AUBURN, Ala. (WRBL) – Un juez municipal declaró culpable el jueves a un hombre de Alabama arrestado por “ensuciar” o “tirar basura” tras poner flores en la tumba de su prometida.

Al concluir el juicio en el tribunal, el juez dijo que tenía la tarea de seguir la ley, no la emoción, y las flores eran una clara violación basada en testimonios y pruebas. El juez también ofreció sus condolencias al acusado, Winchester Hagans, y al denunciante, el Dr. Tom Ford, por la pérdida de la prometida de Hagans, la difunta hija del Dr. Ford. Hagans tiene la intención de presentar una apelación, lo que podría conducir a un juicio con jurado.

En enero de 2021, Hannah Ford, de 27 años, murió en un accidente automovilístico el mismo día que eligió un lugar para la boda con su futuro esposo.

Hagans construyó una caja de flores cubierta con fotografías de compromiso para colocarla en la tumba de Hannah en el cementerio Memorial Park de Auburn. Hagans no testificó durante el juicio del jueves, pero dijo que en el pasado la pareja tenía una relación tensa con algunos miembros de la familia de Hannah y que alguien botaba las flores luego de que él las dejaba.

Hagans siguió reconstruyendo la caja y volviendo a colocar las flores. Hagans dice que la familia de Hannah nunca le dijo directamente que dejara de poner las flores.







Fotos proporcionadas por Winchester Hagans

El padre de Hannah, el Dr. Tom Ford, firmó una denuncia contra Hagans en enero de 2022. El Dr. Ford testificó que hizo todo lo que pudo para mantener el asunto fuera de los tribunales. El Dr. Ford testificó que se colocaron numerosas cajas de flores en la tumba de Hannah sin su permiso, y localizó una cámara en un árbol cercano. Ford testificó que se le aconsejó a Hagans que no colocara artículos no autorizados en la tumba, pero no se detuvo.

Un fiscal de la ciudad de Auburn mostró al tribunal la escritura de la parcela donde descansa Hannah que pertenece a su padre, el Dr. Tom Ford. También presentaron pruebas que demostraban que no se permitían jardineras.

Sari Card, una asistente administrativa de Auburn Parks and Rec responsable del mantenimiento del cementerio donde Hannah está enterrada en Memorial Park, testificó que le informó a Hagans por teléfono que el Dr. Ford quería que Hagans dejara de poner cajas de flores en la tumba. Si Hagans no lo hacía, le dijo Card, pensaba que el Dr. Ford emprendería acciones legales y lo arrestaría. Card testificó que Hagans le dijo que no le importaba y que continuaría haciéndolo.

Hagans se dirigía a predicar en una iglesia del este de Alabama el domingo 24 de enero cuando la policía lo detuvo por una placa vencida. Después de revisar su tablilla, el oficial regresó y dijo que había una orden de arresto contra Hagans.

La denuncia, fechada el 4 de enero, dice: Una persona comete el delito de arrojar basura criminalmente si participa en cualquiera de los siguientes actos: (1) A sabiendas deposita basura de cualquier manera en cualquier propiedad pública o privada o en cualquier propiedad pública o privada, sin tener permiso para hacerlo. Hayden Thomas Ford es el propietario de la parcela del cementerio Memorial Park en Auburn, Alabama, donde su hija Hannah Ford está enterrada. Winston ha publicado a través de las redes sociales “alguien sigue tirando las flores que planto… pero cada vez que las tiren, plantaré más”. La caja de flores contiene fotos de Winston Hagans y Hannah Ford pegadas alrededor de la caja.

El abogado de Hagans, Jeff Tickal, le pidió al juez que desestimara el caso, diciendo que había errores en la denuncia y que un cargo criminal por “arrojar basura” no era apropiado ya que las flores no eran basura. El juez negó la solicitud de la defensa diciendo que la caja de flores era un objeto extraño según lo definido en el código.

El juez ordenó a Hagans pagar una multa de $50 y $251 en costas judiciales. Hagans no fue condenado a prisión. El juez también aconsejó a Hagans que buscara otro lugar para honrar la memoria de su prometida que no estuviera en la propiedad de otra persona.

El fiscal de la ciudad no pudo comentar porque el caso está bajo apelación. El Dr. Tom Ford también se negó a comentar. Hagans y su abogado dicen que planean apelar.

En cuanto a Hagans, todavía visita la tumba de Hannah con frecuencia y reza para que lleguen días mejores para todos los que la amaban. Cuando se le preguntó qué le diría al padre de Hannah, Hagans dijo: “Solo quiero poder poner flores en su tumba”.