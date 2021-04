De Miami al sur de Texas: Los marineros que se espera entrenen a los futuros astronautas de Marte, estacionados cerca de SpaceX

SOUTH PADRE ISLAND, Texas (KVEO) – Un grupo de marineros viajó por el Golfo de México, desde Miami hasta South Padre Island, con un ambicioso objetivo en mente: llamar la atención del hombre que probablemente enviará humanos a Marte.

La tripulación del “Starship” Schooner Anne cree que pueden proporcionar a los astronautas un entrenamiento vital que los ayudará en el viaje de su vida.

A bordo del Shooner Anne de 70 pies navega el hombre con el récord del viaje por mar más largo jamás registrado. En abril de 2007, Reid Stowe, de 69 años, navegó por el océano durante tres años en la goleta que él mismo construyó en los años 70. Nunca se reabasteció ni bajó a tierra.

El ‘Starship’ Schooner Anne atracó en Port Isabel. [KVEO]

La esposa de Stowe, Sonia Ahman, se unió a él durante parte del viaje hasta que descubrieron que estaba embarazada de su ahora hijo de 12 años, Darshen Stowe.

En julio de 2010, Stowe había pasado un total de 1.152 días en el mar en el barco; una buena mayoría por sí mismo.

Más de 10 años después de ese trascendental esfuerzo, Stowe tiene un nuevo objetivo: utilizar su conocimiento y experiencia para entrenar a los primeros astronautas en ir a Marte a través de sus Mars Ocean Analogs (MOA ) .

Las misiones analógicas, según el sitio web de la NASA, “son pruebas de campo en lugares que tienen similitudes físicas con los entornos espaciales extremos”. Estas misiones analógicas se pueden llevar a cabo en una variedad de entornos para probar variables en el comportamiento y la tecnología humanos.

Stowe dijo que la experiencia y la psicología detrás de navegar en el océano pueden ser comparables a un viaje a Marte de muchas maneras.

Los marineros, al igual que los astronautas, viven en espacios reducidos en entornos peligrosos con recursos limitados y deben ser adaptables, creativos y mantener la calma bajo presión.

“Es entrenamiento para gente dura. Es entrenamiento para gente que no tiene miedo”, dijo Stowe. “Es entrenamiento para personas que pueden manejar algunos desafíos físicos y algunas dificultades, por lo que no es para todos. Pero si vas a enviar gente a Marte, la gente que [go] a Marte debería tener entrenamiento en todo tipo de entorno. ”

Capitán John Wolfe y Oliver Parody dentro del Starship Schooner Anne. [KVEO]

Los análogos de Stowe ya están en marcha. El 3 de enero, él y su tripulación partieron del río Cape Fear en Carolina del Norte y pasaron 17 días en el mar mientras se dirigían a West Palm Beach, Florida, para el Mars Ocean Analog I-Demo.

La demostración fue un éxito, ya que presentó muchos desafíos y experiencias de aprendizaje para la tripulación.

El capitán de la goleta Anne, John Wolfe, dijo que el mal tiempo en Carolina del Norte rompió los largueros del barco que tuvieron que ser reparados en el mar.

“Definitivamente ha sido un desafío, pero ha sido muy gratificante. Ha sido una experiencia de crecimiento para todos los involucrados ”, dijo Wolfe.

Un “Viaje a la Base Estelar” fue el próximo MOA. Stowe, junto con el Capitán Wolfe de 29 años, Gwen Whitney de 31 años, Oliver Parody de 31 años, Kate Wycks de 36 años, Andrew West de 30 años y Eric de 34 años Goss partió de Miami, Florida el 1 de abril y atracó en Port Isabel el 15 de abril. Cada miembro de la tripulación es también capitán de su propio barco.

Su destino: SpaceX en Boca Chica, justo en la puerta de la plataforma de lanzamiento que algún día enviará gente a Marte. Stowe cree que todo lo que necesita son 10 minutos frente a Elon Musk para convencerlo de que puede entrenar a los futuros astronautas para su viaje a Marte.

“Estamos aquí apuntando a SpaceX para decir, ‘tenemos el conocimiento y la experiencia que nadie más tiene, y queremos ser parte del programa de entrenamiento que entrena a los humanos para ir a Marte’”, dijo Stowe.

Selfie de la tripulación con SN15 en SpaceX, el lunes. [Courtesy: Reid Stowe]

Stowe y su tripulación visitaron el sitio de lanzamiento y pudieron tomar fotografías con Starship SN15 el lunes.

Está contento de que su tripulación haya podido llegar a Boca Chica y ver a la contraparte voladora de su Starship Schooner.

El MOA partirá de South Padre Island esta semana y la tripulación estará acompañada por cuatro astronautas analógicos profesionales latinoamericanos.

Stowe dijo que pronto también se les unirá la entusiasta del espacio Alyssa Carlson , quien ha convertido en su misión de toda la vida ser la primera persona en Marte.

Si SpaceX recoge el programa, Stowe dijo que hará de South Padre Island y Port Isabel el hogar de sus misiones analógicas que traerán astronautas potenciales al área.

“Nadie sabe realmente qué pasará después, pero cuanto más preparado esté, mejor será el resultado”, dijo Parody.

Puede leer más sobre Mars Ocean Analogs en su sitio web .