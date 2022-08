( WSYR ) – Aquellos que vivieron en los años 80 ciertamente guardan algunos recuerdos inolvidables que nadie más puede entender por completo. Los años 80 estuvieron llenos de pelo esponjado, ropa vibrante, rock n’ roll… y un montón de acciones inseguras o poco éticas que eran legales en ese momento.

En el mundo de hoy, los padres son mucho más conscientes de los peligros que pueden surgir de las cosas por las que pasaron cuando eran más jóvenes. Algunas personas recuerdan las experiencias como momentos de “construcción del carácter”, pero otros pueden verlos como inhumanos o moralmente incorrectos.

De cualquier manera, cualquiera que haya crecido en los años 80 sobrevivió a través de algunas malas ideas, lo que influyó en algunas cosas sobre lo que no se debe hacer como padre.

A continuación se muestra una lista de algunas de las cosas más locas permitidas en los años 80 que no están permitidas hoy.

1. Hacer que los niños compren tus cigarrillos y boletos de lotería

Shorenewsnetwork.com comparte que era totalmente aceptable que sus hijos fueran a una tienda a comprarle un paquete de cigarrillos. Durante ese tiempo, los niños de hasta 10 años también podían ir y recoger algunos boletos de lotería. Hoy, debe tener al menos 18 años para comprar cualquiera de estos; por lo general, independientemente de la edad, el cajero también lo identificará.

2. Permitir que sus hijos jueguen afuera sin supervisión, y solo gritarles cuando la cena estaba lista

Durante los años 80 no era raro salir a la calle sin supervisión y muchos niños se desviaban de sus hogares. Jugar afuera podría significar ir a la casa de un amigo al final de la calle o al parque infantil local. Por lo general, la única regla real que puede haber tenido era permanecer cerca del oído para poder escuchar cuando un padre lo llamaba para cenar.

Otra señal para que los niños lleguen a casa sería cuando las luces de la calle comenzaran a encenderse. Si llegó a casa demasiado temprano o demasiado tarde, ¡es posible que haya obtenido lo siguiente en la lista!

3. Nalgadas

Según throwbacks.com, la idea de darle nalgadas a los niños se consideraba un método de disciplina totalmente razonable. Cristianismo.com explica que un dicho famoso que fomentaba esta conducta y dice que deriva de un término encontrado en el Libro de los Proverbios de la Biblia: “No niegues la disciplina de un niño; si lo castigas con la vara, no morirá”.

Si un niño estaba siendo rebelde, no era raro ver a un miembro de la familia, un amigo o incluso un maestro azotar al niño. Sin embargo, los padres que disciplinan físicamente a sus hijos hoy en día podrían ser acusados de abuso infantil.

4. Pedir aventón

Aunque pedir aventón fue más prominente a finales de los años 60 y principios de los 70, todavía existía a principios de los 80, según shorenewsnetwork.com. Pedir aventón obviamente es muy inseguro, pero en aquel entonces, si realmente querías llegar a algún lugar y no podías conseguir que un familiar o un amigo se uniera a tu plan, pedir un aventón a la orilla del camino sonaba muy lógico.

Hoy en día, la sociedad se ha vuelto más consciente de todos los peligros que conlleva esta práctica, incluidos el secuestro y el asesinato. A finales de los años 80, pedir aventón pasó de moda, posiblemente debido a que Hollywood creó películas como “The Hitcher” y la serie de HBO “The Hitchhiker”, como cita shorenewsnetwork.com.

5. Viajar en la parte trasera de una camioneta

En la sociedad actual, a las personas no se les permite viajar en las carreteras principales en la parte trasera de una camioneta en varios estados, ya que es muy peligroso y podría provocar la muerte. Sin embargo, en los años 80, la gente viajaba en la parte trasera del camión en cualquier lugar, incluso en las carreteras. Los padres permitirían que sus hijos, e incluso los amigos de sus hijos, viajaran en la parte trasera del camión si necesitaban ir a algún lugar y no tenían suficientes asientos en la cabina.

Hoy en día, las personas todavía pueden hacer esto si van a recorrer una distancia corta, como en una playa o en un parque. Sin embargo, según shorenewsnetwork.com, viajar en la parte trasera de una camioneta puede resultar en multas y puntos en su licencia. Los mayores de 18 años aún pueden viajar en la caja de un camión. Dui.info explica que los mayores de edad pueden acceder a viajar en la cama de un pick up truck. Si se encuentra a alguien menor de 18 años en la cama, los conductores serán automáticamente culpables de un delito menor y recibirán infracciones.

Algunos estados todavía le permiten viajar en la parte trasera de una camioneta sin problemas: Alabama, Alaska, Arizona, Delaware, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Minnesota, Mississippi, Montana, New Hampshire, Dakota del Norte, Oklahoma, Dakota del Sur, Vermont, Washington, Virginia Occidental y Wyoming.

6. Seguridad en el automóvil

Según throwbacks.com, muchas normas de seguridad eran más bien sugerencias… Sugerencias que la mayoría de la gente ignoraba. Aunque los cinturones de seguridad se inventaron en el siglo XIX, algunas personas no tuvieron cinturones de seguridad en sus automóviles hasta 1968. Llevó hasta 1995 que todos los estados de EE.UU. (además de New Hampshire) aplicaran las leyes “Click It or Ticket” .

En los años 80, muchos niños viajaban en la parte delantera y sin cinturón de seguridad, lo que inevitablemente significaba que si el automóvil chocaba, el niño finalmente saldría disparado hacia adelante, con resultados potencialmente fatales.

Hoy en día, todos los automóviles requieren cinturones de seguridad y asientos de seguridad para niños más grandes. Los padres pueden recibir violaciones graves en su contra si las autoridades son testigos de este acto.

7. Dar cerveza a los niños para divertirse y aliviar el dolor

Aunque no todos participaban en dar alcohol a los niños por “diversión”, esto aún sucedía en los años 80. Según vinepair.com, algunos padres les darían alcohol a sus hijos para ayudarlos a “calmarse”. Para aquellos a quienes les estaban saliendo los dientes, se quedarían con la vieja idea del whiskey en las encías creada en el siglo XIX. Supuestamente, esto actuaría como un agente anestésico para ayudar al bebé con el dolor de la dentición.

Los padres ahora pueden usar productos como Gripe Water para ayudar a calmar a un bebé malhumorado, también hay suplementos de gel para frotar en las encías de los bebés como Baby Orajel, que en realidad adormece el dolor de los bebés.