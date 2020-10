Con Barrett en la Corte Suprema, ¿cuál es el futuro de Roe v. Wade y el aborto?

WASHINGTON (NEXSTAR) – Con Amy Coney Barrett uniéndose a la Corte Suprema de los Estados Unidos , muchos se preguntan qué podría significar eso para el futuro del derecho al aborto, específicamente Roe v. Wade.

El presidente Donald Trump, que ahora ha nombrado a tres jueces durante su primer mandato, prometió nominar a los jueces que derrocarían a Roe. Y con una mayoría conservadora de 6-3, la puerta se ha abierto a esa posibilidad.

Sin embargo, los expertos dicen que no sería un proceso rápido ni sencillo.

Para revocar a Roe, el tribunal superior necesitaría conocer un caso de aborto. Al hacerlo, podrían defender el fallo histórico.

Muchos expertos señalan un caso presentado por Whole Woman’s Health que impugna la prohibición del método de dilatación y evacuación del aborto. El caso está pendiente de decisión luego de ser escuchado en el 5º Circuito. Whole Woman’s Health fue la demandante en un caso de aborto en 2016 que resultó en una decisión de 5-3 que dictaminó que Texas no podía imponer restricciones a los servicios de aborto que crean una “carga indebida” para las mujeres que buscan los servicios.

También hay otro caso de Ohio que desafía la prohibición de los abortos basándose en un diagnóstico de síndrome de Down.

Roe v. Wade es un caso de 1973 en el que la Corte Suprema dictaminó que la Constitución de los Estados Unidos protege la capacidad de una mujer embarazada de tener un aborto sin restricciones excesivas del gobierno.

Revertir o debilitar enormemente a Roe devolvería la legalidad de los abortos a los estados.

Según un análisis del New York Times , el acceso al aborto no cambiaría en más de la mitad de los estados pero disminuiría en grandes regiones del país. Los más afectados serían el sur y el medio oeste.

“Un Estados Unidos posterior a Roe no es uno en el que el aborto no sea legal en absoluto”, dijo Caitlin Knowles Myers, economista del Middlebury College que recopiló la investigación para el Times. “Es uno en el que hay una tremenda desigualdad en el acceso al aborto”.

Myers señaló que el acceso probablemente se limitaría a algunos de los ciudadanos más pobres de Estados Unidos. Sin Roe, el aborto probablemente se volvería ilegal en unos 22 estados, según su análisis. Ella dice que alrededor del 40% de las mujeres podrían ver el cierre de su clínica de aborto más cercana.

Otros expertos dicen que es más probable que los derechos al aborto se debiliten en lugar de que Roe se revierta por completo.

“Creo que lo que es más probable que suceda, en lugar de una reversión total inmediata de Roe, es que adopten algunas de estas nuevas regulaciones y vean cuánto pueden lograr sin tener esa reversión total”, Gillian Metzger. , dijo al Times un profesor de derecho constitucional en Columbia.

“Si la pregunta es si veremos reducciones en el acceso, sí, creo que lo haremos”, dijo.

Durante el proceso de confirmación, Barrett se negó a opinar sobre si el fallo histórico de Roe v. Wade es un “super precedente” de la corte. Ese movimiento deja a muchos preguntándose cuál es su posición sobre el tema.

Una revisión de los escritos y discursos de Barrett como profesora de derecho de Notre Dame durante los 15 años antes de convertirse en jueza de un tribunal federal de apelaciones en 2017 revela a una pensadora matizada cautelosa a la hora de expresar sus puntos de vista personales. Ella nunca ha dicho públicamente que anularía Roe u otros precedentes ampliando los derechos al aborto.

Pero claramente ha dejado la puerta abierta a esa posibilidad.

“Nuestra cultura legal no ha tratado, y nunca lo ha hecho, la revocación de un precedente como fuera de los límites”, dijo en un artículo de Texas Law Review de 2013 . También describe la tradición de los tribunales superiores de prestar atención a fallos anteriores, o precedentes, como una “regla blanda” y no como “una orden inexorable”.

Barrett, de 48 años, se ha definido a sí misma como la heredera de Scalia, y señaló que se rige por la filosofía judicial de Scalia.

En el centro de esa filosofía compartida se encuentra una forma estricta de interpretación constitucional llamada originalismo, que Scalia defendió. Al decidir si una ley actual es inconstitucional, los originalistas se enfocan en los significados originales de las palabras en la Constitución.

Scalia criticó a los jueces más liberales por crear nuevos derechos, como el aborto, que dijo que los redactores de la Constitución no pudieron haber previsto. Argumentó, como lo han hecho Barrett y otros originalistas, que los nuevos derechos deberían ampliarse mediante enmiendas constitucionales, no mediante tribunales.

Scalia dijo en una entrevista de CNN en 2012 que la decisión del tribunal superior en Roe v. Wade de que la Constitución incluye el derecho a la privacidad y, por lo tanto, protege la elección de una mujer de tener un aborto, “no tiene ningún sentido”. Tampoco, dijo, los argumentos de los grupos antiaborto de que el aborto priva a los fetos del derecho al debido proceso.

“Mi punto de vista es sin importar si usted piensa que prohibir el aborto es bueno o si cree que prohibir el aborto es malo… la Constitución no dice nada al respecto”, dijo Scalia.

Scalia, católica como Barrett, dijo que la Constitución deja la cuestión en manos de los estados.

“Lo que dijo Roe v. Wade fue que ningún estado puede prohibirlo”, dijo. “Eso simplemente no está en la Constitución”.

Pero Scalia a menudo tocó una fibra pragmática, advirtiendo que revertir algunos precedentes podría destruir la confianza en la Corte Suprema. Barrett destacó su precaución sobre dejar de lado el precedente establecido en un artículo de Notre Dame Law Review de 2017 . Citó a Scalia diciendo: “Soy originalista. No soy un loco “.

“Su compromiso con el originalismo”, escribió Barrett en el mismo artículo, “no lo puso en riesgo continuo de trastocar la ley establecida. Si la reversión (de un precedente) causara daño, un juez sería temerario buscar problemas. Scalia no lo hizo “.

¿Pero podría ella?

Barrett estuvo de acuerdo con Scalia en su artículo de Texas Law Review de 2013 en que el caos legal podría sobrevenir si los jueces anulan los precedentes en los que los tribunales, los abogados y el público en general han confiado durante tanto tiempo.

“La gente”, escribió, “debe poder ordenar sus asuntos, y no puede hacerlo si un caso de la Corte Suprema es un ‘boleto de ferrocarril restringido, válido para este día y solo para tren'”.

Pero también ha sugerido que Roe v. Wade y los fallos posteriores sobre el aborto pueden no estar en la categoría de precedentes que son intocables.

La controversia en torno a casos como el de Roe señaló el rechazo del público a la idea de “un vencedor permanente en una lucha constitucional divisiva”, escribió en el artículo de Texas Law Review.

“Los vigilantes de la corte”, agregó, “abrazan la posibilidad de invalidar, incluso si quieren que sea la excepción en lugar de la regla”.

El poder de permanencia de los precedentes, continuó, no está necesariamente en su apoyo por parte de los tribunales, sino en la amplia aceptación popular de ellos.

Entre varios casos que describió en el artículo de 2013 como claramente inmunes a las licitaciones para revocarlos se encontraba Brown contra la Junta de Educación, que encontró que la segregación racial en las escuelas era inconstitucional.

“Los eruditos”, dijo, “no pongan a Roe en la lista de superprecederos (la lista de precedentes intocables) porque la controversia pública sobre Roe nunca ha disminuido”.

Sus críticos dicen que tales argumentos colocan a Barrett fuera de la corriente principal de la erudición legal.

“Barrett tiene la opinión extrema, sin el apoyo de prácticamente nadie en la comunidad legal, de que un juez no tiene que adherirse al precedente si cree que un caso se decidió erróneamente”, dijo Alliance for Justice, diciendo que muestra que está abierta a la posibilidad de revertir Roe v. Wade.

Jamal Greene, profesor de la Facultad de Derecho de Columbia en Nueva York, dijo que Barrett podría dejar de derribar a Roe v. Wade y otros precedentes sobre el derecho al aborto y terminar destruyéndolos.

“Hay espacio para alguien como ella que toma la posición de Scalia para no votar para anular el precedente, pero para nunca ver ninguna restricción al aborto que ella considere inconstitucional”, dijo.

Si bien Barrett ha sugerido que está casi perfectamente alineada con Scalia, Greene dijo que podría estar más a la derecha de Scalia y más cerca del actual conservador Clarence Thomas.

“La posición de Thomas es que si se decidió erróneamente un precedente, entonces se vota para revocarlo”, dijo Greene. “El juez Scalia se distanció de eso. … Parece que Barrett está tratando de asociarse a sí misma con un puesto justo por debajo del puesto de Thomas “.

Associated Press contribuyó a este informe.

