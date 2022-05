(NEXSTAR) – El sábado, el jefe asociado de la Asociación Nacional del Rifle, Wayne LaPierre, recibió elogios de un asistente a la reunión de la organización en Houston, quien elogió los “pensamientos y oraciones” de LaPierre tras el tiroteo masivo de la semana pasada en Texas, además de otros.

Pero los comentarios, entregados por el comediante Jason Selvig, fueron en realidad una broma con la intención de burlarse de LaPierre y la NRA en sus caras, informa el Washington Post. El momento de Selvig en el micrófono fue capturado en video y visto más de ocho millones de veces el martes por la mañana.

“Estoy harto y cansado de que los medios de comunicación de izquierda difundan información errónea sobre Wayne LaPierre”, dijo Selvig. “Cada vez que hay un tiroteo masivo, todos dicen que Wayne LaPierre no está haciendo lo suficiente para detener estos tiroteos masivos… y, francamente, eso no es cierto. La NRA, bajo el liderazgo de Wayne LaPierre, ha brindado pensamientos y oraciones a las víctimas y sus familias”.

En el video, se puede ver a LaPierre y los oradores de la NRA escuchando, aparentemente sin saber cómo reaccionar. Mientras tanto, el público aplaudió cortésmente a Selvig, la mitad del dúo de comedia The Good Liars, que bromea con los políticos.

Durante su discurso, Selvig citó no solo el tiroteo en la escuela primaria Robb, sino también otros, incluida la escuela primaria Sandy Hook en 2012, el club nocturno Pulse en 2016 y el tiroteo en Walmart de El Paso en 2019. A raíz del tiroteo en Uvalde, Texas, que dejó 19 niños y dos maestras muertos, tanto los políticos como la NRA enfrentan crecientes demandas de cambio por parte del público.

Selvig concluyó sus comentarios diciendo: “Estoy pidiendo a todos en la sala que piensen, que oren. Den sus pensamientos, y sus oraciones y sus pensamientos, y sus oraciones, y sus oraciones y sus pensamientos. Y si damos suficientes de estos pensamientos y estas oraciones, estos tiroteos masivos se detendrán”.

Para los defensores de la reforma de armas, el término “pensamientos y oraciones” se ha convertido cada vez más en sinónimo de condolencias vacías. La frase suele estar de moda en las redes sociales después de tragedias masivas con armas, ya que los políticos y los defensores de las armas ofrecen simpatía que los detractores dicen que está vacía.

“La repetición de ‘pensamientos y oraciones’ es producto de la repetición de tiroteos masivos. Y para los críticos de #ThoughtsAndPrayers, la repetición de tiroteos masivos existe porque nadie está haciendo mucho más que ofrecer pensamientos y oraciones”, escribe el reportero de CNN AJ Willingham.

Durante el fin de semana, Associated Press informa que un grupo bipartidista de legisladores se reunió para discutir cualquier posible reforma que pudieran acordar. Si bien no existe un consenso general sobre la legislación de armas entre demócratas y republicanos, los demócratas tienden a favorecer mayores controles (y la prohibición de los rifles de asalto), mientras que los republicanos se inclinan en contra.

El presidente Biden dice que tiene la “esperanza” de que los acontecimientos recientes hayan hecho que sus colegas legisladores “se vuelvan más racionales” sobre el tema.

Selvig no respondió de inmediato para hacer comentarios. The Washington Post contactó a la NRA y LaPierre, pero aún no ha recibido respuesta.