritió. De acuerdo, mis zapatos están soldados al piso porque estaban sobre los clavos que tenía en Bass Weejuns con clavos. los tacones están clavados. Y estaban sobre los clavos en el suelo. Y eso es lo que me impidió volar en pedazos. Pero saqué de mi cuerpo a George. Aquí mismo, en este punto, me gustaría que todos los que van a este tema de lo que está sucediendo y que tengan miedo y que todos estén muertos de miedo. Me gustaría asegurarles a todos que pueden confiar en que lo que les estoy diciendo es verdad. Y lo que digo es que sabes tan bien como todos que he estado muerto tantas veces que es como una rutina de comedia. Está bien, quiero decir, cuando empiezas a hablar de estar muerto, George, lo tengo claro. Bueno. Entonces, el primero que levanto de mi cuerpo. No estaba en llamas. No me estaba quemando. Podría moverme. Y pude ver. Y estaba viendo todas las cosas que estaban sucediendo. Bueno. Me metieron en una ambulancia. Y me fui con mi cuerpo porque pensé que era importante que me quedara con él. Estaba total y completamente desinteresado en eso. Ese mundo que acababa de dejar aparte de Sandy, de quien estaba enamorado. Aparte de eso, nada importaba. No tenía ningún interés en eso. No me importaba. Y no diré que fui demasiado materialista. Pero fui materialista. Bien, eso no significó nada. Y simplemente me fui con el cuerpo. Y entonces estoy mirando al paramédico y estoy sobre su hombro. Y él dice que se ha ido, se ha ido. ¿Okey? Esta es la verdad. Pensé, ¿a dónde se fue? De acuerdo, sigo siendo Dannion, sigo siendo yo. De acuerdo, solo estoy en mi cuerpo enérgico, que nunca miré ni le presté atención. Y cuando dijo que se había ido, pude sentir este movimiento sobre mi hombro izquierdo. Y era como un túnel. Y comencé a bajar por este túnel. Como lo describí, George, era conmovedor, tanto si yo me movía como si no. Y fue como quitarme capas de mí, como una cebolla que se pela, y pude notar ese trastorno de personalidad probablemente cínico, escéptico y de retención anal, que es mi personalidad básica, ya sabes, y le agregas tonterías que me cubriste bastante bien. Cuando los quitas, te vuelves más liviano, más fluido. Y llegas al final del túnel. Y cuando llegué al final del túnel, comprendo estar en situaciones de miedo en lugares de mi vida, porque mi vida me llevó a lugares que daban miedo. Y siempre trato de aclimatarme. Miro mi mano derecha. Ahora soy zurdo. Así que todavía me preocupa por qué miré mi mano derecha en lugar de mi mano izquierda. Sabes, este es el tipo de cosas en las que piensas. No estaba ahí. Pero mientras me enfocaba en este sensacional lugar azul plateado, apareció mi mano. Y es como cuando pones tu mano bajo el agua, parecía que mis dedos eran más largos. No era como el guante de Michael Jackson. Pero era una esencia resplandeciente, para reforzarme que todavía tenía la conciencia de un cuerpo, que tenía que reafirmarme y asegurarme de que dondequiera que estuviera, yo estaba, podía relacionarme con él. Ahora sé que esa es la razón 45 años después, ya sabes. Cuando miras esto, y te das cuenta de a dónde me ha llevado esto en mi vida, haces mucho análisis y estudias mucho, prestas atención. Y como saben, después de que esto sucedió, cuando me levanté para caminar de nuevo, me convertí en voluntario del hospicio. Y he sido voluntaria en un hospicio durante 42 años. Y tengo más de 34.000 horas al lado de la cama. Y he estado con más de 2.000 personas que van de este mundo al otro. Y les puedo decir esto, que puede haber personas que saben más sobre la experiencia de la muerte, o la experiencia de la vida que yo, pero al lado de la cama, no hay nadie que sepa más. Y he estado muerto cuatro veces. Golpeado por un rayo, una experiencia de muerte. Los rayos hicieron mucho daño dentro de mí. Cirugía a corazón abierto, una experiencia cercana a la muerte, que fue 13 años después, siete años después, cirugía cerebral. Y luego, 20 años después, otra cirugía a corazón abierto, a los 68 años con un aneurisma debajo de la válvula aórtica, experiencia cercana a la muerte. Y cinco días 2018. Cinco días después, sufrí un paro cardíaco a las dos de la mañana de un domingo. Y los vio revivirme. Regresé a mi cuerpo. Fui y me quedé tres o cuatro o cinco minutos y volví a sufrir un paro cardíaco dos veces, probablemente les tomó entre 20 y 25 minutos, hacer todo para resucitar. Pero plano. Entonces, cuando miro de manera coherente todo eso, George, tengo todas las interacciones y el conocimiento de lo que le sucede a una familia y a la persona en transición y lo que necesitan y cómo. Y a la gente que los deja. Porque lo he visto durante toda mi vida adulta. Así que lo más importante, George, que la gente puede extraer de la experiencia cercana a la muerte es esto. Aproximadamente el 27% de cada vez que escuchas a alguien hablar sobre una experiencia cercana a la muerte, no es cierto. Lo han enmarcado emocional o psicológicamente para que se ajuste a algún tipo de paradigma en su vida, sobredosis de drogas, algo que pueden usar con ese nombre y ese término para marcar su realidad. Está bien, pero el resto son personas que tienen profundas experiencias espirituales místicas.

George Knapp

Volvamos al primero.

Dannion Brinkley

Me voy ahora mismo. Así que llego al final, hay un momento en que miro mi mano, mi mano, pero no cuando me enfoco porque puedo sentir algo moviéndose hacia mí, quito el enfoque de mi mano, George. Y desapareció antes de que dejara de mirarlo, volvió a la niebla, me volví a mi derecha, a mi izquierda, hay un ser, un ser que tenía forma y forma estaba, no se puede decir vibrando, pero estaba emanando un patrón energético, ya sabes, lo estoy viendo. Y luego tuve lo que creo que es absolutamente lo más importante de la experiencia cercana a la muerte. Y esto es algo que he estudiado durante 43 años, una revisión panorámica de la vida, la sala de registros, el libro de juicio, todas esas cosas que escuchas, vi pasar toda mi vida ante mí en un panorama de 360 grados, tuve no se perdió nada. Sabes cuántos pelos tenía en la nariz del médico que te apartó de tu madre. Sabes todo lo que hay desde el momento en que abres los ojos, tienes una conciencia cognitiva completa, sin duda alguna. Y todo está sucediendo al mismo tiempo. No hay duda de eso. Luego ves lo mismo en vivo desde el punto de vista de una segunda persona, como si fueras tu mejor amigo. Entonces puedes ver lo tonto, lo gracioso, lo tonto, lo estúpido que fue, pero es de tu mejor amigo, ya sabes, no hay juicios solo mirando. Y luego, literalmente, te conviertes en todas las personas con las que te encuentras. Y siente los resultados directos de su interacción entre usted y esa persona. Para que nadie se salga con la suya con nadie, nada. Y usted es responsable de la intención de por qué hizo lo que hizo. Y no lo racionalizarás, te convertirás en ellos. Y luego viene esta pregunta, y tengo que usar un dannionismo porque es demasiado difícil de explicar. Pero surge esta pregunta, y diré, Dios, si Dios no pudo venir hoy, y Dios te envió, en la vida que acabas de revisar, ¿qué diferencia hicieron tú y Dios? Te juzgas, nadie sabe más de ti que tú. Pero la persona, el ser, que está presenciando este evento es un ser espiritual mucho más grande, expansivo y maravilloso que el ser humano con el que interactuó, mientras vivía en esta vida física. Una vez que terminó, y no tenía muchas cosas realmente buenas, George, sabes, cuando miro mi vida, golley, e incluso desde el punto de vista de una segunda persona, cuando era un matón, un tipo duro, ya sabes, intimidante, y sabes todas las cosas que nosotros, como chicos jóvenes, especialmente los campesinos sureños, todo el tipo de rasgos de personalidad que vienen con eso, tenía una izquierda legendaria y una derecha superior muy buena. Entonces mis peleas duraron quizás tres minutos, está bien, pero gané. Así que ese tipo de lugar arrogante. Así que no pude entender mucho de lo que yo y el divino habíamos hecho, excepto tal vez un par de veces ayudar a un perro o algo así. Pero sobre todo fue la agonía, la angustia y el valor inadecuado que le doy a las personas lo que afecta su ego y su auto reconocimiento y apreciación de sí mismos. Así que decidí dedicar mi vida a dejar de ser eso. Nunca he tenido éxito en eso todavía, pero todavía lo estoy intentando.

George Knapp

Cuando tienes el primero y estás flotando fuera de tu cuerpo mirándolo, ¿te preguntas dónde diablos estoy? ¿Qué está pasando aquí o no realmente?

Dannion Brinkley

No, ya sabes, el sistema. Ahora que miro hacia atrás, conoces el sistema. Había una parte consciente de ti que está al tanto de este proceso. No hay un No sé dónde estoy o Señor, tengo miedo. O tal vez esto y tal vez aquello, en el mismo momento en que separas cada apego que tenías, aparte del amor, no tiene valor. Y se me ocurrió el dicho, dije, escuchen, todos, nunca han visto un U-Haul en la parte trasera de un coche fúnebre. El único lugar que sucedió fue en Egipto. Cuando te enterraron con todo y tres o cuatro esposas y todas tus entrañas van en frascos. No hay nada sobre esta dimensión, o este nivel de conciencia que tenga algún valor en el momento en que te levantas,

George Knapp

Mientras te recuperas, todos esos meses de recuperación, tratando de poder caminar de nuevo, te dan tiempo para reflexionar. ¿Es entonces cuando decidiste que voy a hacer un cambio?

Dannion Brinkley

Bueno, una vez que te das cuenta de dos cosas, bueno, de tres cosas, una vez que te das cuenta de que eres un ser espiritual, y lo llamo así, un gran ser espiritual poderoso y poderoso con dignidad, dirección y propósito. Eso es lo que eres, nunca he podido dudar de eso en mis cuatro viajes, y las cosas que he presenciado al lado de la cama de personas que van de este mundo al otro. Vale, y las cosas que he visto 34.000 horas, muchas de las dos o las tres de la mañana, y lo que pasa que como siempre no reforzó eso. En segundo lugar, si no fui al infierno, en los últimos cuatro viajes, nadie irá al infierno, está bien. Entonces, cuando aprenda que no muere, cuando aprenda que es un ser espiritual, no irá al infierno. Eso es suficiente para inspirarte a cambiar, no para que te amenacen con cambiar. Me duele el corazón George, en esta locura que estamos viviendo en todas esas personas que han perdido a alguien, o tienen miedo de perder su propia vida, o miedo de causar la muerte de alguien que aman, por estar cerca de ellos. Mi corazón está con ellos, pero tienen que saberlo. Esta vida es solo una parte de tu vida. Y es parte de quien eres. Y es algo que elegiste hacer. Y fue algo para lo que fuiste elegido con el énfasis en ser elegido. Quiero decir, estas son las reglas. Sabes, miro sitios web y cosas sobre personas que, en su brillante naturaleza psicológica y su brillante física, han llegado a la conclusión de que no tienes alma. Bueno, ese tipo de personas son básicamente tontas. Los miro con sentido del humor, ya sabes, porque primero, digo que no eres solo, no sé el término que significa alma. Pero puedo decirte inequívocamente que eres un ser espiritual, y puedo decirte inequívocamente que saldrás de tu cuerpo y tendrás una revisión de vida. Y lo que hice es, ya sabes, el dicho, en la casa de mi padre hay muchas mansiones, y voy a prepararte un lugar. Bueno, después de tener esta vida panorámica contigo, y tuve un momento para reflexionar sobre eso, este ser y yo, fuimos a esto, lo llamé una ciudad de cristal, ya sabes, intentas encontrar palabras George, para describir algo que no hay palabras en inglés que lo describan. Pero tienes que intentar que la gente comprenda la experiencia. Fui a esta ciudad de cristal, y cuando iba a entrar en ella, el ser que había venido a guiarme se fusionó conmigo. Está bien, se fusionó. Yo y se volvió lo mismo. Ahora me preocupa eso. Y he escuchado miles, bueno, probablemente 400, experiencias cercanas a la muerte, experiencias reales de los viejos tiempos. De acuerdo, de los viejos tiempos. Y cuando eso se fusionó conmigo, tuve un mayor sentido de mí. Quiero decir, estaba más consciente de que era menos el Dannion que dejó Carolina del Sur y más consciente del Dannion como el ser, el ser espiritual, de lo que estaba incluso en la experiencia cercana a la muerte, en la vida panorámica. Y vine a este lugar, y fue asombroso para mí, porque parecía que estaba construido de luz. Y tenía un núcleo como si miras los átomos y ves esos núcleos. Pero eran solo esos arcos y las olas y su movimiento. Y luego aparecen estos 12 seres. Y había un ser 13 a la derecha, justo encima del 12 frente a mí. Y designaría a uno de los seres que no estaba en orden, y luego, de repente, ese ser resonaría colores, emanaría colores, y resonaría donde era lo único que veía. Y luego fue como una computadora portátil, fue como una caja de conocimiento, que es como yo los llamo, vino y se abría y yo veía esta serie de eventos, está bien, y era como si pudiera olerlos. Era como si estuviera físicamente consciente de ellos, aunque ya no soy físico. Y ese se iría. Y cuando solía reírme y contar chistes en las conferencias, ya sabes, solía contárselo a la gente, tal vez me morí y fui a Radio Shack. Porque cuando intentas pensar en ello, pasé por 12 de estos recuadros. En los primeros años nunca entendí bien qué era eso. Pero se me quemó. Fue grabado en mí como, como siempre pensé, que el tuyo iba a ser un indicador de algo que me iban a mostrar. Y cuando vi lo que pensé que eran estos eventos, estos eventos me permitirían ver marcadores, supe que se estaba diseñando un destino para mí, simplemente no sabía qué era, sabía que lo había aceptado. Y supe que fui elegido para ello. Es lo mismo que todos los que están viendo esto llegaron aquí y es lo mismo que tú estás haciendo aquí. Y es la misma estructura que estoy describiendo. No hay duda de eso, no quizás, no hay duda. De acuerdo, entonces, de repente, estoy flotando sobre mi cuerpo, cubierto con una sábana en una habitación porque había estado ocupado en el hospital. Conozco los detalles porque mi hermano estaba allí. Mi padre estaba ahí. Sandy estaba ahí. El tipo al otro lado del teléfono, Tommy, estaba allí, y su esposa en ese momento Alice estaba allí. Estaban todos ahí. Mi padre, están todos ahí. Entonces, escuchando todas sus historias sobre lo que sucedió durante la forma en que lo entiendo. La que nunca pude armar fue la descripción de mi padre de decirme verme en una losa. Nunca pude encontrar ese lugar, sabes. Y luego tuve un desacreditador de Dannion. Y era un médico de mi pequeño pueblo bautista fundamentalista del sur que dijo que había venido a verme y luego me desperté. Y es como en Internet. Y nunca pude encontrar a nadie que recordara haberlo visto. Y el médico de guardia nunca lo encontró. Y luego fui hacia él. Y no tenía registro de un archivo porque no lo he visto desde que tenía nueve años. Ya sabes, su pequeño médico local. Pero mientras lo reconstruía todo, Tommy había entrado en la habitación y podía sentirlo venir por el pasillo, George, y podía sentir que habíamos sido amigos toda la vida. Y era un médico de la Marina. Entonces él conocía la jerga. El sabia que hacer. Eso es lo que me permitió mantener al menos aire en mis pulmones. Y siguió haciendo lo que estaba haciendo. Y Sandy, y yo podía sentir esa sensación de amor y dolor. Y fue entonces cuando comencé a comprender la pérdida por duelo, el dolor y el dolor, y la sensación de ser amado. Ya sabes, y Dios, entonces tiene que ser en un amor que se trata de aprecio, honrar la amistad, ya sabes, y de repente, estoy de vuelta en mi cuerpo. Está ardiendo. Esta en llamas. Apenas puedo ver. Quiero decir, todo, todas las luces me están quemando los ojos. Y me di cuenta de que no respiraba. Quiero decir, estoy en el cuerpo, vivo, no respirando. Y ahora tenía que luchar para tomar un respiro, y tomé un respiro y soplé en la sábana. Tommy vio que la sábana se agitaba. Y fue y llamó a los médicos a gritos. Entraron, me llevaron de regreso, me estabilizaron. Y pasé los siguientes dos años aprendiendo a caminar y alimentarme y destruyendo probablemente una de las mejores relaciones que he tenido. Debido a la lucha, el dolor y las dificultades por las que la estaba haciendo pasar. Y cuando la gente habla del duelo por George, si piensas en mí diciendo que he muerto tres o cuatro veces, piensa en lo que le he hecho a mi familia y a las personas que me han amado. Como en 2018 cuando vinieron todos a despedirse porque nadie pensó que lo lograría. Entonces mi hermano y mi hermana vinieron por tercera vez a despedirme, y Catherine a despedirse. Entonces entiendo desde un punto de vista emocional espiritual por lo que está pasando la gente. Pero la razón por la que estoy dando estas charlas, George, es porque nadie muere. Nunca sucede. No es parte de la naturaleza de la realidad. Que no es. Y lo digo desde decenas de miles de horas. Sabiendo por lo que pasa la gente, tienes pérdida, tienes duelo, tienes abandono y luego tienes dolor. Diseñé mi vida para evitar que la gente sufriera. Creé la Brigada Crepúsculo, uno de los programas de voluntariado de atención al final de la vida más grandes para veteranos moribundos en la historia de Estados Unidos. Y he muerto con más veteranos y cualquier otra persona, en cualquier lugar y en cualquier momento como voluntario. Serví en el Cuerpo de Marines Semper fidelis, siempre fiel. Sé por lo que pasan. Sé lo que hace el combate, entiendo la mentalidad y creé programas de instrucción que le permitirían a una persona enmarcar los problemas para ayudar a una persona, ver el valor de su vida, celebrar su amor e ir de este mundo al siguiente. Ese fue el número uno.

George Knapp

Dannion, quiero hablar sobre la Brigada Crepúsculo en detalle. Pero volvamos a tu viaje. Entonces escribes una serie de libros, creo que millones de personas los han leído, han ayudado a cambiar la vida de las personas. Pero en el camino, ambos lados te han golpeado. Por un lado, la ciencia dirá, experiencias cercanas a la muerte, el túnel, la luz, todas esas cosas, eso es solo el cerebro muriendo, no pasa nada cuando estás muerto, estás muerto. Por otro lado, la religión, que siempre nos ha enseñado, somos seres espirituales, pero vamos al cielo o al infierno. No se sienten realmente cómodos con las experiencias cercanas a la muerte, tampoco lo creo. Habla sobre esa lucha en la que te encuentras en el medio de los dos y cómo te has enfrentado.

Dannion Brinkley

Bueno, a muchos de nosotros nos pasan cosas místicas. Muchos de nosotros tenemos lo que ustedes llaman intervenciones divinas. Bueno. Para mí, y, ya sabes, seguí con mis asuntos, seguí con mi vida, cambié mucho sobre mí, George, porque ya no podía enfrentar el hecho de que yo era responsable de la personalidad que básicamente tengo. Pero que mi intención fue por una razón equivocada. Todo el mundo tiene que entender que nunca importa lo que haces. Es por qué lo haces lo que importa. Entonces tienes que cambiar el por qué, que comienza a cambiar y cambiar tu vida. Vendría y ayudaría al Dr. Raymond Moody, quien escribió “Vida después de la vida”, quien acuñó el término experiencia cercana a la muerte. Vivía en Augusta, Georgia, a 12 millas de mí, y me llevaron a la escuela de medicina en el hospital. Entonces el atleta estrella muere en el hospital, vuelve a la vida. El leyó este artículo. Y entonces me localizó. Y tenía un programa. Esto es como el 77, él tenía un programa y yo fui y nos hicimos amigos rápidamente. Pero estaba procesando este George, ya sabes, no puedes ir de donde estaba, a donde me había convertido. Y la realidad de lo que me había pasado a mí y a mí no podía convencerme de que no lo hiciera. Nadie se esforzaba más que yo para que no fuera verdad. Te lo prometo. Porque aliené a todo el mundo. Y los aliené de esa manera porque prefieren recuperar a ese idiota. El Dannion o Danny que conocían, que este que estaba emergiendo. Este, cuando quieres saber si alguien tuvo una experiencia cercana a la muerte, George, lo primero que le preguntas es ¿qué hicieron durante los siguientes seis meses de su vida? Y si escuchas eso, sabes que si te están diciendo, no diré mentiras, si te están diciendo la verdad o no. Bueno, leo Biblias. Libros de los muertos. De acuerdo, el libro de Raymond acababa de publicarse. Y cuando leí las galeras de ese libro, supe que Raymond era genial. No hablé con nadie. Le conté a un par de personas las historias porque Sandy estaba allí, Tommy estaba allí, mi papá estaba allí. Ellos no compraron. Bien, esto es 1976-77. Entonces, cuando vi a Raymond a través de los años, George, vi a Raymond y Raymond no estaba equipado para manejar la embestida del poder de la prensa negativa y la humillación. Como no soy nadie y no puedes herir mis sentimientos, todo lo que puedes hacer es enfadarme. No tengo que puedas herir mis sentimientos. Sabes, yo no soy así. No tengo esa forma de mí. Me importa un carajo, pero me importa. Así que vi a Raymond y vi cómo esto destruía su vida. Y la experiencia cercana a la muerte literalmente destruye básicamente la vida de la persona que la tuvo. Cuando la gente dice que desearía haber tenido una experiencia cercana a la muerte, eso te vuelve loco. Bien, alégrate de que me hayas dicho eso y te estoy diciendo la verdad. No tengo que pintar nada. Tú me conoces, George. Sabes exactamente cómo yo lo sabes, hemos estado en muchos programas juntos y de Coast to Coast. Sabes, aprecio las opiniones de la gente, George. Pero no soy una persona realmente instruida. Pero no sabes cuántas veces tienes que matarme antes de que llegue a ser un individuo realmente curioso. Bien, ya sabes, y estudié cada contexto religioso y cada libro y Oral Roberts y todos y Billy Graham y mirando, estaba en el libro egipcio de los muertos y los muertos poco v todo para los mayas y el calendario azteca y todo estas cosas. Y quiero contarte algunas de las que no quiero hablar en este programa. Pero quiero decirte algo. Nunca hablé de esto. Pero mientras me arrastraba fuera de la cama, tuve que rodar y golpearme contra el suelo. Y tuve que gatear para subirme a mi mecedora. Y trabajaba mis pies para que mis piernas trabajaran. Y me gustaría rockear. Porque tenía días George, cuando salía por la puerta, me caía y golpeaba la pared. Me desmayo, despierto, sangre por todas partes, hormigas en la nariz y en los ojos, y no puedo moverme. Y esto continúa durante horas hasta que viene alguien. En otra ocasión, salgo a mirar mi camioneta, pongo la mano en la camioneta, empujo la puerta y me desmayo. Y saqué mi hombro fuera de lugar. Y me quedo ahí por tres horas gritando hasta que mi papá regresó porque alguien llamó. Así que gatear y meterme en mi mecedora. En esas primeras semanas, George, iría a estos niveles. No funcioné aquí. Yo no estuve aquí. Mi cuerpo estaba aquí, pero yo estaba y viajaré a través de estos niveles de conciencia. Y de vez en cuando, ahora puedo verlo, solo me estás mostrando cosas, ya sabes, porque no podía vivir dentro de mí en Carolina del Sur y 1975 con los problemas religiosos espirituales con los que la gente se enfrenta y el sistema médico rechazando. realidad, habría explotado, está bien. O habría hecho algún daño. Pero nunca supe qué eran esos seres, George, y me gustaría explorarlo contigo en algún momento. Y estaba hablando con Katherine y decidí decirle que estábamos sentados en el porche una noche, y vimos este zigzag en el cielo. Y no pudimos averiguar qué era en Las Vegas. Y comencé a decirle y ella me dijo que estos seres que vi después de la primera experiencia cercana a la muerte, estos seres que vi eran insectoides, está bien. No sé qué es un insectoide. Lo que me importa de un OVNI es que si quieren pincharme y sentirme y dar un puñetazo, mojar los dedos en algún orfeo, déjame conducir. Soy un hombre de NASCAR. Muéstrame esta ballena asustada muéstrame el acelerador. Dime cuántas millas por galón gana este pavo. Déjame dar la vuelta a la luna y volver. Si conoces a algunos extraterrestres y necesitan hurgar y sondear. Soy su hombre, está bien. Entonces Catherine comenzó a decirme qué era todo esto, insectoides. Y miro hacia arriba todo eso, no los he visto desde aquellos primeros días. Jorge. Bueno. 1975. Pero después de esta cirugía a corazón abierto. Los vi de nuevo. ¿Y qué tenían de interesante, porque esto es después de la cirugía porque tuve que volver al hospital dos o tres veces? Y tenía un 12% de función cardíaca, ya sabes, y vivo en un 18% y estoy con oxígeno y todas las cosas esperando que muera. Bueno. Y los volví a ver. Y esta vez George iban disfrazados. Tenían sus pequeñas túnicas y tenían sus pequeños petos, ya sabes, está bien, ya sabes, eran como vestirse para mí. Bien, ya sabes, así es como lo vi desde los primeros que resolví hasta la próxima vez. Pero los vi y pasé por eso en esa época. Y eso es algo que quería incluir porque miro esta historia OVNI. No puedo no creer que haya vida extraterrestre. Por la pura cantidad de lo que son los satélites y el Galileo y el Hubble y ese satélite español. Cuando fotografias el universo se une. No hay forma de que 10 billones de planetas y estrellas seamos los únicos aquí. Eso se convierte en un pensamiento estúpido. Estúpido. Está bien, sé que hay existencias dimensionales. Lo sé aquí mismo, ahora mismo, a menos de un suspiro. Y el momento en que inhalas, aguantas y exhalas. Otro mundo está así de cerca. Cuando inhale, preste atención a cuándo inhala. Y cuando exhale para exhalar, tendrá que dejar de inhalar y luego exhalar. Entonces en ese espacio, ahí es donde sucede todo. Y eso es lo más lejos que estás de esa dimensión.

George Knapp

Déjame preguntarte esto, has resistido tantos ataques. Los detractores te persiguen, los escépticos y cosas por el estilo. ¿Se siente alentado por esa especie de investigación sobre la conciencia? ¿Cuánto más dispuestos están los científicos y académicos a mirarlo? Porque es una especie de gran mezcla de cosas como experiencias cercanas a la muerte, experiencias OVNI. Su voluntad de investigar la conciencia es un camino para ambos, ¿no crees?

Dannion Brinkley

Absolutamente. Y sabes de lo que me enorgullezco de haber ayudado a iniciarlo. Recuerde, estuve con Raymond Moody desde el principio, desde el principio. Bien, ahora, 13 años después, estoy hablando de mi vida, George, estoy estudiando, estoy aprendiendo. Lo tengo. Tan pronto como pude levantarme, me ofrecí como voluntario de hospicio. Porque si Dios pudiera entrar hoy, y Dios me envió en la vida que iba a revisar, iba a hacer la diferencia en las vidas de aquellos que iban a llegar a ese nivel de conciencia a continuación, y yo ya estuve allí. Sé cómo no puedes decirme nada. No me importa lo que pienses, ganaré esta discusión. Buena suerte a quien crea que piensa que no existe una vida después de esto. Esa es una paliza tonta, sin sentido, ilógica, fin de la historia. Lo vi enloquecer a Raymond. Pero aquí estamos en 1989. Cirugía a corazón abierto, me da pero carditis por un corte en la mano, por ponerme un, tenía un Volvo de 1942. Y siempre reconstruí autos, porque me impedía pensar, y lo haría. venderlos y he ganado dinero. De acuerdo, he tenido 55 autos, Rolls, de todo, pero siempre fue para arreglarlos y venderlos. Aqui estamos. Tengo que someterme a una cirugía a corazón abierto. Estoy en Charleston. Estoy acostado en el sofá, George, en Charleston, y estoy sudando. Historia verdadera. Y finalmente decidí que iría al hospital que estaba al otro lado de la calle. Llego ahí. Y porque no tenía seguro, porque ya había perdido todo lo que tenía. Por lo que estaba pasando y Dios sabe el dolor y el desmayo y mi espalda y todo eso. Dios mío, la gente no tiene idea. Así que ahí voy. Y entro allí. Creo que tengo la gripe. Está bien. El pequeño viene y te pareces a Doogie Howser, George. Él tiene estos anteojos puestos, tiene estos anteojos puestos. Parece que tiene 12 años. Bueno. Así que tengo como 30, tengo 38 años. No bebo, uso drogas. Nada de eso. De acuerdo, ese rayo me rompió mucho ese hábito. Así que puso su pequeño su pequeño estetoscopio en mi pecho. Y sus ojos se agrandaron y se dio la vuelta y se alejó bastante rápido. Lo último que recuerdo fue él y un carrito de emergencia. Eso es lo último que recuerdo. La gente con los pequeños zapatos verdes puestos y un pequeño sombrero verde, un pequeño atuendo verde viniendo hacia mí, y me desmayé. Me despierto y me están afeitando. Y el médico entró y dijo, y mi padre entró y, 38 años Dios conoce a George. Y me dijeron que tenían que operarme a corazón abierto y que estaría muerta en menos de 45 minutos. Está bien, si no hubiera entrado en el hospital. Eso dice mi papá. Él dice: “Bueno, ¿qué quieres hacer?”. Papá, me voy de aquí. Eso es suficiente de esto. Bueno. No quiero que no me operen a corazón abierto. No quiero oír hablar de eso. Dije, papá, ¿viste el tamaño de las manos de ese tipo que va a estar en mi pecho? Dije, ¿viste el tamaño de sus manos? Puedes olvidarlo. Mi papá, no pudo manejarlo, pero sabe que lo estoy haciendo. Sabes, soy un voluntario de hospicio. Voy a los asilos de ancianos, ya sabes, no soy esa persona. Yo digo que puedes olvidarlo. ¿Sabes lo que hizo mi papá? Llamó a Raymond y voló a Raymond. Bueno. Entonces entró Raymond y solo está hablando. Ya sabes, vamos, papá. Tienes que quedarte. Vamos, porque no lo haría. Me voy de aquí. Los veré pavos más tarde. Y finalmente, dijo: “Por favor, quédese y ayúdeme. Quédese y ayúdeme”. Entonces dije, está bien. Vi la cirugía a corazón abierto. ¿Puedo describir el concepto de lo que pasó? Quién lo lograría y si yo lo haría o no, e incluso algunos de los muchachos y yo hablamos con él al respecto. Todo esto es realidad, George. Esto no es una hipérbole. Así sucedió. Y pude presenciarlo. Estaba bastante sorprendido porque siempre pensé en cirugía, era como, doctor, ¿qué era eso? Sí, como el Dr. Kildare, ya sabes, estaban hablando de sexo y bueno, quién hizo qué, están escuchando a Procol Harum. Está bien, y lo hacen. Bueno. Y luego vuelvo a bajar por el túnel. No vi el ser de luz. Aunque estaba consciente de la presencia de los seres. Yo no lo vi. No era lo mismo que el primero, era como si me hubiera aclimatado. Y no fui allí con dolor. No vine de dolor o sufrimiento ni nada de eso. Y luego tuve esa segunda revisión panorámica en vivo. Fue lo peor de una revisión panorámica de la vida. George, empieza desde el principio. ¡No retoma donde lo dejó! De acuerdo, no hay escapatoria de ti frente a ti. Puedes olvidarlo. No va a pasar. Y usted es responsable de por qué, no de qué. Si por eso maté a alguien para proteger a mi esposa e hijos. Voy a ser castigado por eso. De ninguna manera, era mi intención.

George Knapp

Háblame de la brigada Crepúsculo.

Dannion Brinkley

George, ese es el tercero. La Brigada Crepúsculo salió en 1997 cuando me sometí a una cirugía cerebral, está bien, cuando tuve que someterme a una cirugía cerebral, todavía estoy en el número dos. Necesito que la gente escuche esto y, como sea que lo edites para escucharlo, te estoy diciendo la verdad. De acuerdo, la experiencia de esta persona, la experiencia de una persona y en una época en la que todo el mundo está muerto de miedo. Permítanme contarles lo que sucede en base a mi propia experiencia, mi propia experiencia y al ver a miles de personas pasar de este mundo al siguiente. Así que voy a esto, no a la ciudad de la luz. Voy a este lugar donde la luz es curativa y frecuencias y las modalidades curativas eran energéticas y frecuencias y me estaba mostrando cómo operan las cosas en esta realidad y en los niveles de cómo funcionamos. Y fue para educarme sobre la naturaleza del ser físico como entidad eléctrica. Ahora piensa en lo loco que es para mí poder ver. Entonces vuelvo. Voy a Raymond’s. Voy a Raymond’s. Salgo de esa cirugía a corazón abierto, otros nueve meses de abrirme el pecho y el daño dentro de mí George dentro de mí, me veo horrible. Hay mucho tejido cicatricial ahí. Tu conoces mi corazon Bien, todo eso en el lado izquierdo. Ya sabes, mi espalda está, ya sabes, solo lo siento, pero ahí es donde está. Así que voy a ver a Raymond. Raymond está sentado solo en una casa sin electricidad ni agua en Nochebuena. Y estaba destrozado. Su mundo de venir como alguien que nunca tuvo la experiencia de quien lo produjo, su propia gente lo había vencido. Los médicos y el psicólogo y el físico y todo eso. Así que corté la electricidad y lo llevé a cenar, abrimos el agua antes de la víspera de Navidad y lo hicimos todo. Y comió, probablemente no había comido en un día. Y comimos y nos sentamos. Y ese fue el momento en que decidí que todo el mundo tenía que meterse con alguien en su propio bando. Y decidí que ese era yo. ¿Quieres venir a discutir conmigo sobre si hay vida después de la muerte? ¿Bésame el trasero? Ven a buscarte un poco. Pasé toda mi vida y mi muerte, George. No me importa quién eres, qué piensas. Perderás este argumento. Hay una vida después de la muerte. Y no solo eso, nadie muere, pensar que vas a morir es una locura. Muy bien, escribí “Salvados por la luz”. Raymond y yo creamos experimentos, trabajamos en programas. Y entré, conocí al editor y escribí “Salvados por la luz” y puse las cajas del conocimiento en “Salvados por la luz”, que resultaron ser eventos futuros. A esa parte la llamo Nostra-Dannion. Porque no compro la mitad de las cosas que escucho George, ya sabes, tengo que vivir en el negocio de los swamis. Pero eso es porque no pude financiar la Brigada Crepúsculo. Bien, entonces no creo todo eso. Pero pongo las cajas del conocimiento. Y eso fue en 1993, publicado en 1994. En 1997, en el apogeo y la fama del gran rey danniano de la muerte, exploté cinco hematomas subdurales en mi cerebro. Y tengo que someterme a una cirugía cerebral. Así que tuve que hacerlo, porque el dolor era tan horrible y tan apremiante. Y aunque fuera lo que fuera lo que estaba presionando en mi columna lo que estaba impulsando esos nervios y mi espalda baja, no podía soportarlo. O tenía que morir o tenía que tener algo. Bueno, en el tercero, George, estaba parado al final de la cama. No estaba por encima de eso como los dos primeros. Estaba de pie al final de la cama. Lo vi girar mi cabeza. Lo vi afeitarme la cabeza. Y lo vi comenzar a perforar agujeros en mi cabeza. Y me mudé al lugar que siempre describo donde la gente está flotando arriba, al que llamo el lugar de transición. El lugar donde te aclimatas de dejar lo físico, volverte etéreo y de lo etéreo convertirse en espiritual o un espíritu en espíritu. Bueno. Pero esta vez, me di cuenta de que este lugar era un nivel de conciencia que nunca vi en los dos primeros. Bien, baje por el túnel, George. Ya conozco la reseña panorámica de la vida. Así que probablemente revisé un tercio. La peor parte, pero estaba tan atraído de regreso a ese lugar, ese era un nivel de conciencia porque, mira, he estado muriendo y muriendo ahora como 20 años. Ya estuve muerto de nuevo. Bien, no es nada nuevo para mí. Pero vi este lugar donde la gente puede quedar atrapada, la gente se vuelve obsesiva compulsiva y narcisista y controladora y manipuladora y el alcoholismo y todos esos lugares. Y cuando vienes a este lugar como un ser físico, se te da libre albedrío. Es parte de la naturaleza de lo que se trata esta vida, hay libre albedrío. Y no tienes que ir a ningún lado. Puedes quedarte ahí, puedes quedarte ahí para siempre. Pero entiendes que no sabía de dónde venían los fantasmas. Nunca sé de dónde vienen los fantasmas y no me importaba. Sabes, nunca he visto un fantasma. De acuerdo, pero luego supe de dónde venían los fantasmas. Sabía de dónde vienen las posesiones, de dónde vienen los apegos, dependiendo de qué días del mes o de qué año sea, según el calendario que explore esa ansiosa relación de naturaleza contextual religiosa, pero vi tantos veteranos, tantos soldados y tantos gente, tanta gente abusó y no se permitió ir a la luz. Y cuando me levanté de entre los muertos esa vez construí la Brigada Crepúsculo. Porque había estado yendo con veteranos y veteranos de visita. Pero no era una organización porque para entonces, George, descubrí cómo lo hacías. Tengo 22, 23 años después. Y entonces sé qué hacer. La gente necesita saber que su vida tiene valor. Y necesitan saber que marcaron la diferencia en su vida. Y el hecho de que estés allí para verlos significa que lo que dices es cierto. No puedes mentirle a alguien y hacer la transición porque en la transición no estás completamente consciente. Empiezas a hacer la transición pase lo que pase porque tienes un tiempo señalado con el destino, llegaste a respirar X cantidad de respiraciones y en esa X cantidad de respiraciones, te pones una serie de metas, y lo harás, muy pocas personas. Alguna vez digo que alguna vez, alguna vez fallo, muchos de nosotros nos vendimos. Porque esa naturaleza de cuando una intención se convierte en un motivo es la trampa espiritual que tomas. Así que construí la Brigada Crepúsculo. Una vez más, se convirtió en uno de los programas de voluntariado de cuidados al final de la vida más grandes para veteranos moribundos. Pasé 37 años en la VA muriendo con veteranos. 37 años, 34.000 horas. Pero construí una organización que dio origen a lo que ahora se llama el programa No Vet Dies Alone, que es de ámbito institucional en VA. Y soy miembro de la junta asesora de No Vet Dies Alone y colaboré en la redacción del modelo estándar de atención al final de la vida para la Administración de Veteranos. Bueno, con muchas otras personas. Así que mis sueños viven en la vida de los veteranos moribundos. Mi mayor crisis en este momento es la de George. No puedo llegar a mis chicos. Sé lo que es ser un veterano y estar muriendo. Y creo que dónde estamos en nuestras vidas ahora mismo, todos, dónde estamos en nuestras vidas, es una prueba de nuestra verdadera naturaleza moral. Lo que tiene valor. Así que para mí como Dannion Brinkley y entiendo que nadie muere. Nadie. Y pensar que es un concepto absurdo que el ser espiritual pueda concebir la muerte es una locura. Eso es una locura. Y eso cuando tomas una respiración profunda, y creo que hay maldad y engaño, porque lo vi como una caja de conocimiento. Cualquiera que lea “Salvados por la luz” capítulo cinco, recuadro 12, el libro que escribí hace 26 años y se publicó en 1994. Y la visión final y las noticias, he dicho durante 45 años que la batalla por las almas de la humanidad se pelearía en salud. Así que me dediqué al cuidado de la salud, paliativo y final de la vida, por eso lo sé todo al respecto, desde sentarme junto a la cama, hasta ser la persona que lo hace con mi familia. Ellos me miran morir en la agonía de lo que han tenido que presenciar y por lo que han tenido que pasar, y cuánto he destruido de sus vidas tratando de sobrevivir en este mundo. Sabes, no tengo problemas con el precio que estaba dispuesto a pagar. Pero el título del cuadro del capítulo 12. George, es Tecnología y virus.

George Knapp

Lo leí hace mucho tiempo. Tengo una copia aquí. Voy a ir a buscarlo.

Dannion Brinkley

Y luego lea la visión final. Y cuando empiece a hablar de los refugiados que están inundando la frontera y de tener que poner militares en la frontera, eso indicará el momento en que se debe ejecutar el siguiente paso. Bien, escribí esto hace 25 años, y me pasó hace 45 años cuando estaba muerta. Bien, entonces ya sabes, la gente puede respirar y hablar y vender boletos de lobo, y pueden hacer algunas ecuaciones y proponer todo tipo de teorías sobre lo que creen y por qué no creen. Pero escribí hace 26 años con Paul Perry, una visión que tuve de una caja de conocimiento que describí cuando estuve muerto el 17 de septiembre de 1975. Y he vivido toda mi vida basada en la batalla por las almas de la humanidad, y les llevé la pelea. Les llevé la pelea. Entonces, ¿hay vida después de la muerte? Absolutamente. Te mueres Eso es imposible. No puede suceder. No hay forma posible. Te vas al infierno? Busqué halos, la palabra griega, las palabras en la Biblia, las ocho veces que se usa en la Biblia. Simplemente no puedo entender cómo en el mundo basado en todo el dogma religioso que describe ir al infierno, nunca he estado allí. Bien, he visto un lugar donde la gente se queda atrapada y ese podría ser el vaciamiento del trago. Sabes todo sobre el pozo de las almas y todo eso en Apocalipsis, soy un buen golpeador. Puedes matarme y pensar que no busco la espiritualidad. Y no, no lo miro ahora. Y lo que hago lo he leído y cómo trato de entender porque la gente necesita no tener miedo de algo que no pasa. Y no pueden permitir que el miedo a su amor sea un arma. Así que agradezco al diablo oa los sabadistas luciferinos por estas dos cosas. Mientras miraba este juego, su juego, es el libro de jugadas de 1968 en política. Es 1968, eso significa que usarán el racismo. Y yo, como un sureño de 70 años que crecí en segregación, mi orgullo que le debo al diablo oa los luciferinos es que no somos una nación racista. Hemos crecido hasta el punto en que no se puede incitar a los estadounidenses, no solo a los blancos, sino a nosotros. No puedes incitarnos, no somos racistas. De acuerdo, siento la mayor alegría por el orgullo de que mi país haya crecido hasta ese lugar en sí misma a medida que evoluciona, ¿no? Y saber eso, si lo vi hace 45 años, y he diseñado toda mi vida en torno a él, y escribí sobre eso hace 25 años, y puedes leerlo y verlo hoy, el virus y la tecnología, la tecnología. y el virus, y puedes mirar a través de esas cajas, algunas nunca las he visto, otras nunca las he visto, y tal vez a George por cómo lo veía. Porque cuando Paul y yo lo escribíamos, le agradezco a Paul Perry muchas de las palabras que usamos. Cuando lo escribíamos, tal vez cómo lo veía yo, porque quería escribirlo en términos de 1975, estaba escribiendo “Salvados por la luz”. De acuerdo, digamos que por la luz fue lo que pasó. Y no quería actualizarlo. Ahora soy mucho más inteligente sobre lo que escribí en 1975. Pero fue alrededor de 1975. Soy mucho más inteligente. Bueno. Pero saber, ahora que miro, las personas deben prestar atención a su atención médica y a la calidad de cuidarse a sí mismas porque la verdadera prueba espiritual es qué tan bien se cuida a sí mismo en una perspectiva de rutina todos los días. Y en lugar de darse cuenta de que esto básicamente no es cierto. Entonces, la otra cosa por la que quiero agradecer a los luciferinos es esto. Si mi madre y mi padre estuvieran vivos, que no lo están, y yo pasé con los dos, si estuvieran vivos, eso es lo que sé sobre el hospicio. No hay nada que puedas hacer para evitar que llegue hasta ellos. No hay nada. Entonces, basado en mi nuevo yo, es cuántas veces tengo que pagar la fianza. Basado en mi antiguo yo, este es el ranking bastante rápido. Nadie me impedirá llegar al lado de la cama de mi madre o mi padre, será mejor que encuentres una manera para que pueda hacerlo. Porque dibujé una línea en la arena. Y estoy luchando ahora mismo para llegar a mis veteranos. Y yo estudio y miro esas vacunas y no soy el tipo de persona que George escucha casualmente una vacuna. Eso es una terapia genética. No escucho eso. Leí cada palabra, la busco en el diccionario, voy al sitio web de los CDC. Esto es lo que he estado haciendo durante 42 años. 42 años he estado buscando enfermedades y dolencias y acciones y cómo asesorar a una familia. Quiero decir, he estado haciendo esto normalmente, no empezó como la semana pasada. He estado haciendo esto toda mi vida. Conozco el trato. Así que para ponerlo en un paquete ajustado a todos. George Knapp es un ser humano absolutamente fabuloso, magnífico, con un sentido de curiosidad, porque vivimos en un estado que tiene tanto conocimiento fundamentado sobre las existencias extraterrestres, solo alguien que sea capaz de cegarse a sí mismo de la verdad no podría estar investigando. como buen periodista, buen periodista de investigación. Eso es un hecho y conozco a George desde hace 25 años. Y número dos, no morirás. Nunca va a pasar. Nunca. Y lo que sea que te tenga tanto miedo a la muerte. El día que llegue a ser tu amor, esa será el arma o tu amor por alguien. No puedes tocarlos. No puedes retenerlos. No puedes apretarlos. Tienes que mantenerte alejado de ellos. No hay absolutamente ninguna manera de que pueda basarse espiritualmente en la verdad. No hay forma de que el amor pueda estar actuando como el poder que nos está sucediendo ahora. Eso es divinamente imposible.