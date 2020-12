Cuando esta gerente encontró a una madre y cinco niños viviendo en un apartamento vacío, no llamó a la policía, ella ayudó

Muchas personas lamentablemente reclaman la condición de personas sin hogar. Pero una madre de Memphis y sus hijos están recibiendo ayuda gracias a un administrador de apartamentos con un gran corazón y a Pass It On de News Channel 3.

Sheran, el administrador del apartamento, explicó la situación. Caminaba por una de sus unidades vacías y encontró a una joven que vivía allí con sus cinco hijos.

Pero Sheran no llamó a la policía.

“Traté de no llorar antes que nada”, dijo. “Hablé con ella y todo. Qué situación tan triste. Fue entonces cuando volví a la oficina y me reuní con las damas y les dije que íbamos a enviar un correo electrónico Tim Simpson “.

Sheran tiene un corazón de oro. Ella está haciendo todo lo posible para ayudar a esta madre y sus cinco hijos.

Fuimos con Sheran a visitar Tierra Williams y sus hijos en el apartamento.

“Terminamos perdiendo nuestro lugar, así que no tenemos a dónde ir. Así que lo hemos mantenido aquí”, dijo Tierra. “Es un poco difícil para nosotros. Y desde que se volvieron virtuales, es un poco difícil para mí conseguir un trabajo y cosas así. Así que hemos estado sin un lugar durante aproximadamente un mes”.

Tuvimos $ 300 del News Channel 3 y $ 700 de nuestros donantes anónimos para un total de $ 1,000.

Tierra tiene unos hijos muy brillantes y un administrador de apartamentos muy comprensivo.

“Si me hubiera conocido ese día y luego hiciera todo esto aquí mismo. Estoy muy agradecido por ella ”, dijo Tierra. “Simplemente me abrió y me calentó para tener a alguien que me respalde, solo y solo nosotros. No estás solo”.