Cierre el nombre de una cucaracha en honor a su ex en un zoológico este Día de San Valentín

EL PASO, Texas ( NewsNation Now ) – Si está buscando un cierre con un antiguo amor este Día de San Valentín, un zoológico de Texas está aquí para ayudarlo de una manera inusual.

El zoológico de El Paso le permitirá nombrar una cucaracha como su ex y luego se la dará de comer a un suricato como parte de su evento anual ” Quit Bugging Me” el Día de San Valentín.

La gente puede ir al sitio web del zoológico y nombrar una cucaracha. Todos los nombres enviados se mostrarán de forma anónima y el zoológico solo mostrará los nombres.

Este año, el zoológico se ha expandido y tendrá más que la mafia de suricatas devorando insectos. Se espera que también se incluyan iguanas y eslizones. Y no te preocupes, es posible que tu ex no haya sido bueno para ti, pero las cucarachas son buenas para los animales.

“Los animales del zoológico reciben un enriquecimiento regular para mantenerlos estimulados tanto mental como físicamente. Las cucarachas silbantes de Madagascar se congelan éticamente y se les da a los insectívoros según lo determine el personal veterinario del zoológico”, dijo el zoológico en un comunicado. “Los insectos son una parte normal de la dieta de estos animales, en cautiverio o en la naturaleza. Mientras estamos bajo nuestro cuidado, tratamos de replicar esto tanto como sea posible”.

No hay tarifa para enviar un nombre, pero puede donar al zoológico. Pero como un regalo especial, los miembros selectos del personal comerán una cucaracha por cada $ 1,000 donados.