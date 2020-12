Conductor de quitanieves se queda dormido y choca contra tienda de TJ Maxx causando daños valorados en $450,000

GAINESVILLE, Fla. (AP) - Joe Louis Clark, el bate de béisbol y director con megáfono cuyo compromiso inquebrantable con sus estudiantes y métodos disciplinarios inflexibles inspiraron la película de 1989 "Lean on Me", murió en su casa de Florida el martes después de un largo batalla con una enfermedad no especificada, dijo su familia en un comunicado. Tenía 82 años.

Nacido en Rochelle, Georgia, el 8 de mayo de 1938, la familia de Clark se mudó al norte a Newark, Nueva Jersey, cuando él tenía 6 años. Después de graduarse de Newark Central High School, Clark recibió su licenciatura de William Paterson College (ahora William Paterson University), una maestría de la Universidad de Seton Hall y un doctorado honorario de la Academia de Deportes de EE. UU. Clark también se desempeñó como sargento de la Reserva del Ejército de EE. UU. E instructor de ejercicios.