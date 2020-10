Dak Prescott firmó una pelota de fútbol para una adolescente enferma de Texas, ahora está devolviendo la ‘fe’

DALLAS (NEXSTAR) – Una adolescente de Texas con una enfermedad debilitante está enviando algo de “fe” a su nuevo amigo por correspondencia, el mariscal de campo de los Cowboys Dak Prescott, luego de su lesión que cambió su carrera a principios de este mes.

Rebecca Taylor, de 17 años, recibió recientemente una pelota de fútbol autografiada de Prescott con la inscripción “fe”. Si bien la mayoría de la gente podría quedarse anonadada al recibir un balón personalizado del líder del equipo de Estados Unidos, Rebecca no tenía idea de quién era. Habiendo pasado los últimos siete años en el hospital, el fútbol no ha estado en la cima de su lista de prioridades.

“A Rebecca no le importaba que fuera una superestrella, todo lo que conocía era un hombre que había tenido la amabilidad de enviarle un regalo de fútbol cuando estaba en el hospital”, dijo Christyn, la madre de Rebecca.

Rebecca agradeció el gesto y el apoyo de Prescott a su lucha. Poco sabía ella que tendría la oportunidad de devolver el favor cuando el mariscal de campo de los Cowboys se enfrentara a un revés propio.

Después de su lesión en la pierna el 11 de octubre, alguien sugirió que Rebecca le enviara a Prescott una pelota de fútbol autografiada. Como alguien que conoce la lucha de tratar de mantenerse optimista en medio de estadías prolongadas en el hospital, pensó que tal vez podría proporcionar inspiración.

Así que Rebecca firmó una pelota de fútbol para Prescott, que también inscribe la palabra “fe”, en lo que podríamos llamar el comienzo de una relación poco probable con un amigo por correspondencia. Junto con la pelota había una carta de cuatro páginas que su madre dice que “expresó su tristeza y comprensión en las partes perdidas de la vida debido a una enfermedad o lesión”.

Autógrafo de Dak para Rebecca (de Christy Taylor)

Autógrafo de Rebecca para Dak (de Christy Taylor)

Perderse es algo que Rebecca sabe muy bien.

Padece una forma desconocida de pancreatitis crónica causada por una enfermedad inmunológica no diagnosticada. Esencialmente, su enfermedad es un misterio. A menudo entra y sale de los hospitales, tratando de seguir sonriendo mientras sufre un dolor constante.

Durante casi una década, la búsqueda de respuestas de su familia los ha llevado a varios estados y a demasiados médicos para contarlos. A lo largo de los años, se sometió a docenas de cirugías pancreáticas y procedimientos anestésicos. Hasta la fecha, no hay cura ni un final a la vista.

Recientemente fue trasladada de un centro médico en su casa de San Antonio a un hospital del área de Dallas para recibir tratamiento. Cuando Rebecca y su mamá llegaron a su habitación, se sorprendieron al encontrar un paquete de ayuda de los Dallas Cowboys.

Además de mantas, pijamas y una carta del propietario Jerry Jones extendiendo sus oraciones a Rebecca, había camisetas de Dak Prescott y el balón de fútbol firmado.

Fue la palabra “fe” lo que realmente se destacó para los Taylor.

(de rebeccaswish.org)

Además del diagnóstico de Rebecca en 2010, la familia Taylor perdió un bebé en lo que la madre de Rebecca describió como “sacudir los cimientos de mi fe hasta la médula”.

Y las constantes hospitalizaciones de Rebecca, especialmente en medio de la pandemia de coronavirus, han separado en gran medida a la familia. Christyn se queda con Rebecca en el hospital mientras el padre y los hermanos de Rebecca están en casa a cientos de kilómetros de distancia.

La mamá de Rebecca es maestra de estudios bíblicos. Decir que esta lucha ha puesto a prueba la fe de Christyn sería quedarse corto.

“Si pensara que no hay Dios y que todo esto sucede debido a la mala suerte, nunca habría sobrevivido al primer año de nuestro viaje médico de una década”, dijo Christyn. “Creer firmemente que Dios puede usar el sufrimiento para Su mayor propósito me da la esperanza de saber que lo que estamos pasando no es en vano”.

Ella comparte el viaje de fe de su familia a través de un blog . A través de sus escritos, puede actualizar a sus familiares y amigos sobre Rebecca, revelar desafíos personales y hablar sobre cómo apoyarse en su fe durante tiempos difíciles. Incapaz de enseñar estudios bíblicos mientras cuida a su hija enferma, el blog le da la oportunidad de difundir un mensaje cristiano de esperanza.

“Con el tiempo, cuando compartí escritos, la respuesta fue increíble, especialmente para otros que luchan con su propio camino difícil”, dijo. “Los médicos, maestros, enfermeras y completos desconocidos han llegado a conocer a Dios a través de la enfermedad de un niño”.

A través de sus propias luchas, Dak Prescott también se ha apoyado en su fe. Una de las primeras cosas que hizo después de su lesión fue decir que está “emocionado por el propósito y el plan de Dios”.

“Sé que es más grande que todo lo que veo o podría haber imaginado. Pero confío en Él ”, dijo Prescott en un video de Instagram. “Mi fe se ha duplicado más que nunca y estoy agradecido de que Él sea mi Salvador y me guíe en la vida, así que sé a través de Él que todo esto será posible y que todo esto será un gran regreso y una gran historia. . “

ARLINGTON, TEXAS – 11 DE OCTUBRE: Dak Prescott # 4 de los Dallas Cowboys es sacado del campo después de sufrir una lesión en la pierna contra los New York Giants durante el tercer trimestre en el AT&T Stadium el 11 de octubre de 2020 en Arlington, Texas. (Foto de Tom Pennington / Getty Images)

Después de la pérdida de su madre a causa del cáncer, Prescott fundó Faith Fight Finish Foundation para ayudar a las familias que luchan contra el cáncer.

Rebecca también ha convertido su dolor en algo positivo. En 2018, lanzó Rebecca’s Wish , la primera organización sin fines de lucro del mundo dedicada a los niños con pancreatitis. El grupo ha recaudado unos $ 2 millones para ayudar a numerosos pacientes pediátricos que de otra manera no tendrían apoyo o ayuda financiera.

“Cuando Rebecca se concentra en los demás, sabe que Dios está usando su situación para bien”, dijo Christyn.

Rebecca sueña con asistir a Harvard y recientemente fue nombrada semifinalista por Mérito Nacional. Como parte del proceso, presentó un ensayo para una Beca Nacional al Mérito en el que abordó su enfermedad y su nuevo propósito de seguir adelante.

Podría pasar el resto de mi vida persiguiendo una cura que no existe. Puede que nunca llegue a ver la vista en la cima. Pero me he dado cuenta de que mi belleza no está en la línea de meta. Mi belleza está en el viaje de las sonrisas de los pacientes para encontrar a alguien que comprenda. Mi belleza está en los padres que encuentran alivio para sus hijos. Mi belleza tiene la esperanza de que algún día, todos los niños que sufren de pancreatitis tengan una cura. Podría pasar mi vida luchando por mí mismo o podría usar cada segundo desconocido que me queda para caminar junto a otro niño, ayudándolos a escalar montañas por su cuenta.

Tanto Rebecca como Prescott, los improbables amigos por correspondencia del hospital, han asumido desafíos y luchas personales y los han convertido en algo positivo para los demás, con la esperanza de inspirar a las personas en el camino.

Dos personas muy distintas. Una fe fuerte.

