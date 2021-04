‘Chucky en el cuerpo de un perro’: La publicación de una mujer sobre un perro ‘demoníaco’ en adopción se vuelve viral

(NEXSTAR) – La publicación de una mujer de Nueva Jersey que anuncia lo que ella describió como un chihuahua “demoníaco” para adopción se ha vuelto viral por su franqueza e hilaridad.

Tyfanee Fortuna ha estado criando a un chihuahua de 2 años llamado Prancer. Aunque su nombre suena suave, Prancer es todo lo contrario, según Fortuna.

“Ok, lo he intentado. He intentado durante los últimos meses enviar a este perro en adopción y hacerlo sonar … agradable. El problema es que no lo es. No hay un mercado muy grande para los neuróticos, hombre el odio, el odio a los animales, los niños que odian a los perros que parecen gremlins “, escribió Fortuna en una publicación que recibió más de 21.000 me gusta en Facebook.

“Pero tengo que creer que hay alguien ahí fuera para Prancer, porque yo estoy cansado y mi familia también. Todos los días vivimos en las garras del demoníaco infierno de Chihuahua que él ha creado en nuestra casa”.

Fortuna continúa con la crónica de los comportamientos inusuales de Prancer, incluido el “odio” a los hombres y otras mascotas.

Pero también hay un lado dulce en Prancer, dijo Fortuna.

“Es increíblemente leal, aunque para decirte un secreto, su complejo es en realidad solo una fachada de su miedo”, escribió. “Si alguien intenta matarte, puedo garantizarte que huirá chillando. Pero en lo que respecta al compañerismo, nunca volverás a estar solo”.

Si está interesado en “su propio niño victoriano embrujado en el cuerpo de un perro pequeño” (en palabras de Fortuna), puede enviar un correo electrónico a njwoof@cs.com.