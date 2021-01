Coyote pasó la cerca de 6 pies antes de matar al perro, dice una familia de Illinois

PALATINE, Ill. ( WGN ) – Un presunto ataque de un coyote dejó a una familia suburbana de Illinois de luto por la pérdida de su amado perro el lunes.

Jayda Greiwe dijo que cree que un coyote trepó una cerca de 6 pies en la casa de Palatine antes de atacar a su perro Chili el domingo.

“Probablemente acaba de entrar, hay un par de huellas por ahí”, dijo Greiwe. “Le dio en la garganta … estaba en completo shock”.

“Fue muy difícil para él respirar en ese momento; lo llevamos directamente al veterinario, así que lamentablemente tuvimos que sacrificarlo ”, dijo Greiwe. “Fue muy difícil verlo partir”.

Es el segundo presunto ataque de un coyote a un perro en Palatine en el último mes. La policía ha estado respondiendo a varios informes de coyotes en áreas residenciales durante varias semanas.

Greiwe dijo que su familia adoptó a Chili, su cuarto perro, hace aproximadamente un año, y lo consideraba un “miembro de nuestra familia”.

El control de animales patrullaba las subdivisiones boscosas de Palatine el lunes, mientras que la policía local notó casi 15 avistamientos de coyotes desde octubre pasado. El mes pasado, un coyote sacó a un perro pequeño de su correa y lo mató.

“Los informes que involucran a coyotes atacando a mascotas son raros en Palatine, ha habido numerosos avistamientos de coyotes en el área. Los dueños de mascotas deben estar atentos ”, dijo la policía en un comunicado.

Esta es la segunda vez que la familia Greiwe pierde un perro en un ataque de coyote: levantaron la cerca de seis pies en respuesta a la primera.

La policía dice que la cerca es una buena defensa, pero también recordó a las personas que no deben dejar las puertas abiertas, que no deben dejar comida afuera y que no deben dejar a las mascotas desatendidas afuera.

“En mi vecindario todos los que conozco tienen un perro; están vigilando a sus perros ”, dijo.