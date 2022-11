COLORADO SPRINGS, Colorado, EE.UU. (AP) — Mientras las balas atravesaban un club nocturno gay en Colorado Springs, matando a cinco personas e hiriendo a muchas más, un cliente que había estado de fiesta momentos antes entró en acción, le quitó una pistola al sospechoso y lo golpeó. con él e inmovilizándolo hasta que llegó la policía unos minutos después.

Fue uno de al menos dos clientes a los que la policía y los funcionarios de la ciudad atribuyen la detención del pistolero y la limitación del derramamiento de sangre en el tiroteo del sábado por la noche en el Club Q. La violencia atravesó los acogedores confines de un lugar de entretenimiento que durante mucho tiempo ha sido un lugar seguro apreciado por la gente. Comunidad LGBTQ en la ciudad de tendencia conservadora.

“Si ese individuo no hubiera intervenido, esto podría haber sido exponencialmente más trágico”, dijo el alcalde de Colorado Springs, John Suthers, a The Associated Press.

La policía identificó al presunto pistolero como Anderson Lee Aldrich, de 22 años, quien estaba bajo custodia y estaba siendo tratado por lesiones.

Un oficial de la ley dijo que el sospechoso usó un arma semiautomática estilo AR-15 en el ataque, pero también se recuperaron una pistola y cargadores de municiones adicionales. El funcionario no pudo discutir públicamente los detalles de la investigación y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Club Q en su página de Facebook agradeció las “rápidas reacciones de los heroicos clientes que sometieron al pistolero y terminaron con este ataque de odio”. Los investigadores aún estaban determinando el motivo y si procesarlo como un crimen de odio, dijo el fiscal de distrito del condado de El Paso, Michael Allen. Los cargos contra el sospechoso probablemente incluirán asesinato en primer grado, dijo.

Ya se estaban planteando preguntas sobre por qué las autoridades no intentaron quitarle las armas a Aldrich en 2021, cuando fue arrestado después de que su madre informara que la amenazó con una bomba casera y otras armas. Aunque las autoridades en ese momento dijeron que no se encontraron explosivos, los defensores del control de armas preguntan por qué la policía no intentó activar la ley de “bandera roja” de Colorado, que habría permitido a las autoridades incautar las armas que su madre dice que tenía. Tampoco hay registros públicos que los fiscales hayan presentado cargos por delitos graves de secuestro y amenazas contra Aldrich.

De los 25 heridos en el Club Q, al menos siete se encuentran en estado crítico, dijeron las autoridades. Algunos resultaron heridos al intentar huir y no estaba claro si todos recibieron disparos, dijo un portavoz de la policía. Suthers dijo que había “razones para esperar” que todos los hospitalizados se recuperaran.

El tiroteo reavivó los recuerdos de la masacre de 2016 en el club nocturno gay Pulse en Orlando, Florida, en la que murieron 49 personas. Colorado ha experimentado varios asesinatos en masa, incluso en Columbine High School en 1999, un cine en los suburbios de Denver en 2012 y en un supermercado de Boulder el año pasado.

Fue el sexto asesinato en masa este mes y se produjo en un año en que la nación se vio sacudida por la muerte de 21 personas en un tiroteo en una escuela en Uvalde, Texas.

Las autoridades fueron llamadas al Club Q a las 11:57 pm del sábado con un informe de un tiroteo y el primer oficial llegó a la medianoche.

Joshua Thurman dijo que estaba en el club con unas dos docenas de personas más y que estaba bailando cuando comenzaron los disparos. Inicialmente pensó que era parte de la música, hasta que escuchó otro disparo y dijo que vio el destello de la boca de un arma.

Thurman, de 34 años, dijo que corrió con otra persona a un vestidor donde alguien ya se estaba escondiendo. Cerraron la puerta con llave, apagaron las luces y se tiraron al piso, pero pudieron escuchar cómo se desarrollaba la violencia, incluido el golpe del pistolero, agregó.

“Podría haber perdido la vida, ¿por qué? ¿Cuál fue el propósito? dijo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. “Simplemente nos estábamos divirtiendo. No estábamos haciendo daño a nadie. Estábamos en nuestro espacio, nuestra comunidad, nuestro hogar, divirtiéndonos como todos los demás”.

Los detectives estaban examinando si alguien había ayudado al sospechoso antes del ataque, dijo el jefe de policía Adrián Vásquez. Dijo que los clientes que intervinieron durante el ataque fueron “heroicos” y evitaron más muertes.

Club Q es un club nocturno para gays y lesbianas que presenta un espectáculo de drag los sábados, según su sitio web. La página de Facebook de Club Q dijo que el entretenimiento planeado incluía un “espectáculo punk y alternativo” que precede a una fiesta de baile de cumpleaños, con un brunch dominical para todas las edades.

Los eventos drag se han convertido en el centro de la retórica y protestas anti-LGBTQ recientemente, ya que los opositores, incluidos los políticos, propusieron prohibirles la presencia de niños, alegando falsamente que están acostumbrados a “preparar” a los niños.

Para corroborar un cargo de crimen de odio contra Aldrich, los fiscales tendrían que demostrar que estaba motivado por la orientación sexual o identidad de género real o percibida de las víctimas. Hasta el momento, el sospechoso no ha cooperado en las entrevistas con los investigadores y aún no les ha dado una idea clara sobre la motivación del ataque, según el funcionario que habló bajo condición de anonimato.

El presidente Joe Biden dijo que si bien el motivo de los disparos aún no estaba claro, “sabemos que la comunidad LGBTQI+ ha sido objeto de una terrible violencia de odio en los últimos años”.

“Los lugares que se supone que son espacios seguros de aceptación y celebración nunca deben convertirse en lugares de terror y violencia”, dijo. “No podemos ni debemos tolerar el odio”.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, quien se convirtió en el primer hombre abiertamente homosexual en ser elegido gobernador de EE. UU. en 2018, calificó el tiroteo de “repugnante”.

“Mi corazón se rompe por la familia y los amigos de los perdidos, heridos y traumatizados”, dijo Polis.

Un memorial improvisado surgió el domingo cerca del club, con flores, un animal de peluche, velas y un letrero que decía “Amor sobre odio” junto a un corazón con los colores del arcoíris.

Seth Stang estaba comprando flores para el memorial cuando le dijeron que dos de los muertos eran sus amigos. El hombre transgénero de 34 años dijo que era como si te arrojaran “un balde de agua caliente”. … Estoy cansado de quedarme sin lugares donde podamos existir de manera segura “.

Ryan Johnson, que vive cerca del club y estuvo allí el mes pasado, dijo que era uno de los dos únicos locales nocturnos para la comunidad LGBTQ en Colorado Springs. “Es una especie de orgullo”, dijo el jugador de 26 años sobre el club.

Colorado Springs, una ciudad de unos 480.000 habitantes ubicada a 112 kilómetros (70 millas) al sur de Denver, alberga la Academia de la Fuerza Aérea de los EE. UU., el Centro de Entrenamiento Olímpico de los EE. Derechos LGBTQ. El grupo condenó el tiroteo y dijo que “expone el mal y la maldad dentro del corazón humano”.

En noviembre de 2015, tres personas murieron y ocho resultaron heridas en una clínica de Planned Parenthood en la ciudad cuando las autoridades dicen que un hombre armado atacó la clínica porque realizaba abortos.

El tiroteo se produjo durante la Semana de Concientización sobre las Personas Transgénero y justo al comienzo del Día Internacional del Recuerdo de las Personas Transgénero del domingo, cuando se realizan eventos en todo el mundo para llorar y recordar a las personas transgénero perdidas por la violencia.

Desde 2006, ha habido 523 asesinatos en masa y 2727 muertes hasta el 19 de noviembre, según la base de datos de The Associated Press/USA Today sobre asesinatos en masa en EE. UU.