(NewsNation) — Los conductores de Lyft cobran incorrecta e injustamente a los consumidores por daños que no dejaron atrás, según una investigación de NewsNation.

La investigación encontró que la estafa es bastante común. Un pasajero sale de un Lyft y recibe una notificación de que se le está cobrando daños al automóvil que no causó. Cuando impugnan los cargos, Lyft les dice que ha investigado y se le muestran fotos al pasajero como prueba.

En un viaje reciente a Miami, Emily Eliseo hizo lo que ha hecho innumerables veces antes: pidió un Lyft y su viaje fue corto e inolvidable, hasta que llegó a casa.

“Recibí una notificación que decía que me cobraron por daños y perjuicios”, recordó Emily Eliseo. “El conductor había enviado fotos de que yo había dañado el automóvil, y la política de Lyft es cobrar una tarifa según el daño, por lo que cobraron $150 por el presunto daño”.

Su conductor dijo que dañó el auto e incluso envió fotos a Lyft de lo que Emily dijo que parecía vómito. Intentó ponerse en contacto con Lyft pero no tuvo suerte, así que recurrió a las redes sociales.

“Esa es la única forma de llamar la atención de estas empresas”, dijo Eliseo.

En Twitter, Eliseo se dio cuenta de que no estaba sola. En abril, un usuario frecuente de Lyft identificado solo como Paul dijo que le cobraron $80 por supuestamente derramar una bebida en su Lyft.

“Les escribí y les dije: ‘¿Para qué fue esto?’ y dijeron que esto es por tener un bote de cerveza abierto en el auto y derramarlo”, dijo Paul, quien negó el reclamo.

Chris Elliott, que dirige el blog de defensa del consumidor Elliott Advocacy, dice que ha visto un aumento reciente en estas estafas de daños de Lyft.

“Es la estafa perfecta porque es muy difícil desmentir que has fumado en un coche o que has derramado una bebida”, dijo.

“Todos son muy similares: involucran a alguien que toma un viaje, generalmente solo un viaje corto, salen y luego hay un cargo en su tarjeta”, explicó Elliott. “Te envían las fotos y te cobran, y realmente no hay nada que puedas hacer al respecto”.

Dice que algunos conductores de Lyft ven la estafa como dinero fácil.

Para evitar convertirse en una víctima, Elliott dice: “Cuando se suba al automóvil, tome una fotografía y cuando salga del automóvil, tome una fotografía. Además, entable una conversación con el conductor; establezca cierta relación. decir que es mucho menos probable que su conductor lo denuncie por un reclamo de daño falso si tiene una buena relación”.

Si se encuentra frente a un reclamo por daños, solicite fotos y vea el informe. Si todo lo demás falla, comuníquese con su banco y presente un reclamo por fraude.

“Afortunadamente, mi banco me reembolsó después de disputar el cargo y decir que era como una estafa y fraudulento, me lo reembolsaron”, dijo Eliseo. “Es como si realmente no fuera responsabilidad del banco hacer eso. Es de Lyft”.

NewsNation contactó a Lyft para averiguar qué está haciendo para proteger a los clientes, pero la compañía no respondió a una solicitud de comentarios.