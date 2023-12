Este informe contiene fotografías y detalles gráficos de la escena del crimen. Se recomienda discreción del lector.

THREE RIVERS, Michigan (WOOD) – El asesino de Cathy Swartz, de 19 años, dejó algo más que la bebé de su víctima, ilesa, en la habitación al final del pasillo.

También había una huella dactilar y una pisada, ambas dejadas en sangre.

¿Y qué pasa con el mensaje críptico dejado en una pierna de Cathy?

Desde el principio, los detectives estuvieron seguros de que tenían todo lo que necesitaban para resolver rápidamente el brutal asesinato.

Pero en el camino, algunas de sus pruebas se perdieron. Se desaprovecharon oportunidades. Un hombre inocente vivió bajo sospecha durante casi 35 años.

Cathy Swartz, al frente a la izquierda con la chaqueta de mezclilla, en la escuela secundaria. (Cortesía)

PARTE 1: LA ESCENA DEL CRIMEN

Cathy Swartz, su bebé Courteney y su prometido compartían un pequeño apartamento de dos pisos en Riverside Townhouses, un conjunto de ordenados alquileres de ladrillos y paredes de aluminio en las afueras de Three Rivers, Michigan.

Un árbol de Navidad completamente decorado se encontraba en una esquina del apartamento 102, bloqueando parcialmente la puerta trasera.

El apartamento de Cathy Swartz decorado para Navidad. (Cortesía)

Faltaban solo tres semanas para la primera Navidad de la bebé Courteney y, para ella, sería una Navidad de los Muppets. Los peluches de Kermit, Miss Piggy y Fozzy Bear ya estaban debajo del árbol, junto con un libro de “La Navidad del bebé Kermit”.

Cathy Swartz con su hija Courteney y su prometido Mike Warner. (Cortesía)

Mike Warner, el hombre con el que Swartz planeaba casarse, le dijo a la policía que regresó a casa del trabajo a media tarde, como siempre, el 2 de diciembre de 1988, esperando encontrarla viendo su telenovela favorita, “Guiding Light”.

“Estaba manchado por todas partes”, dijo sobre la sangre. “Paredes, por todas partes. Quiero decir, estaba como pintado. Así de malo, sí”.

Su prometido estaba muerto en un dormitorio del piso de arriba.

La hija de Swartz, Courteney, la niña que él había planeado ayudar a criar, estaba parada en su cuna, ilesa, en otra habitación. Apenas tenía edad suficiente para valerse por sí misma y parecía que le habían cambiado el pañal hacía poco.

Treinta y cinco años después, el recuerdo que Courteney tiene de su madre se limita a una fotografía de ella sentada en el regazo de su madre.

“Eso es todo lo que tengo”, le dijo a WOOD de Nexstar. “Sólo desearía haber podido conocerla, ¿sabes? Duele”.

Cathy Swartz con su hija Courteney. (Cortesía)

Courteney tiene ahora 35 años y es madre. Lo que sabe sobre su madre y su asesinato proviene de los padres de su madre, quienes la criaron, y más tarde, de los informes policiales.

“Recuerdo toda mi vida yendo a la tienda o a cualquier lugar, viendo gente y preguntándome: ‘Me pregunto si fue él quien mató a mi mamá'”, dijo.

De todos los agentes de policía que acudieron al apartamento de su madre ese día, el equipo que incluía al veterano técnico de escena del crimen de la Policía Estatal de Michigan, Ken Laninga, tenía el trabajo más importante: encontrar y preservar pruebas que pudieran llevarlos al asesino de la madre de Courteney, y, en definitiva, a una convicción.

“Probablemente fue más sangriento que la mayoría de las escenas, aparte de dónde se encontró la sangre”, dijo Laninga a WOOD en una entrevista reciente. “Quiero decir que estaba manchado en la barandilla y contra la pared del piso de arriba”.

“Eso es lo que te llamó la atención. Parecía como si ella estuviera luchando por su vida. Estaba tratando de sobrevivir. Desafortunadamente, ese no fue el caso”, dijo. “Tenía niños pequeños en ese momento, no tan pequeños. Pensé en ese pobre bebé en esa cuna, escuché lo que estaba pasando y estoy seguro de que su madre estaba gritando”.

Una foto de la evidencia en el dormitorio de la escena del asesinato de Cathy Swartz. (Cortesía) Una foto de la evidencia en el baño de la escena del asesinato de Cathy Swartz. (Cortesía)

Cathy Swartz había sido golpeada y estrangulada antes de degollarla y dejada morir en su dormitorio, determinaron los investigadores.

Desde el principio, el entonces fiscal Jeffrey Middleton trabajó estrechamente con la policía en la investigación. Se convirtió en el caso que más tiempo le llevó de su carrera.

“Una joven es asesinada en su apartamento, y su bebé de 9 meses está en un parque, y está en su ciudad, y todo el mundo lo sabe, y la gente está asustada, y ella merecía algo mejor que eso. merecía que esto se resolviera”, dijo Middleton en una entrevista con WOOD.

En el teléfono rosa de su habitación, los técnicos de la escena del crimen encontraron una huella digital con sangre. La línea telefónica había sido cortada.

El teléfono de Cathy Swartz con una línea cortada. (Cortesía)

“Además de la huella de sangre en el teléfono, que estaba en la habitación donde fue encontrada, había una huella de mezcla de agua y sangre en el suelo del baño”, dijo Laninga. “Parecía como si el sospechoso se hubiera lavado o tomado una ducha después para limpiarse”.

Una foto de la evidencia en un teléfono de la escena del asesinato de Cathy Swartz. (Cortesía)

El agua de la bañera todavía estaba corriendo cuando los investigadores de la escena del crimen grabaron la escena en vídeo horas más tarde.

El asesino dejó una huella de pie izquierdo talla 9 en sangre. Al igual que las manos, los dedos de los pies y las puntas de los pies tienen huellas distintas.

“Tener una huella, no una huella de zapato, sino una huella, una huella desnuda en sangre, era inusual”, dijo Laninga. “De hecho, creo que es el único caso con el que he comparado huellas en mi carrera allí”.

La escena del crimen rápidamente pasó de lo espantoso a lo extraño.

Los técnicos de la policía estatal habían estado entrenando con un nuevo equipo: una varita manual que, utilizada con polvos fluorescentes y gafas especiales, ilumina pruebas que no son visibles a simple vista.

Esta fue la primera vez que lo usaron. Para que funcionara, apagaron todas las luces.

En la oscuridad, unos mensajes brillaban con un color verde espeluznante en la puerta del frigorífico.

“Cuando lo iluminamos con esa fuente de luz alternativa, decía ‘Metallica’ y el nombre ‘Harley’ en el refrigerador”, dijo Laninga. Específicamente, “Harley estuvo aquí”.

Pasaron la luz sobre el cuerpo de Swartz.

“Al examinar su cuerpo en busca de pelos y fibras, encontramos escrituras en el interior de su muslo”, dijo Laninga. “Y decía: ‘Yo estuve aquí'”.

El entonces técnico de escena del crimen del MSP, Ken Laninga, en la escena del crimen. (Cortesía)

“Nos dejó boquiabiertos. Quiero decir, nunca habíamos visto algo así antes”, dijo.

La policía estaba segura: el asesino debió haber dejado eso.

“Ese fue mi pensamiento inicial, y creo que el pensamiento inicial de la mayoría de la gente, que el asesino escribió en su pierna”, dijo Laninga.

Pero, ¿por qué, se preguntó la policía, la escritura no era claramente visible? ¿Era algún tipo de tinta que desaparecía?

“No tengo idea de con qué fue escrito”, dijo Laninga.

El jefe de policía en ese momento, James Rifenberg, dijo que no encontraron señales de que faltara algo. Los amigos dicen que Swartz siempre cerraba sus puertas con llave.

Esto, dijo la policía, parecía ser una agresión sexual; o al menos un intento.

“Tampoco había pruebas de que alguien hubiera entrado por la fuerza”, dijo Rifenberg. “Hubo mucho misterio desde el principio”.

Un vecino le dijo a la policía que cuando llegó a casa el mismo día descubrió que alguien había intentado entrar por la fuerza en su apartamento. La policía encontró marcas de palanca en el marco de su puerta.

Pero los detectives creyeron que se trataba de un encubrimiento, un intento de hacer que pareciera que se trataba de obra de un extraño empeñado en robar.

“Sabía que quienquiera que lo hubiera hecho, ella lo sabía”, dijo a WOOD la vieja amiga de Swartz, Jennifer Outman. “No tenía ninguna duda porque ella no dejaba entrar a nadie a su apartamento a menos que los conociera. La llamaba y le decía: ‘Voy a ir’, y me llevó cinco minutos conducir hasta allí. , y todavía tenía que tocar porque la puerta estaba cerrada con llave, ambas puertas, y ella miraba y se aseguraba y luego me dejaba entrar. Entonces supe, supe que era alguien que ella conocía”.

“Tal vez se sentaron allí y hablaron porque probablemente no llegó como un asesino con los ojos desorbitados”, teorizó Middleton, el exfiscal. “Entró y dijo: ‘Oye, ¿cómo estás? ¿Puedo entrar?’ Y luego, todo se fue al sur, como si él estuviera allí con la intención de tener una relación con ella y ella no estuviera interesada y fue entonces cuando se convirtió en un homicidio”.

Cathy Swartz no tenía enemigos conocidos.

Creció en una granja de dos acres en la cercana Mendon, un pequeño pueblo encajado entre campos de maíz en un recodo del río St. Joseph. Estaba en Girl Scouts, 4-H, y tenía un pony cuando tenía 8 años.

Su clase de 1987 en Mendon High School era tan pequeña que apenas ocupaba dos páginas del anuario.

“Fuimos juntas a la escuela desde siempre”, dijo su amiga Outman.

La familia de Swartz se mudó a Three Rivers antes de su último año. Su padre dirigía la tienda profesional en la bolera local, donde Swartz jugaba a los bolos en una liga con su madre. Trabajó durante un tiempo en el Burger King local.

En marzo de 1988, a los 18 años, tras abandonar la escuela secundaria, Swartz dio a luz a Courteney.

“Estábamos embarazadas juntas y ambas eran madres solteras, y simplemente nos unimos y comenzamos a salir y hablar”, recordó Outman. “Iría y pasaría el rato con ella y Courteney en el apartamento y traería a mi hija”.

“Era una gran madre. Era fuerte, confiaba en su capacidad para ser madre. Era simplemente una persona maravillosa en todos los aspectos”, dijo Outman. “Courteney era su orgullo y alegría. Lo era todo para ella y la cuidaba muy bien, la amaba mucho”.

Cathy Swartz con su hija Courteney. (Cortesía)

Y, dijo, Swartz amaba a su prometido, Mike Warner.

Courteney tenía sólo seis meses cuando Swartz y Warner se conocieron en septiembre de 1988. Se comprometieron el 10 de noviembre, tres semanas antes del asesinato. Trabajó en una planta de papel.

“Era la persona más dulce”, dijo Outman. “Se notaba que él realmente la amaba, y ella definitivamente estaba enamorada de él, y eran muy felices juntos”.

A menudo regresaba a casa con flores. Swartz le dejó notas de amor.

Una foto sin fecha del prometido de Cathy Swartz, Mike Warner. (Cortesía)

Warner le dijo a WOOD que amaba “todo” de Swartz.

“Nos divertimos juntos todo el tiempo”, dijo.

La noche anterior al asesinato, Cathy y su prometido comieron pescado con patatas fritas y jugaron un par de juegos de mesa (Perdón y Día de pago) antes de acostarse a medianoche. La hora de dormir fue interrumpida brevemente por cuatro amigos que golpearon la puerta a las 0:30 am. Su prometido le dijo a la policía que abrió la ventana del dormitorio de arriba y les dijo que se fueran.

Swartz le dio un beso de despedida, le dijo a la policía, todavía en camisón, cuando salió a trabajar a las 5:25 de la mañana siguiente.

El prometido le dijo a la policía que trabajó todo el día, llegó a casa a las 3:30 de la tarde y usó su llave para abrir la puerta principal, aunque no estaba seguro de que estuviera realmente cerrada.

Le dijo a la policía que no le daba mucha importancia a las gotas de sangre en el vestíbulo. Tal vez, pensó, Cathy se había cortado. Luego más sangre, manchada en las paredes que subían las escaleras. Una vez arriba, miró en una dirección y vio a Courteney parada en su cuna en su dormitorio, sin hacer ningún sonido.

La cuna donde quedó la bebé Courteney, ilesa. (Cortesía)

Miró para otro lado y vio a Cathy en su dormitorio, en la puerta, con la cara y el camisón de dormir cubiertos de sangre, que estaba casi arrancado por completo. Gritó su nombre y luego corrió hacia un vecino, quien llamó a la policía. Corrió adentro para buscar a Courteney.

El detective de la policía de Three Rivers, Kenny Baker, estuvo entre los primeros en llegar a la escena.

Más tarde les diría a los detectives de casos sin resolver que creía que alguien había movido su cuerpo, “lo había girado 180 grados y lo había sacado hacia la puerta para poder mirar al bebé en la cuna”.

Un informe policial sugirió que el asesino había cambiado la estación de su radio a fácil escucha, que no era la música habitual de Cathy.

La autopsia reveló tres cortes separados en su cuello, uno de 2 pulgadas y un octavo de profundidad y golpeaba tanto la arteria carótida común derecha, que suministra sangre al cerebro, como la vena yugular interna derecha, que envía sangre desde la cabeza al cerebro. corazón.

Encontró evidencia de que el asesino la había estrangulado con la mano, junto con múltiples abrasiones y hematomas en el cuello, el tronco y las extremidades. Y había cortes en sus manos, heridas defensivas. La causa de muerte indicada fue el corte profundo en el cuello y el estrangulamiento.

Si bien la policía no encontró el arma homicida, sí encontró lo que parecía ser el contorno de unas tijeras, en sangre, en un par de pantalones deportivos.

Una huella del arma homicida sospechosa en un par de pantalones deportivos. (Cortesía)

Su amiga, Jennifer Outman, no tenía dudas de que ella se opuso.

“Ella fue dura, fue una sobreviviente, lo creo completamente”, dijo Outman. “No me sorprende en absoluto que haya peleado así. Yo habría hecho lo mismo si mi hija estuviera en el departamento, especialmente”.

El apartamento de Cathy Swartz decorado para Navidad. (Cortesía)

Parecía que el asesino, después de ducharse, escapó pasando por el árbol de Navidad completamente decorado, pasando por encima de los Muppets de peluche y saliendo por la puerta trasera, derribando un bastón de caramelo en el camino.

Los vecinos no vieron nada que pudiera ayudar. Tenía que haber gritos, pero nadie informó haberlos escuchado, incluso con paredes lo suficientemente delgadas como para escuchar el televisor del vecino.

“Si está matando a mi mamá, es ruidoso”, dijo Courteney. “¿No estoy gritando? ¿No estoy llorando? ¿Nadie me oye? ¿Nadie oye el alboroto que está sucediendo en el apartamento?”

El médico forense le dijo a la policía que la golpiza probablemente duró 15 minutos hasta que los moretones adquirieron el color que tenían.

Supusieron que murió poco después del mediodía.

En cuanto a la bebé Courteney, estaba limpia y ya no estaba en pijama, sino que vestía pantalones, una camisa y un calcetín Cabbage Patch. Su pañal desechable sólo estaba húmedo. Quizás, supuso la policía, el asesino se había hecho cargo de la bebé.

“Nos preguntamos, pensamos que tal vez le habían cambiado el pañal”, dijo Middleton, el exfiscal.

Más tarde ese día, la mejor amiga de Swartz estaba en casa con su propia hija cuando la policía de Three Rivers la recogió y la llevó a la estación.

“Seguí preguntando: ‘¿Se trata de Cathy?’ Porque ese día, supe que algo andaba mal. Sabía en mi corazón, sabía que algo andaba mal porque hablábamos todos los días varias veces al día por teléfono, y seguí llamando y llamando y no hubo respuesta, y simplemente supe algo no estaba bien”, dijo. “Estaba aterrorizado. Aterrorizado de cómo pudo suceder eso, y quién podría haber sido, y ¿los conozco?

“Dormí con un machete debajo del colchón durante años. Ese tipo de cosas no desaparecen”, dijo. “Este es un pueblo pequeño. Era enorme porque somos sólo un pueblo pequeño, nada malo como eso había sucedido antes”.

PARTE 2: LOS SOSPECHOSOS

Como era de esperar, la policía examinó detenidamente al prometido de Cathy, Mike Warner.

Michael Leon Warner en 1988. (Cortesía)

“Era realmente difícil controlarlo”, dijo Middleton, el exfiscal. “Acaba de perder a su novia, su apartamento estaba en desorden y con muy poco efecto. Pensé: ‘Sí, eso es una lástima'”.

Pero su coartada era sólida.

“Yo estaba en el trabajo ese día”, dijo Warner en una entrevista reciente. Trabajó aproximadamente a media hora en Lakeland Paper en Sturgis.

Y sus huellas no coincidían.

“Estaban sobre mí todos los días”, le dijo Warner a WOOD. “Pensaron que yo sabía quién lo hizo. No lo sabía, ¿sabes? Siguieron presionándome, ‘¿Dinos quién hizo eso?’ ¿Sabes?”

El mejor amigo de Swartz nunca sospechó del prometido.

“Ella estaba enamorada de él”, dijo Outman. “Él fue muy bueno con ella. Fue amable con ella, aceptó a Courteney. Ella estaba perdidamente enamorada de él”.

Cathy Swartz con su prometido, Mike Warner. (Cortesía)

Incluso con el prometido prácticamente eliminado como sospechoso, la policía se mantuvo confiada.

El asesino había dejado su tarjeta de visita: una huella dactilar en sangre y una huella ensangrentada.

Y la policía tenía esos mensajes escritos a mano: “Yo estuve aquí” en la pierna de Cathy, y “Metallica” y “Harley estuvo aquí” en el refrigerador.

El exnovio de Swartz, Troy Schulthies, de 19 años, era un gran admirador de Metallica. Todos sus amigos lo sabían. Y amaba tanto las motocicletas Harley Davidson que le valió un apodo: Harley. Tenía una pegatina de Harley en la ventanilla trasera de su Ford Ranger.

“Él fue mi primer pensamiento”, dijo el amigo de Swartz.

Cathy Swartz con su exnovio, Troy Schulthies, también conocido como Harley. (Cortesía)

Hubo informes, según muestran los registros judiciales, de una relación difícil. Incluso la madre de Schulthies había oído eso.

“Dijeron que era malo con ella y todo eso”, le dijo a WOOD su madre, Pearl Schulthies. “Quiero decir que es la palabra de alguien contra la suya. No tengo idea de si eso es cierto o no”.

El prometido de Swartz, que consideraba a Schulthies como uno de sus mejores amigos, le dijo a la policía que Harley lo había llamado desde un baile de la escuela secundaria horas después del asesinato, para verificar si Swartz estaba bien.

“Me preguntó si Cathy estaba bien”, dijo el prometido a la policía. “Le dije ‘sí’ y me preguntó si estaba seguro porque corría el rumor de que la habían empujado de regreso a su departamento”.

Schulthies le pidió a Warner que fuera a ver cómo estaba.

No ayudó que Schulthies no tuviera coartada.

“Hubo un testigo que vio allí su camioneta esa misma tarde, al terminar la jornada escolar”, dijo el exfiscal.

Su arresto tres días después del asesinato fue noticia.

Schulthies, que no tenía antecedentes penales, negó el asesinato.

¿La caligrafía del refrigerador? Lo había dibujado con un marcador rojo meses antes en una fiesta, les dijo a los detectives originales, y lo había borrado, lo que explicaría por qué no era visible a simple vista.

“El mismo momento en que escribió en el refrigerador, Metallica y todo eso, es cuando dijo que escribió en su pierna”, dijo más tarde el detective Baker a los detectives de casos sin resolver.

Los detectives enviaron las huellas digitales y de pies de Schulthies al laboratorio criminalístico de la policía estatal en Grand Rapids, todavía confiados en que tenían a su asesino.

“Al principio, este individuo Harley parecía un buen sospechoso, y no sé qué otras cosas llevaron a los detectives a sentirse así, desde la escritura, su nombre, todo fluorescente igual y que parecía escrito y pensando en el momento en que pudo haber sido escrito por el asesino”, dijo Laninga, el técnico retirado de la escena del crimen. “Harley fue arrestada y obtuvieron sus huellas dactilares y pies, y creo que me las entregaron personalmente tan pronto como las obtuvieron. Quieren que las compare.

“Estoy mirando las huellas y no es él”, dijo Laninga. “No puedo identificarle las huellas. No son él. Esa no era la llamada telefónica que querías hacer y volver a llamarles y decirles: ‘Este no es tu hombre'”.

La policía liberó a Schulthies de la cárcel nueve días después de su arresto, sin dar muchas explicaciones.

Pero la sospecha lo persiguió durante años. Todos en la ciudad pensaban que él era el asesino, dijo su madre, Pearl Schulthies.

“Oh, sin duda, sin ninguna duda”, le dijo a WOOD. “De hecho, abandonó su último año de secundaria. Renunció por eso”.

Sin inmutarse, los detectives trabajaron en su lista de posibles sospechosos, incluido otro hombre del pasado de Swartz, Michael Howard, una persona de interés con un posible motivo.

Cathy Swartz y su bebé, Courteney, en noviembre de 1988. (Cortesía)

En una demanda de paternidad presentada por el estado, Swartz insistió en que Howard era el padre de Courteney.

“Quiero decir, escuchas sobre eso todo el tiempo”, dijo la amiga de Cathy. “Se oye decir: ‘El chico no quiere ser padre’. Tal vez, fue un tal vez.”

Cuatro días después del fallecimiento, salió una prueba de paternidad ordenada por el tribunal: Positiva. Michael Howard era el padre.

Middleton, el exfiscal, dijo que la policía observó de cerca al nuevo padre.

“Lo mismo”, dijo Middleton. “No eran sus huellas dactilares, no eran sus huellas, y no pude identificarlo realmente. Pero sí, fue uno de los primeros sospechosos”.

Howard tenía una coartada sólida: había estado trabajando todo el día antes de pasar tiempo con su nueva novia y su madre.

El prometido de Swartz dijo que también les dio a los detectives el nombre de un antiguo compañero de escuela primaria, Robert Waters, que había visitado su apartamento un mes antes del asesinato.

“Creo que me encontré con él en el supermercado”, recordó el prometido. “Lo invité; vino una noche”.

Pero Waters, que tenía 19 años en ese momento, se había mudado a Arizona antes del asesinato. Otro nombre tachado de la lista.

Luego, se produjo este extraño giro. El mismo día del asesinato, y casi a la hora exacta, un automóvil que salía a toda velocidad de Three Rivers se hundió en el río St. Joseph.

Los rescatistas tardaron media hora en sacar del coche sumergido a Christina Shelton, de 24 años, y a su hija de 3 años. El niño sobrevivió.

Al día siguiente, el asesinato y el accidente fatal aparecieron en la portada del Three Rivers Commercial-News.

La puerta del apartamento de Cathy Swartz. (Cortesía)

Lo que no decían las historias iniciales: el conductor fallecido y Cathy Swartz eran vecinos.

“El mismo complejo de apartamentos”, dijo el exfiscal.

“Ella salió del apartamento por razones desconocidas y se dirigía hacia Centerville y tenía a su hija en el auto”, dijo Middleton. “Ella estaba conduciendo por el río y se metió en el río y se ahogó, y salvaron a la hija”.

Un testigo le dijo a la policía que Shelton iba a exceso de velocidad y había cruzado la línea central antes de desviar las luces hacia el agua fría. El camino estaba seco.

“La especulación siempre fue que ella vio algo que la molestó y se fue para escaparse o venir a Centreville”, dijo Middleton. “Así que nunca pudimos determinar si esos dos casos estaban relacionados”.

La policía comparó las huellas dactilares y de pies en el certificado de nacimiento de la mujer con las dejadas por el asesino.

“Ella no fue la asesina”, dijo Middleton. “Ella todavía tiene a su familia aquí. Son buenas personas y ese día sufrieron una pérdida que nunca se entendió realmente, y hasta el día de hoy no sé si esas dos cosas están conectadas o no”.

La policía también publicó una fotografía de una mujer vista en el área que creían que era sospechosa o cómplice. No generó clientes potenciales.

Con los sospechosos obvios casi eliminados, los detectives se desesperaron.

Todos los días durante seis meses, el detective principal del caso vigiló el cementerio donde está enterrada Cathy, con la esperanza de que el asesino la visitara.

De vez en cuando, el detective Baker encontraba una sola rosa encima de la lápida.

“En el aniversario de su asesinato, el primer aniversario, grabamos en video tres días antes y tres días después, desde un remolque que estaba fuera de la tumba, y ahí es donde encontramos a este tipo”, dijo Baker más tarde a los detectives de casos sin resolver. “Tenía un anillo de la amistad que le había regalado Cathy en la escuela primaria o secundaria. Después de que la enterraron, salió, cavó un pequeño lugar y enterró el anillo. Era un anillo de la amistad, y lo grabamos en video”.

El detective describió al hombre como tímido, tímido y un poco retraído.

Otra comparación de impresiones lado a lado; Otro sospechoso eliminado.

Tres años después del asesinato, la policía había tomado huellas dactilares y huellas de más de 1,000 personas y dijo que faltaban 3,000.

La huella era como la zapatilla de cristal de Cenicienta, y la policía buscaba un ajuste exacto.

“Los detectives de la policía de Three Rivers probablemente llegaron a ser algunos de los que mejor toman huellas, porque tenían que hacerlo mucho”, dijo Laninga, el técnico retirado de la escena del crimen.

La detective Baker consideró a todos: compañeros de secundaria, desertores, amigos, parientes, delincuentes sexuales conocidos, antiguos compañeros de trabajo de Burger King, gente que conocía en la bolera. Gente muerta.

“Permítanme hablar de los muertos”, dijo Baker más tarde a los detectives de casos sin resolver. “Murieron cuatro o cinco, seis personas, y fuimos a buscar huellas de sus cadáveres a las funerarias y fueron eliminadas”.

“Todos cooperaron porque no lo hicieron”, dijo Middleton, el exfiscal. “Y la mejor manera de quitarte de encima a la policía era darles tu huella y tu huella digital.

“Pensamos que la primera vez que alguien dijera que no, enfocaríamos la luz en ellos y veríamos qué teníamos que hacer, pero nadie dijo que no”, agregó Middleton.

Incluso imprimieron al mejor amigo de Swartz.

“Me dijeron, ‘Sabes, no sospechamos de ti, esto es para el proceso de eliminación’ porque yo había estado allí, había estado en el apartamento antes”, dijo Outman.

Eliminaron aparentemente a todos, incluidos los cuatro amigos que pasaron por el apartamento la noche anterior, incluso el asesino de niños convicto Daniel Furlong.

Furlong está en prisión por agredir sexualmente y asfixiar a Jodi Parrack, de 11 años, en 2007 en Constantine, la primera ciudad al sur de Three Rivers. Intentó hacer lo mismo con otra chica unos años más tarde, pero ella escapó, lo que provocó su arresto.

“Mi abuelo pensó que era un policía, como si fuera un encubrimiento”, dijo la hija de Swartz, Courteney.

El ex fiscal dijo que había oído los mismos rumores.

“Todo el tiempo”, dijo. “De hecho, la gente todavía lo dirá”.

Pero todos los agentes de Three Rivers fueron identificados, dijo el exfiscal, y todos fueron eliminados.

“Teníamos esta gran evidencia forense y vamos a resolver esto a principios de año, y luego hicimos un arresto y no era la persona adecuada y luego, lo resolveremos a finales de año. el año, luego lo resolveremos en dos años, luego en cinco años, luego en 10 años”, dijo Middleton.

El fiscal incluso ofreció una tarjeta para salir libre de la cárcel.

“Si su cliente es acusado de conducir en estado de ebriedad o fraude minorista o robo de automóvil o algo así y usted puede decirme quién coincide con esa huella digital, le daré un pase libre para su cargo de conducir en estado de ebriedad”, dijo. “Probablemente no debería hacer eso, pero se entendió”.

Un perfilador criminal del FBI describió el tipo de asesino que podrían estar buscando: un hombre de entre 15 y 25 años con la mentalidad de un joven de 15 años; alguien que vivía cerca; conectado pero no estrechamente con el círculo de amigos de Cathy; posiblemente un mirón por la ventana; probablemente un solitario; Alguien que no es bueno con las mujeres.

“Para las personas que lo conocen”, escribieron, “puede que sea la última persona en la tierra de la que sospecharían”.

El asesino probablemente estaba arrepentido y temía lo que podría pasar si lo atrapan.

“También es probable que la culpe por la muerte porque todo lo que quería era tener sexo con ella y ella se salió de control”, escribieron.

Incluso sugirieron que el asesino podría ser alguien que había cuidado a la hija de Swartz.

Quizás fue incluso peor; ¿Podría ser, temía la policía, que esto fuera obra de un asesino en serie?

Examinaron dos asesinatos en el norte de Indiana, a dos horas de Three Rivers. Ambas mujeres viven solas, degolladas y, como Swartz, asesinadas un viernes. Ambos casos aún sin resolver.

Lisa Kopanakis, de 24 años, fue asesinada en Portage City, Indiana, en agosto de 1989, ocho meses después del asesinato de Cathy. Le cortaron la garganta tan profundamente con unas tijeras que casi la decapitaron.

Dos meses después, en octubre de 1989, Sheri Herr, de 18 años, fue brutalmente golpeada y degollada en Warren, Indiana. Warren es un tiro recto casi perfecto hacia el sur desde Three Rivers.

“Chicas jóvenes, bonitas y agradables, que intentaban empezar sus vidas y por razones que nadie entiende, fueron asesinadas, y estoy seguro de que tienen familiares y personas que las amaban y se preguntan qué les pasó”, dijo el exfiscal.

El detective principal de Three Rivers asistió al funeral de Herr y al servicio junto a la tumba, con la esperanza de reconocer a algún doliente, tal vez alguien de su ciudad, tal vez el asesino de Cathy Swartz. Nada.

Comprobó si alguien de Three Rivers se había registrado en moteles de la zona. Más frustración.

“Me resultó desalentador ver cuántos casos similares hubo a finales de los 80 y principios de los 90 de mujeres jóvenes asesinadas”, dijo Middleton. “Si colocas un alfiler y dibujas un radio de cien millas, (Portage, Indiana, Aurora, Illinois), muchas mujeres jóvenes asesinadas en sus hogares con instrumentos afilados. Es como, ‘Dios, esto es aterrador'”.

“Pensamos, ¿y si fuera sólo un camionero el que pasara? Cada vez que viéramos a algún asesino en serie de mujeres jóvenes, los detectives tomarían sus huellas dactilares”, dijo. “No descartamos que no fuera un asesino en serie”.

En el quinto aniversario del asesinato, el fiscal escribió una carta al Three Rivers Commercial, recordando a los lectores sobre el asesinato sin resolver y pidiendo pistas.

“Y envié uno a los 10 años y dije que era el décimo aniversario, luego envié uno a los 20 años. Luego, de repente, eran 30 años”, dijo.

Varios años después del asesinato, el ex técnico de la escena del crimen de la Policía Estatal de Michigan, Ken Laninga, estaba en su nueva tarea de investigar robos de automóviles cuando se encontró en Three Rivers.

“Me detuve en el camino de entrada e inmediatamente recordé que era el complejo de apartamentos donde Cathy había sido asesinada. Así que me senté en el estacionamiento y recuerdo haber orado a Dios para que ese caso se resolviera”, dijo.

La hija de Swartz, Courteney, dijo la misma oración.

“Recuerdo que cuando era pequeña, le rezaba a Dios: ‘Por favor, déjame encontrar quién hizo esto'”, dijo.

PARTE 3: EL CASO RESUELTO

Courteney Swartz fue criada por los padres de su madre, David y Audrey Swartz, o Pops y Momma Augie.

Su padre biológico, eliminado desde el principio como sospechoso, no formaba parte de su vida.

Los abuelos de Courteney Swartz, David y Audrey Swartz. (Cortesía)

Los informes en el Tribunal Sucesorio rastrearon su infancia: el cachorro que recibió para Navidad, las visitas al cementerio, el columpio para su cumpleaños, una niña que sabía sus números cuando tenía 3 años, abuelos que la amaban.

No se sentía cercana a su abuelo cuando era pequeña.

“Creo que mi abuelo pensaba que me parecía mucho a mi madre y trataba de no ocupar su mente en eso”, dijo Courteney Swartz.

Pero se hicieron más cercanos a medida que ella crecía. Se convirtió en papá.

“Terminó siendo mi mejor amigo”, dijo.

Estaba en primer grado cuando papá y la abuela Augie le hablaron por primera vez de su madre.

“Me sentaron en la cama y me dijeron: ‘Tenemos que hablar contigo sobre tu mamá, si quieres saber’, y yo dije: ‘Bueno, sí, quiero saber'”, dijo. . “Me dijeron que un hombre malo lastimó a mi mamá y que ella estaba en el cielo”.

Era todo lo que un niño de primer grado podía soportar.

Luego, en cuarto grado, la volvieron a sentar.

“De hecho, me dijeron que mi mamá fue asesinada, alguien entró al departamento y la golpeó muy fuerte. Le acababan de hacer un tratamiento de conducto y ese es el lado donde más la golpearon. Luego le cortaron el cuello de oreja a oreja”. oído”, dijo. “Ese día no fui a la escuela. Simplemente lo asimilé y traté de vivir como un niño normal”.

El abuelo de Courteney Swartz, David Swartz. (Cortesía)

Tenía 16 años cuando su papá la sentó con una caja de informes policiales e historias periodísticas sobre el asesinato.

“Siento que quiero saberlo todo. Como si fuera mi mamá. Quiero saberlo todo, así que lo leí. Supongo que solo quería sentir algo como un cierre para ella. Pero lo leí. Y es muy horrible”, dijo.

Courteney Swartz tuvo su primer hijo cuando tenía 19 años y vivió asustada, dijo, en su primer apartamento sola en Constantine, pensando en su madre.

“Lo único en lo que puedo pensar es: ‘¿Esto también me va a pasar a mí?’ y solía dormir con cuchillos en mi cajón, junto a mi cama”, dijo. “Todavía lo hago.”

Ella, como la mayoría de los habitantes de la ciudad, temía que los detectives nunca resolvieran el asesinato de su madre, un revoltijo de 10.000 páginas amarillentas de informes policiales en cajas. Grupo de trabajo tras grupo de trabajo no llega a ninguna parte.

“Después de tanto tiempo y tantas historias, y como si hubiera pistas, ‘Oh, tenemos una pista’, y luego nada más. Eso continuó durante mucho tiempo”, dijo.

Middleton, el fiscal, de vez en cuando se encerraba en su oficina, estudiando minuciosamente los informes.

“Seguí pensando: ‘Está aquí, pero no lo veo'”, dijo. “Está aquí, y estaba, y no lo vi”.

A pesar de todo esto, la policía siguió volviendo a Troy Schulthies, el exnovio que amaba a Metallica y se hacía llamar Harley, e incluso lo llamó una persona de interés viable años después.

En 2012, los miembros de un nuevo grupo de trabajo de casos sin resolver se reunieron con el detective original, Kenny Baker, que estaba luchando contra el cáncer.

“Tengo dos (tumores) en cada pulmón y uno en el pecho”, dijo Baker a los detectives. “Mientras sigan encogiéndose, eso es lo único que me importa”.

Baker les dijo que su compañero en la investigación original estaba seguro de que Schulthies era el asesino.

“Estaba seguro de que Troy lo hizo, pero las huellas dactilares y las huellas no eran de Troy, lo que significa que tuvo que haber una segunda parte que probablemente regresó durante el día para ayudar a limpiar y cambiar las cosas para que pareciera diferente”, Baker dicho.

Los informes policiales muestran que los detectives habían escuchado rumores de que Schulthies recibió ayuda de su padre.

El padre de Schulthies murió antes de que los detectives pudieran comprobar sus huellas. El director de la funeraria se negó a entregarlos sin orden judicial.

“Nunca obtuvimos esas huellas digitales o de pies”, dijo Middleton, el exfiscal. “No había pruebas de que el señor Schulthies hubiera ayudado a Troy”.

Schulthies demandó a la policía en un tribunal federal, alegando que habían arruinado su reputación, pero un juez desestimó la demanda.

Más de 20 años después del asesinato, en una sala de interrogatorios del Departamento de Policía de Three Rivers, los nuevos detectives se sentaron con el policía que estuvo allí desde el principio, escupiendo, especulando y poniendo a prueba su memoria. Los nuevos detectives grabaron en vídeo la entrevista.

“Mi memoria es bastante buena cuando se trata de esto porque le dedico mucho tiempo”, les dijo Baker.

Le preguntaron por sus teorías.

“Puede que esté todo mojado, pero”, dijo Baker.

“Es por eso que está aquí, para darnos otras vías para analizar en las que nunca pensamos”, respondió uno de los detectives de casos sin resolver.

Y preguntaron: ¿qué pasa con todas las pruebas que no se encuentran por ningún lado? Vídeo de la escena del crimen, cintas de vídeo de entrevistas y pruebas de polígrafo, las cortinas de la ducha ensangrentadas, vídeo del funeral de Cathy, una cámara de 35 mm incautada del dormitorio de Cathy. Es difícil resolver un caso sin todas las pruebas.

Baker recordó que un detective de la policía estatal tomó los informes policiales de Three Rivers.

“Entonces, un día, cuando estaba trayendo los registros, se cayeron de su camioneta y se mezclaron todas las huellas dactilares”, dijo Baker. “Pero los reunimos todos nuevamente, los metimos en la caja”.

Entre las pruebas desaparecidas se encontraba una cortina de ducha ensangrentada. (Cortesía)

Y, aunque los nuevos detectives todavía tenían esa huella dactilar desconocida dejada en sangre en el teléfono y esa huella ensangrentada, ¿qué pasa con todas las demás huellas tomadas del resto del apartamento?

Todos se habían ido.

“Si había una huella, la levanté”, les dijo Baker. “Entonces, ¿dónde están todas esas cosas?”

“No lo sé”, respondió uno de los detectives de casos sin resolver.

“Todo lo que sé es esto, en algún lugar hay un bote lleno de huellas que fueron tomadas, y todas están marcadas de dónde vinieron”, dijo Baker.

Los nuevos detectives también revelaron lo que vieron como nueva evidencia.

“Lo que acabamos de descubrir recientemente es, hace unos seis meses, que había una mancha de sangre en ese mismo teléfono que no pertenecía a la víctima, no pertenecía a Michael Warner, no pertenecía a Troy Schulthies, no pertenecía a “Mike Howard. El perfil volvió a ser un hombre. Se ingresó en CODIS en este momento hace dos meses, pero aún no hemos conseguido nada”, dijo un detective.

La policía esperaba que CODIS, el Sistema Combinado de Índice de ADN, coincidiera con uno de los miles de perfiles de ADN de criminales conocidos y otras escenas de crímenes en todo el país.

“El único problema que tenemos en este momento es que la huella digital en AFIS (Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares) y la mancha de sangre en CODIS no se han conectado”, dijo uno de los nuevos detectives. “Entonces, nuestro temor es que la sangre regrese a una persona, la huella digital regrese a otra, o que esa persona nunca haya sido arrestada o algo así, y sus huellas nunca hayan estado en CODIS, o Estamos muertos.”

“Eso fue probablemente lo más frustrante para cualquiera involucrado en el caso, ¿sabes?” dijo Laninga, el técnico original de la escena del crimen. “Sabíamos que teníamos la huella dactilar y la huella y, más tarde, a medida que se desarrolló el ADN, el ADN. Pero originalmente, sabíamos que teníamos la huella dactilar y la huella del asesino”.

No hay manera, pensaron los detectives, de que esto pudiera ser algo único. El asesino tuvo que haber dejado sus huellas dactilares o su ADN en alguna otra escena del crimen, antes o después, o lo haría eventualmente.

“Recuerdo haber visto las fotografías (de la escena del crimen) y pensar que esta no era la única vez que esta persona iba a hacer esto”, dijo Middleton, el exfiscal.

El detective original estaba seguro de que el asesino todavía estaba vivo.

“Ahora tienes ADN, tienes un dedo y una huella. Todo lo que necesitas es la persona que coincida”, dijo a los nuevos detectives de casos sin resolver.

Los estudiantes del programa Cold Case de la Western Michigan University organizaron y escanearon las 10.000 páginas de documentos , lo que facilitó la búsqueda a los nuevos detectives. Los estudiantes elaboraron cronogramas de los días previos al asesinato.

Finalmente, en mayo de 2022, el director de ADN del laboratorio criminalístico de la Policía Estatal de Michigan en Grand Rapids, el sargento. Joel Schultze, sugirió una última oportunidad para resolver el caso de décadas de antigüedad.

La policía estatal envió una muestra de ADN congelada de esa huella dactilar ensangrentada del teléfono rosa de Cathy a un incipiente laboratorio forense de secuenciación del genoma conocido como Othram en los suburbios de Houston, Texas.

El teléfono marcado con sangre de Cathy Swartz. (Cortesía)

“El tipo de casos en los que trabajamos son aquellos en los que no queda esperanza, no hay nada más que se pueda hacer”, dijo Kristen Mittelman, directora de desarrollo de Othram.

Othram es el único laboratorio del mundo creado únicamente para identificar víctimas y resolver crímenes. Desde su apertura en 2019, ha entregado 1200 pistas de investigación a la policía de todo el país.

Othram desarrolló una tecnología que le permite crear perfiles a partir de las cantidades más pequeñas, incluso del ADN más degradado. Más recientemente, ayudaron a identificar a una mujer de Kalamazoo, Michigan, que fue asesinada en San Diego hace más de cuatro décadas.

“Tienes un cuerpo quemado después de que alguien fuera asesinado, arrojado al fondo de un lago, trazas de ADN del perpetrador, escenas del crimen de 1881”, dijo Mittelman. “Quiero decir, lo que sea, lo hemos visto”.

La prueba CODIS estándar analiza 20 marcadores de ADN, suficientes para coincidir con un sospechoso conocido o encontrar un pariente cercano.

Pero los científicos de Othram construyen perfiles de ADN basados en cientos de miles de marcadores.

“Es como si tuvieras una mala cámara y estuvieras tomando fotografías con mucha niebla”, dijo. “Podemos hacerlos más claros usando nuestro método y podemos obtener muchos más marcadores”.

Othram ingresa el perfil de ADN detallado en bases de datos genealógicas públicas para encontrar parientes lejanos.

“Si tienes una pequeña cantidad de marcadores, sólo obtendrás relaciones muy estrechas”, dijo Mittelman. “Si tienes una gran cantidad de marcadores, que es lo que hemos construido, entonces obtendrás parientes muy lejanos, como primos sextos, primos quintos, primos cuartos, parientes que no conoces en absoluto”.

El equipo reduce la búsqueda a través de registros de nacimiento, matrimonio y defunción para terminar de construir un árbol genealógico.

En enero de 2023, Othram lo había reducido: el asesino de Swartz era uno de los cuatro hijos de John y Judith Waters, que habían criado a su familia justo al norte de Three Rivers.

“Es el sentimiento más increíble del mundo saber que puedes ayudar a llevar respuestas a la familia de alguien que las ha estado esperando durante tanto tiempo”, dijo Mittelman.

¿Pero qué hermano?

PARTE 4: EL PARTIDO

El ADN del hijo menor de los Waters ya estaba en el sistema y no coincidía. Otros dos hermanos que vivían en el suroeste de Michigan aceptaron realizarse pruebas de ADN.

Uno de esos hermanos, Sonne Waters, se reunió con el último de los detectives que trabajó en el caso, el sargento de Three Rivers. Sam Smallcombe, que no mencionó nada sobre el último trabajo de ADN, ni sobre cómo la lista de asesinos se había reducido a él y sus hermanos. La reunión en el Departamento de Policía de Three Rivers fue grabada en vídeo.

“Literalmente, tengo una lista de 2.000 nombres de ese período de personas que vivían en el área, y su nombre estaba en la lista por alguna razón. ¿Nadie se ha puesto en contacto con usted?” —le preguntó Smallcombe a Sonne Waters.

“No, esta es la primera vez que escucho de alguien”, respondió.

Hay una razón, se ofreció Sonne Waters, por la que su hermano Robert dejó Three Rivers y se mudó a Carolina del Sur.

“Se metió en un pequeño problema aquí en casa, lo pusieron en un hogar de menores por un tiempo, pero cumplió su condena allí, hizo el bien y salió y se casó con una señora realmente agradable, y ella dijo: ‘Estoy sacarte de este estado.’ Ella dijo: ‘No vas a quedarte aquí porque no es bueno para ti'”, dijo.

No está claro en qué problema se metió. Los registros juveniles no están disponibles.

“Comenzó su propio negocio de plomería y ha estado haciéndolo desde entonces”, le dijo su hermano al detective.

Sonne Waters accedió a dar una muestra de ADN, un hisopo del interior de su boca.

“Me encantaría ayudar en todo lo que pueda, ¿sabes?”, dijo. “Hacer justicia. Es algo triste”.

Pronto, se quedaron con un solo hermano: Robert Waters. Era amigo de la infancia del prometido de Swartz. Cuando eran jóvenes, pasaban la noche en casa del otro. Construyeron fuertes juntos.

Apenas un mes antes del asesinato, Waters y su novia habían visitado el apartamento de Swartz y Mike Warner.

Pero se había mudado a Phoenix y la policía nunca comprobó sus huellas.

“De las miles de personas a las que les tomaron las huellas de las manos, las huellas dactilares y los pies, ¿por qué no lo hicieron?” Preguntó la amiga de Swartz, Jennifer Outman. “¿Por qué no lo hicieron?

“Eso es un gran desastre, un gran problema”, dijo.

Una fotografía de la evidencia de la escena del asesinato de Cathy Swartz. (Cortesía)

“Era una línea en 10.000 páginas de informes policiales”, recordó Middleton, el ex fiscal. “Pero él estaba allí. Siempre sentí que el tipo que lo hizo está aquí en alguna parte, y que lo voy a encontrar, y no lo hice.

“Por fin alguien lo hizo”, dijo.

Eran las 7:40 de la mañana del 30 de abril de 2023, un domingo, en Beaufort, Carolina del Sur. Dos detectives, Smallcombe de la policía de Three Rivers y el detective de la policía estatal de Michigan, Todd Petersen, llamaron a la puerta de Robert Waters.

El sargento del MSP. Todd Petersen afuera de la casa de Waters en Beaufort, Carolina del Sur. (Cortesía)

“Así que nos estábamos preguntando, sé que fue algo inesperado. Pasamos por aquí, pero ambos habíamos hablado con sus hermanos”, dijo el detective de la policía estatal. “No estoy seguro si te dijeron que habíamos hablado con ellos en febrero”.

“Correcto”, dijo Waters.

“Así que estoy ayudando a Sam y reabrimos este caso de Three Rivers desde hace mucho tiempo. Revisando y consiguiendo entrevistas”, dijo el detective. “Así que nos preguntábamos si no lo harías, si tendrías tiempo de venir al Departamento de Policía y hablar con nosotros allí”.

“¿A dónde tengo que ir?” -Preguntó Waters.

El sargento del MSP. Todd Petersen afuera de la casa de Waters en Beaufort, Carolina del Sur. (Cortesía) El sargento del MSP. Todd Petersen afuera de la casa de Robert Waters en Carolina del Sur. (Cortesía)

Waters, que ahora tiene 54 años, era un plomero exitoso, estaba casado, tenía dos hijos y vivía en una casa de medio millón de dólares.

La policía no dejaba entrever que ahora él era el único sospechoso.

“Estamos haciendo una especie de círculo, tratando de limpiar a todas las personas que no están en Michigan”, dijo el detective de la policía estatal. “Tratar de aclarar a todos y decir: ‘Oye, hemos hablado con ellos’. Así es como hacemos las cosas. Sé que es un poco impactante que simplemente, boom, aparezcamos”.

El sargento detective del MSP. Todd Petersen con Robert Waters en la puerta trasera de Waters. (Cortesía)

Pero Waters no se presentó en el Departamento de Policía de Beaufort como había prometido, lo que provocó una llamada telefónica grabada del detective de la policía estatal.

“Me estoy preparando para tomar ese camino y, básicamente, ¿quieres preguntarme sobre qué otra vez?” -Preguntó Waters.

“Se trata, tal vez ni siquiera lo recuerdes, de que en 1988 hubo un homicidio de una niña en Three Rivers, Michigan, donde solías vivir, o cerca”, respondió el detective de la policía estatal.

“Está bien”, dijo Waters.

“Sí”, dijo el detective. “Así que hemos vuelto a abrir ese caso”.

“Tienes que empezar en las afueras y avanzar hasta el interior y, para empezar, cualquiera cuyo nombre haya sido mencionado en el informe, sólo queremos hacerte saber, una declaración. Sabemos que no eres el sospechoso en eso, pero dicho esto”, dijo el detective.

“¿Cuándo sucedió eso exactamente?” -Preguntó Waters.

Le dijeron en 1988.

“Porque sé que estábamos en Arizona porque mi hija nació allí en Phoenix… en enero de 1989”, dijo Waters.

Poco tiempo después de la llamada telefónica, la policía recibió una llamada del abogado de Waters.

“Voy a ser sincero con usted acerca de lo que tenemos”, le dijo el detective de la policía estatal al abogado. “Tenemos órdenes de registro para su ADN y sus huellas dactilares. Es un pequeño y agradable vecindario. Realmente no quiero entrar pateando puertas.

“También les diré que hay una unidad no identificada vigilando el lugar y lo ha hecho desde esta mañana, desde que hicimos contacto visual por primera vez”.

“Entonces”, dijo el abogado, “me estás diciendo que es demasiado tarde para que él también se presente, ¿verdad?”

“Sí, eso sería un error”, respondió el detective.

“Tiene un negocio de plomería muy exitoso y esas cosas”, dijo el abogado.

“Tiene mucho que perder aquí, no quiero que lo arruine ahora”, respondió el detective.

A media mañana, la policía regresó a la casa de Waters. Lo llevaron al departamento de policía de Beaufort.

A las 11:40 de la mañana de ese domingo, la policía de Beaufort estaba ocupada tomando las huellas dactilares de un hombre que nunca les había causado ningún problema. Todo el intercambio fue capturado con una cámara corporal.

A Robert Waters le toman las huellas dactilares. (Cortesía)

Waters les dijo que había sido plomero durante 20 años.

“En un momento tuvimos como seis camiones, pero eso fue hace mucho tiempo, cuando la economía colapsó”, dijo a los detectives. “Bueno, mi esposa estaba embarazada, así que mi hijo tiene 19 años, eso fue hace como 19 años cuando reducimos el tamaño. He estado solo desde entonces. Hago servicios, reparaciones, remodelaciones. Las cosas que puedo manejar. Quiero decir, porque me rompí la espalda en 2018, así que soy un tipo limitado, ya sabes”.

Si estaba preocupado, no se notaba. Ni una sola vez se quejó durante sus más de siete horas en la comisaría.

Robert Waters en el Departamento de Policía de Beaufort. (Cortesía)

Fueron siete horas de conversaciones triviales (el detective Petersen es un maestro en las conversaciones triviales) sobre el clima, el costo de las tazas de café, la cirugía ocular LASIK, las ventajas de las tuberías de plástico y el floreciente comercio de marihuana en Michigan.

“No puedo creer que hayan dejado que las cosas se les fueran de las manos de esa manera allá arriba”, dijo Waters.

Lo que Waters no sabía era que la policía estatal en un laboratorio en Michigan estaba comparando sus huellas con la huella dejada en el teléfono rosa de Cathy.

Tres veces tuvieron que tomarle las huellas dactilares, para asegurarse de que estaban bien, para asegurarse de que giraban las yemas de los dedos.

Más charla trivial, esta vez sobre su asociación de propietarios.

“Tenemos prácticamente todo lo que necesitamos”, dijo Waters. “Cancha de tenis, senderos para caminar, muelle comunitario”.

La vida ha sido buena.

Luego, se pasa a un hisopo de ADN y se toman sus huellas.

Robert Waters dejando sus huellas. (Cortesía)

A lo largo de los años, la policía había tomado más de 1.000 huellas en este caso, con la esperanza de que alguna coincidiera con la huella dejada en la sangre en el baño de Cathy.

Después de 35 años, esperaban que éste fuera el último.

A las 5:45 pm, 10 horas después de que la policía se presentara en la puerta de Waters, el detective de Three Rivers entró en la habitación de la comisaría donde esperaba su ahora único sospechoso.

“Enviamos las huellas que le tomamos antes”, dijo el detective Smallcombe. ” Coincide con el de la escena del crimen. Así que nuestro fiscal ha autorizado una orden de arresto para usted”.

El sargento del Departamento de Policía de Three Rivers. Sam Smallcombe le dice a Waters que está arrestado. (Cortesía)

Waters asintió.

“Y el juez lo firmó, así que en este momento estás bajo arresto por el asesinato de Cathy Swartz. ¿De acuerdo?” dijo Smallcombe.

“Está bien”, respondió Waters.

Está esposado.

No hay más charlas triviales.

La policía esposa a Robert Waters. (Cortesía)

Su huella también coincidía, al igual que su ADN con la sangre dejada en el teléfono de Cathy.

“Nadie dejó pasar este caso”, dijo Laninga, el técnico retirado de la escena del crimen. “Siguieron trabajando en ello y trabajando en ello, a través de diferentes generaciones, diferentes equipos de personas”.

Pero no llegó a tiempo para Pops y Grandma Augie de Courteney Swartz, o para los detectives originales, incluido Kenny Baker, quienes murieron antes de que se resolviera.

El abuelo de Courteney Swartz, David Swartz. (Cortesía) La abuela de Courteney Swartz, Audrey Swartz. (Cortesía)

La hija de Robert Waters cuestionó inmediatamente el arresto de su padre en una publicación de Facebook.

Ella no ha respondido a las solicitudes de entrevista de WOOD.

“Puedes entenderlo”, dijo el técnico retirado de la escena del crimen. “Su vida también quedó destrozada. Quiero decir, ¿cómo entiendes eso? ¿Cómo lidias con eso? Tendrías que esperar que haya habido algún error o lo que sea. ‘Este no puede ser mi papá’. “

Pero, dijo, el ADN y las huellas no mienten.

“Ella lo niega”, dijo el amigo de Swartz. “Es su padre. Ella no tenía ni idea; probablemente nunca vio un lado malo de él, o ya sabes. Lo entiendo. Me siento mal por su familia. Realmente lo hago. Son absolutamente víctimas. Absolutamente. Y ese es el “Asesinó a Cathy, pero eso afectó a mucha gente”.

La policía llamó a la hija de Swartz el 29 de abril para decirle que habían reabierto el caso.

“Al día siguiente llamaron y dijeron que estaban en Carolina del Sur y que tenían a Robert Waters bajo custodia”, dijo.

Una foto de arresto de Robert Waters del centro de detención del condado de Beaufort, Carolina del Sur. (30 de abril de 2023)

Era un hombre del que nunca había oído hablar y vivía a 1,500 kilómetros de distancia, en Beaufort, Carolina del Sur, una ciudad de la que nunca había oído hablar.

“Me mata saber que ellos simplemente están ahí abajo, simplemente estaban ahí abajo viviendo la mejor vida que pudieron, y aquí estoy yo, tratando de asegurarme de que mis hijos nunca sientan lo que yo sentí”, dijo Courteney Swartz.

Mientras esperaba que los agentes del sheriff del condado de St. Joseph devolvieran a Waters a Michigan para enfrentar los cargos, se preparó para verlo en el tribunal.

Una foto de Courteney Swartz. (Cortesía)

“No tenía que mirarme ni nada; no tenía que decir nada. Todo lo que quería era que sintiera mi presencia en esa habitación. Como si fuera el bebé, aquí estoy 35 años después . Eso es todo lo que quería”, dijo.

La mejor amiga de Cathy Swartz también se preparó para ese día en la corte.

“Absolutamente, habría estado allí todos los días. Sin duda, sí. Quería justicia. Quería que él pagara. Por Cathy, Courteney, su hermano Dave, todos los que quedamos, todos sus amigos. Nadie. se le debería permitir salirse con la suya”, afirmó.

Apenas cinco días y ocho horas después de su arresto, Waters se ahorcó con una sábana en el Centro de Detención del Condado de Beaufort.

“Estaba enojada. Estaba muy enojada”, dijo la mejor amiga de Cathy Swartz. “¿Qué estaban haciendo allí abajo para que no lo estuvieran vigilando? Simplemente me parece que si alguien es atrapado después de tantos años, sería un pensamiento automático de quien lo tiene retenido: ‘Oye, será mejor que vigilemos a este tipo’. “

Los informes muestran que Waters estaba retenido entre la población general, solo en una celda, no bajo vigilancia de suicidio. Los guardias encontraron folletos basados en la Biblia sobre una mesa en la celda de Waters, sobre la creación y el perdón.

“Es un cobarde “, dijo la hija de Swartz, Courteney Swartz. “Siento que podría haber más en esta historia y que simplemente quitarse la vida era la forma más fácil para él de no tener que lidiar con nada”.

“Uno de mis amigos me decía: ‘Ya sabes, ahora está donde necesita estar’, hablando del infierno porque se suicidó, y yo dije: ‘No siento que merezca estar en el cielo o Demonios. Siento que él está en el limbo justo donde estoy. Como si hubiera estado en el limbo toda mi vida, como si no tuviera una mamá, no tuviera un papá, sí tuve a mis abuelos, pero eso es no es lo mismo'”, dijo. “Siento que estoy más en el limbo ahora que antes”.

El prometido de Cathy Swartz nunca sospechó de su amigo de la infancia.

“Nunca pensé en él”, dijo Mike Warner. “Él nos visitó una vez, éramos amigos cuando éramos más jóvenes, ¿sabes? Ahora te hace preguntarte, ¿cuántos más podría haber, ¿sabes?”

Un anuario de 1985 de Three Rivers High School muestra a Mike Warner (izquierda) y Robert Waters (derecha).

¿Qué pasa con esos dos asesinatos en el norte de Indiana? Como Cathy Swartz, mujeres jóvenes que viven solas, degolladas, las tres asesinadas los viernes.

La hija de Swartz se pregunta si Waters mató a otros.

“Especialmente cómo lo hizo”, dijo. “Eso no es algo que una persona hace. Me lo he preguntado”.

Los científicos de Othram, el laboratorio de ADN, dicen que es demasiado pronto para descartar que Waters haya cometido otros delitos.

“CODIS ahora tiene su ADN, por lo que si se trabaja en otra escena del crimen, aparece otro caso sin resolver de otro estado o del mismo estado y él estuvo involucrado, ocurrirá de inmediato y nuestra tecnología ni siquiera será necesaria”. dijo la directora de desarrollo de Othram, Kristen Mittelton.

Y aquí estamos, 35 años después.

Troy Schulthies, el exnovio del que se sospechaba desde hace mucho tiempo conocido como Harley, dejó la escuela y abandonó su ciudad natal para escapar de los susurros y las acusaciones. Está de regreso en Three Rivers, vive en el sótano de su madre y no puede mantener un trabajo.

Él no aparecería ante la cámara, pero su madre sí.

“Fue devastador”, dijo Pearl Schulthies. “Se mire como se mire. Todo el mundo habla a tus espaldas”.

Ella dijo que convirtió a su hijo en un “ermitaño”.

“Simplemente se quedó solo. ¿Cómo puedes explicarlo? Lo arruinó. Lo arruinó por completo. Punto. Puedes ver cuál es su salud. No tengo ninguna duda. Tiene problemas de salud”, dijo.

No podía creerlo cuando escuchó la noticia sobre el arresto de Waters.

“Alguien me lo dijo. Corrí y le dije a Troy que corriera lo más rápido que pudiera. Hemos vivido con eso durante 35 años, no sólo él. Nosotros también”, dijo. “Fueron sonrisas, ya sabes. Finalmente, alguien, después de tantos años, encontró a alguien que lo hizo”.

El nombre de su hijo finalmente quedó limpio para siempre.

“Para siempre, sí. Pero llega un día tarde. No mejora su salud”, dijo.

El mejor amigo de Swartz se pregunta: ¿qué habría pasado si no hubiera sucedido lo peor?

Cathy Swartz tendría 54 años y sería abuela.

Una foto sin fecha de Cathy Swartz. (Cortesía)

“Pienso en eso todo el tiempo. Lo hago. Pienso, está bien, si eso no hubiera sucedido, habríamos continuado nuestra amistad; se habrían casado; estoy seguro de que ella habría tenido más hijos. Yo Creo que todavía estaría viviendo aquí. Era una chica de pueblo pequeño, como yo”, dijo.

En cuanto a Warner, el prometido de Cathy Swartz, había planeado pasar el resto de su vida con ella y ayudarla a criar a su hija.

“Me convirtió en un alcohólico, eso fue lo que hizo”, dijo. “Más o menos, sí, por un tiempo”.

Vive con su madre en las afueras de la ciudad. No puede mantener un trabajo. La mayoría de los días, anda en bicicleta, arrastra a su perro Buddy en una carreta y recoge botellas y latas.

Durante un tiempo dejaría una rosa en la lápida de Cathy.

“Siempre había flores y pequeñas decoraciones que no poníamos, como yo, mi abuelo y mi abuela no pusimos, así que tenían que haber sido de Mike”, recordó la hija de Cathy Swartz.

Courteney tenía 19 años la última vez que visitó a la madre de Mike Warner, la abuela Glory. Apareció el hombre que había planeado criarla.

“Él vino a la casa, entró, me vio y salió, y esa fue realmente la última vez que hablé con él. Y la abuela Glory me dijo que era porque me parezco tanto a mi mamá que no podía hacerlo. “No podía soportar verme porque todo lo que él pensaba era en ella”, dijo.

Desde entonces lo ha visto en bicicleta por la ciudad.

“Les dije a mis hijos: ‘Dios mío, ese es el chico con el que mi mamá se iba a casar y que me iba a adoptar’. Simplemente no sucedió de esa manera”, dijo.

“Sí”, estuvo de acuerdo el prometido de Cathy Swartz. “Supongo que simplemente no funcionó de esa manera”.