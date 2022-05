El incendio forestal más grande en los EE. UU. se estaba extendiendo hacia las ciudades turísticas de montaña en el norte de Nuevo México, lo que llevó a las autoridades a emitir otra serie de advertencias para que más personas evacuaran.

Mientras tanto, un incendio forestal que estalló el miércoles por la tarde en la costa del sur de California atravesó los acantilados costeros de mansiones multimillonarias y quemó al menos 20 casas, dijeron los bomberos. Las llamas fueron avivadas por ráfagas de viento oceánico, pero se extinguían el miércoles por la noche. No se reportaron heridos, pero se ordenó la evacuación de varias calles.

El incendio, que ocurrió en Laguna Niguel, fue relativamente pequeño, de unas 81 hectáreas (200 acres), pero el viento llevó brasas a las palmeras, los áticos y la maleza densa y seca en las laderas y cañones empinados que no se habían quemado en décadas, Brian Fennessy. , jefe de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, en una conferencia de prensa vespertina.

Fennessy dijo que el cambio climático ha hecho que incluso los incendios pequeños que alguna vez se habrían contenido fácilmente se conviertan en amenazas extremas para la vida y la propiedad en todo el oeste.

Al caer la noche, los bomberos de Nuevo México dijeron que las llamas que se desplazaban más rápido a lo largo del frente oriental de la cordillera Sangre de Cristo en el extremo sur de las Montañas Rocosas se dirigían más al noreste, lejos del centro de población más grande del área en Taos, un pozo. conocido enclave turístico 40 millas (64 kilómetros) al sur de la línea de Colorado.

“Actualmente no hay problemas en el área de Taos”, dijo el jefe de operaciones de bomberos Todd Abel. “El fuego quiere moverse un poco hacia el norte y el este. Pero aún vamos a prestar mucha atención”.

Algunas aeronaves pudieron volar para arrojar retardante sobre el incendio a pesar de las ráfagas de viento en algunas áreas de más de 45 mph (72 kph). Y algunas órdenes de evacuación se relajaron a lo largo del flanco sur del incendio cerca de Las Vegas, Nuevo México, más de 50 millas (80 km) al sur de las llamas en el perímetro norte.

Se ordenaron equipos adicionales para unirse a los más de 1.800 miembros del personal que luchan contra el incendio, y los meteorólogos dijeron que las condiciones deberían ser más favorables para el fin de semana si los equipos pueden mantenerse firmes durante otro tramo de advertencia de bandera roja hasta el jueves por la noche.

El miércoles, la parte más activa del fuego impulsado por el viento al noreste de Mora estaba arrojando brasas calientes más lejos en territorio no quemado, lo que le dio al fuego un punto de apoyo aún mayor en el paisaje seco como yesca.

“Otro día caluroso, seco y ventoso. No hay sorpresas allí”, dijo el meteorólogo de incidentes de incendios Makoto Moore en la sesión informativa del miércoles por la noche en Las Vegas.

Después de crecer más de 50 millas cuadradas (130 kilómetros cuadrados) el día anterior, el fuego había calcinado más de 370 millas cuadradas (958 kilómetros cuadrados) el miércoles por la mañana. Se ordenaron evacuaciones para las aldeas al sur de la ciudad turística de Angel Fire, al este de Taos, donde se les dijo a los residentes que también empacaran y estuvieran listos para partir.

La imponente columna de humo creada por el furioso incendio forestal se podía ver a cientos de millas de distancia el miércoles por la tarde, pero era más desconcertante para los residentes de Taos.

“Creo que todos están un poco nerviosos”, dijo el miércoles Karina Armijo, una vocera del pueblo, y agregó que ha estado ocupada respondiendo llamadas de personas que se preguntan si todavía es seguro visitarlo. “Es difícil decir qué sucederá dentro de una semana versus dentro de tres semanas, o incluso mañana”.

En invierno, las desafiantes pistas de esquí al norte de la ciudad atraen a personas de todo el mundo. El mes pasado, el valle de esquí de Taos acogió las carreras de campeonato del World Pro Ski Tour. Galerías de arte, iglesias de adobe y una rica historia de la cultura hispana y nativa americana son las atracciones en los meses más cálidos junto con los senderos para caminar y andar en bicicleta cubiertos de álamos que atraviesan la región.

El fuego ya ha arrasado un paisaje boscoso considerado sagrado por sus residentes rurales, muchos de los cuales han perdido hogares que han estado en sus familias durante generaciones. Algunos residentes a los que se les permitió regresar el martes y el miércoles solo encontraron escombros carbonizados. Otros fueron más afortunados cuando las llamas rodearon sus casas.

Los bomberos estaban trabajando para proteger los edificios alrededor de los pueblos de Mora y Holman y en los pueblos más pequeños del norte, mientras que las autoridades cerraron muchas carreteras en el área debido a la actividad de extinción de incendios, el humo y el peligro de incendio.

“Este es un negocio difícil de extinción de incendios aquí”, dijo el comandante de incidentes de incendios Dave Bales en una sesión informativa. “Esto no es fácil, especialmente en los tipos de combustible en los que estamos, en el pino Ponderosa, coníferas mixtas, incluso en la hierba. Cuando no podemos volar aviones, cuando no podemos poner a las personas en el borde directo del fuego, cuando nos está observando, eso es una gran preocupación para nosotros”.

Ya se ha declarado un desastre federal debido al incendio, que es en parte el resultado de un incendio preventivo que escapó de la contención el 6 de abril después de que se despejó la maleza y los árboles pequeños para que no sirvieran como combustible para incendios forestales. Ese incendio se fusionó con otro incendio forestal varias semanas después.

Los equipos también luchaban contra un incendio más pequeño cerca del Laboratorio Nacional de Los Álamos, una instalación gubernamental clave para la investigación nuclear que ha sido aprovechada para aumentar la producción de componentes de plutonio para el arsenal nuclear de la nación. La mayoría de los empleados comenzaron a trabajar de forma remota esta semana mientras el laboratorio y la ciudad adyacente se preparaban para posibles evacuaciones como medida de precaución.

Los equipos que trabajan en ese incendio han estado usando maquinaria pesada para limpiar la vegetación y construir más líneas de fuego con la esperanza de evitar que las llamas se acerquen a la comunidad.

Montoya Bryan informó desde Albuquerque. El periodista de Associated Press Scott Sonner contribuyó a este despacho desde Reno, Nevada.