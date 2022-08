(The Hill) – Las leyes de propiedad turbias que facilitan que los propietarios eviten pagar impuestos están agravando una crisis nacional de vivienda alimentada por la inflación y la escasez de viviendas de ingresos bajos y moderados.

Las sociedades de responsabilidad limitada, o LLC, son una forma común para que los propietarios sean dueños de los bienes inmuebles en los que pueden cobrar alquileres. Pero las LLC a menudo ocultan las identidades de las personas que las respaldan, lo que permite que los propietarios estén protegidos de las consecuencias legales cuando no pagan sus impuestos sobre la propiedad.

Luego, las propiedades pueden entrar en ejecución fiscal y retirarse efectivamente del mercado en ciudades donde escasean las viviendas, lo que aumenta aún más los precios y obliga a los inquilinos a vivir lejos de donde trabajan.

Los estudios han “vinculado la propiedad de LLC con la desinversión de propiedades, el abandono de impuestos, incluso el abandono total de las propiedades”, dijo el martes el profesor de sociología de Princeton, Matthew Desmond, al Comité Senatorial de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos.

“Uno de los propietarios con los que pasé un tiempo en Milwaukee, le pregunté: ‘¿Qué pasó con esta casa con la que pasé mucho tiempo?’ Y ella dijo: ‘Se la acabo de devolver a la ciudad’. Y lo que quiso decir es que simplemente dejó de pagar impuestos y la dejó en ejecución hipotecaria”, dijo Desmond.

“La ejecución fiscal no debe ser parte de una estrategia comercial, pero para algunos propietarios que usan LLC, lo es”, agregó.

Un estudio de 2019 realizado por el miembro del Centro Conjunto de Estudios de Vivienda de Harvard, Adam Travis, vinculó el deterioro y la desinversión en viviendas con las LLC, que estuvieron ampliamente disponibles para los propietarios durante la década de 1990.

“Durante las últimas dos décadas, el advenimiento y la difusión de la sociedad de responsabilidad limitada (LLC) ha remodelado el panorama legal de la propiedad de alquiler”, encontró el estudio. “Cada vez más, las propiedades de alquiler son propiedad de organizaciones comerciales que limitan la responsabilidad de los inversores, en lugar de propietarios individuales que poseen propiedades a su nombre”.

El estudio encontró que “los signos de desinversión en vivienda aumentan cuando las propiedades pasan de ser propiedad individual a propiedad de una LLC”.

La proporción de propiedades de alquiler en manos de propietarios profesionales está aumentando en todo el país a medida que los alquileres y las tasas hipotecarias aumentan debido a los aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal.

Los “inversores profesionales realizaron el 28.1 por ciento de todas las compras de viviendas unifamiliares en febrero, un récord”, según un informe de julio de la firma de datos del mercado inmobiliario CoreLogic.

Desde el inicio de la pandemia a principios de 2020, la proporción de compras de viviendas realizadas por inversores se ha duplicado del 14% a alrededor del 28%, según datos de CoreLogic.

Los legisladores de ambos partidos señalaron que el aumento de las propiedades de los arrendadores profesionales está causando preocupación.

“Ha surgido repetidamente de testigos, y mis colegas han señalado el aumento del porcentaje de viviendas unifamiliares, especialmente las que son propiedad de inversionistas privados. Y hay mucha gente que está muy preocupada por eso”, dijo el Senador Pat Toomey (R-Pa.) durante la audiencia del martes.

La senadora Catherine Cortez Masto (D-Nev.) se hizo eco de Toomey, argumentando: “Yo también estoy preocupada por los inversores institucionales y el impacto que esto está teniendo en Nevada, porque vemos que se compran todas estas propiedades”.

“Sé que en mi estado en 2021, el 29 por ciento de las casas compradas en el área metropolitana de Las Vegas fueron compradas por inversionistas. Y el desafío es que no puedo decir cuántos son institucionales. Creo que tiene mucho que ver con lo que escuché antes, sobre demasiadas LLC y poca transparencia”, continuó.

En todo el país, el valor de las propiedades ha aumentado rápidamente a raíz de la pandemia del coronavirus, que provocó una escasez de nuevos proyectos de construcción, lo que duplicó el ritmo de la inflación. El índice nacional de precios de viviendas Case-Shiller aumentó casi un 20 por ciento de mayo de 2021 a mayo de 2022, mientras que la inflación al consumidor aumentó un 8.6 por ciento en el mismo período.

Los precios de las viviendas aumentaron alrededor del 20 por ciento y los alquileres aumentaron alrededor del 12 por ciento de 2020 a 2021, según un informe conjunto sobre las condiciones nacionales de vivienda de la Escuela de Graduados en Diseño de Harvard y la Escuela de Gobierno Kennedy.

A medida que los inversionistas excluyen a las familias del mercado, los mecanismos legales como las LLC que son favorables para los propietarios profesionales están bajo escrutinio.

“Hay un tema por ahí: los inversores de fuera de la ciudad se esconden detrás de un manto de anonimato”, dijo el martes Laura Brunner, gerente de una agencia de desarrollo inmobiliario respaldada por el gobierno en Cincinnati, al Comité Bancario del Senado.

“El verano pasado, le preguntamos a la ciudad de Cincinnati por los nombres de los cinco peores propietarios”, dijo. “Se necesitaron meses de investigación rigurosa para descubrir que estos cinco propietarios habían comprado más de 4,000 viviendas unifamiliares en el condado de Hamilton. El seguimiento de las adquisiciones fue una tarea ardua debido al alto volumen de LLC utilizadas”.

Las LLC y designaciones legales similares, como las corporaciones S, se utilizaron inicialmente para fomentar el espíritu empresarial, de modo que las personas pudieran emprender empresas comerciales riesgosas sin la amenaza de ir personalmente a la bancarrota. Hoy en día, los dueños de propiedades adinerados usan más a menudo las LLC como dispositivos para preservar el anonimato, dicen los expertos de la industria de bienes raíces.

“Represento a las personas más ricas del mundo y algunas de las personas más famosas del mundo, y no comprarán una propiedad a menos que esté a nombre de una LLC, a veces más de una LLC, y lo hacen para mantener ese anonimato, para que la gente no sepa quién está comprando la propiedad”, dijo en una entrevista el abogado de bienes raíces de Nueva York, Adam Leitman Bailey.

“De manera nefasta, permite que personas de varios países compren propiedades en otro país, para comprar propiedades en Estados Unidos. Digamos que están tratando de ocultar dinero. Pueden hacerlo usando una LLC y la gente no sabrá quiénes son”.

Bailey dijo que esta práctica era común en ciudades de alto perfil como Nueva York.

“Como abogado de bienes raíces, Nueva York es un lugar fenomenal. Si tiene dinero que quiere asegurarse de que no le quiten de otro país donde podría ser quitado o incautado, puede comprar un condominio en Nueva York y usarlo como caja de seguridad, y simplemente comprarlo en efectivo bajo una LLC, y solo el abogado y el cliente sabrán quién es el propietario de la LLC. Pueden esconder dinero de esa manera. Los bienes raíces se mueven muy lentamente y nadie hace preguntas”, dijo.

Los temas de vivienda han ocupado un lugar central en las audiencias de ambas cámaras del Congreso en las últimas semanas.

El Comité de Finanzas del Senado celebró una audiencia en julio sobre el papel que podrían desempeñar los incentivos fiscales en la construcción de viviendas más asequibles, y el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes celebró recientemente una audiencia bajo el nombre de “Nowhere to Live: Profits, Disinvestment, and the American Crisis de vivienda.”

El Departamento del Tesoro anunció nuevas reglas la semana pasada para financiar préstamos de vivienda más asequibles a través del Plan de Rescate Estadounidense, y la Casa Blanca celebró una cumbre virtual el martes para reforzar la asistencia de emergencia para el alquiler y trabajar hacia reformas de desalojo a largo plazo.