NUEVA YORK (AP) — Donald Trump reportó pérdidas en sus declaraciones de impuestos todos los años durante una década, incluidos casi 700 millones de dólares en 2009 y 200 millones de dólares en 2010, testificó el martes su contador de muchos años, lo que confirma las sospechas sobre las prácticas fiscales del expresidente.

Donald Bender, socio de Mazars USA LLP que pasó años preparando las declaraciones de impuestos personales de Trump, dijo que las pérdidas reportadas por Trump de 2009 a 2018 incluyeron pérdidas operativas netas de algunas de las muchas empresas que posee a través de su Organización Trump.

“Hay pérdidas durante todos estos años”, dijo Bender, a quien se le concedió inmunidad para testificar en el juicio penal por fraude fiscal de la empresa en Manhattan.

El breve intercambio equivalió a una rara discusión pública sobre los impuestos de Trump, que el republicano ha luchado por mantener en secreto, incluso si no hubo una conexión obvia con el caso en cuestión.

Donald Bender, a la izquierda, ex contador de Donald Trump, llega a la corte penal de Manhattan, el lunes 21 de noviembre de 2022, en Nueva York. Los fiscales en el juicio por fraude fiscal penal de la Organización Trump descansaron su caso el lunes antes de lo esperado, cifrando las esperanzas de condenar a la compañía de Donald Trump en gran parte en la palabra de dos altos ejecutivos que llegaron a acuerdos antes de testificar que conspiraron para evadir impuestos sobre beneficios pagados por la compañía. (Foto AP/Michael Sisak)

Una fiscal, Susan Hoffinger, interrogó brevemente a Bender sobre los impuestos de Trump en el contrainterrogatorio, y en un momento le mostró copias de los documentos fiscales de Trump que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan luchó por obtener durante tres años, antes de pasar a otros temas.

La Organización Trump, la sociedad de cartera de los edificios, campos de golf y otros activos de Trump, está encargada de ayudar a algunos altos ejecutivos a evitar impuestos sobre la renta sobre las compensaciones que recibieron además de sus salarios, incluidos apartamentos gratuitos y autos de lujo. Si es declarada culpable, la compañía podría recibir una multa de más de $ 1 millón.

Trump no está acusado en el caso y no se espera que testifique ni asista al juicio. El exjefe de finanzas de la compañía testificó que ideó el esquema por su cuenta, sin que Trump o la familia Trump lo supieran. Allen Weisselberg, que testificó como parte de un acuerdo con la fiscalía, dijo que la compañía también se benefició porque no tenía que pagarle tanto en salario.

El testimonio de Bender se produjo en un día lleno de drama legal relacionado con Trump, incluido el hecho de que la Corte Suprema de EE. UU. allanara el camino para que el Congreso obtuviera seis años de declaraciones de impuestos para Trump y algunos de sus negocios.

También el martes, el juez de la demanda por fraude civil de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, contra Trump y su compañía fijó una fecha de juicio para octubre de 2023; un tribunal federal de apelaciones escuchó argumentos en la investigación de documentos de Mar-a-Lago del FBI; y la senadora Lindsey Graham, aliada de Trump, testificaron ante un gran jurado de Georgia investigando la supuesta interferencia en las elecciones de 2020.

El testimonio de pérdida de impuestos de Bender se hizo eco de lo que The New York Times informó en 2020, cuando obtuvo un tesoro de las declaraciones de impuestos de Trump. Muchos de los registros reflejaban pérdidas masivas y poco o ningún impuesto pagado, informó el periódico en ese momento.

The Times informó que Trump no pagó impuestos sobre la renta en 11 de los 18 años cuyos registros revisó, y que pagó solo $ 750 en impuestos federales sobre la renta en 2017, el año en que se convirtió en presidente. Citando otros registros fiscales de Trump, The Times informó anteriormente que en 1995 reclamó $ 915,7 millones en pérdidas, que podría haber utilizado para evitar futuros impuestos según la ley en ese momento.

Los fiscales de Manhattan citaron a la firma de Bender en 2019, buscando acceso a ocho años de declaraciones de impuestos de Trump y documentos relacionados, y finalmente los obtuvieron después de una prolongada batalla legal que incluyó dos viajes a la Corte Suprema de EE. UU.

Bender manejó declaraciones de impuestos y otros asuntos financieros para Trump, la Organización Trump y cientos de entidades de Trump a partir de la década de 1980. También preparó los impuestos para los miembros de la familia de Trump y otros ejecutivos de la empresa, incluidos Weisselberg y el hijo de Weisselberg, que administraba una pista de hielo administrada por la empresa en Central Park.

Weisselberg, quien se declaró culpable en agosto de evadir impuestos sobre $1.7 millones en extras a cambio de una sentencia de cárcel de cinco meses, testificó que escondió extras pagados por la compañía, como apartamentos en Manhattan y automóviles Mercedes-Benz, de sus ingresos sujetos a impuestos al hacer que la compañía contralor, Jeffrey McConney, reduzca su salario por el costo de esos beneficios.

Bender testificó que Weisselberg lo mantuvo al tanto de ese acuerdo, y que solo se enteró por los fiscales el año pasado.

Pero los correos electrónicos que se mostraron en la corte el martes sugirieron que McConney trató de conectarlo ya en 2013, con hojas de cálculo adjuntas que enumeran el pago de Weisselberg y las reducciones por extras, incluida la matrícula pagada por Trump para la educación privada de sus nietos.

Bender, quien testificó que recibió numerosos correos electrónicos de los ejecutivos de Trump todos los días, dijo que no recordaba haber visto esos mensajes. Si lo hubiera hecho, dijo: “Habríamos tenido una conversación seria sobre continuar con el cliente”.

Desde entonces, Mazars USA LLP ha dejado a Trump como cliente. En febrero, la firma dijo que los estados financieros anuales que preparaba para él “ya no se debería confiar en ellos” después de que la oficina de James dijera que los estados con frecuencia tergiversaban el valor de los activos, una acusación en el centro de su demanda .

Trump culpó a Bender y Mazars por los problemas de la compañía, escribiendo en su plataforma Truth Social la semana pasada: “La firma de contabilidad altamente pagada debería haber recogido estas cosas de manera rutinaria, confiamos en ellas. ¡MUY INJUSTO!”

Bender testificó que confió a Weisselberg la responsabilidad de solucionar cualquier problema a medida que se intensificó el escrutinio de la Organización Trump después de la elección de Trump en 2016 y le aconsejó que detuviera una práctica dudosa: el antiguo hábito de la compañía de pagar bonos ejecutivos como ingresos independientes.

El contador dijo que le dijo a Weisselberg: “Si hay algo que le molesta, incluso si existe la más mínima posibilidad, tenemos que establecer los estándares más altos para que la empresa esté, efectivamente, impecablemente limpia”.