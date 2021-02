Conductor de reparto de comida de Texas encuentra su casa con su pareja durante las tormentas de invierno

AUSTIN (KXAN) – Chelsea Timmons estaba dejando su último pedido de Entrega de Favor del día el domingo cuando las condiciones de la carretera empeoraron antes de lo esperado.

Timmons estaba al oeste del centro de Austin y planeaba regresar a Houston después de dejar los comestibles para Nina Richardson y Doug Condon.

Con hielo sobre la entrada de la casa de Richardson y Condon (Cortesía: Chelsea Timmons)

Cuando llegó a la casa, notó que el camino de entrada estaba inclinado. Timmons dijo que le tocó los frenos cuesta abajo, pero el auto no se detuvo hasta chocar con un arbusto en el macizo de flores.

“Estaba agradecido de que mi coche no golpeara la casa”. Dijo Timmons.

Ella descargó las provisiones del auto y le contó a la pareja lo sucedido. Richardson dijo que probaron la sal de Epsom, las semillas para pájaros y la arena para generar tracción, pero el auto no se movió. Timmons intentó llamar a AAA, pero en ese momento todas las grúas se estaban utilizando para emergencias.

Cuando Condon y Richardson vieron por la ventana que AAA no había llegado, le pidieron que se quedara a pasar la noche.

“En algún momento nos dimos cuenta de que probablemente tendremos un invitado por unos días, lo cual estuvo bien”, dijo Condon.

(Cortesía: Chelsea Timmons)

Timmons ha pasado las últimas cinco noches en su habitación de invitados que tiene su propio baño y televisión. Se juntan para comer y los perros duermen en la cama con ella, dijo Richardson.

“No solo me han ayudado a atravesar la base de la tormenta, sino que como no he podido regresar a casa, prácticamente no me dejan ir”, dijo Timmons. “Cada vez que lo sugería me decían, ‘Bueno, ¿qué vas a comer? ¿Puedes llegar allí? ¿No es mejor la habitación de huéspedes que un Hampton Inn? ‘”

Como Timmons tiene que hacer un viaje de regreso a Houston, planean esperar otro día para ver si mejora el clima.

“Si todo se ve bien, la enviaremos por su camino”. Dijo Condon.

“Con una botella de agua, bocadillos y unas mantas por si acaso”. Añadió Richardson.