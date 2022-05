GREEN BAY, Wis. ( WFRV ) – La Sociedad Protectora de Animales de Wisconsin les recuerda a los residentes que nunca rechazará a un animal necesitado después de que encontraron a un perro atado a un hidrante en Green Bay.

La nota también mencionaba que el nombre del perro era “Baby Girl”. Además de la nota, al perro se le dejó una mochila con comida, golosinas y juguetes.

El residente se sentó con el perro durante una hora esperando que alguien regresara, pero nadie lo hizo. El perro fue llevado a la Sociedad Protectora de Animales de Green Bay.

Foto cortesía de Kylie Engelhardt

Los funcionarios de Humane Society dijeron que Baby Girl todavía está bajo el cuidado del personal y está recibiendo mucho cariño. El perro se encuentra actualmente en espera y la Sociedad Protectora de Animales está rastreando cualquier pista sobre quiénes son los dueños.

La Sociedad Protectora de Animales quería recordarle a la gente que nunca rechazará a un animal necesitado y que la gente puede entregarlos de forma anónima.

Trabajamos regularmente para asegurarnos de que las tarifas de entrega no sean una barrera para aquellos que necesitan reubicar a su mascota, y aunque solicitamos una cita de entrega con anticipación, aceptamos entregas de emergencia si es necesario. Es importante para nosotros que la comunidad sepa que somos un recurso de apoyo y bienvenida para los necesitados. Sociedad Protectora de Animales de Wisconsin

El perro se puede encontrar en el sitio web de la Sociedad Protectora de Animales de Wisconsin y tiene casi 6 años. No se dieron a conocer más detalles sobre la nota o el pasado del animal.