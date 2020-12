Chick-fil-A se adapta y complace a una petición fuera de lo común de un niño autista

EDIMBURGO, Texas (KVEO) – Cuando una solicitud fuera de lo común se encuentra con un personal de Chick-fil-A que está ansioso por complacer, obtienes una historia que cinco mil usuarios de Facebook tuvieron que compartir.

Una madre de Edinburg está agradecida por el servicio que recibió en su Chick-fil-A local y la oportunidad de difundir la conciencia sobre un tema cercano a su corazón.

El viaje de Marlee Olivarez a Chick-fil-A recibió una atención ‘abrumadora’ el martes pasado. La publicación que originalmente se hizo solo para amigos ha sido compartida por miles de usuarios de Facebook, y era algo que Olivarez no se esperaba.

En su publicación, Olivarez compartió la experiencia de su familia en un drive-thru de Chick-fil-A, en Edinburg, junto con una foto de su hijo desayunando. Ella escribió un párrafo que comenzaba ‘* Autism Awareness Post. *’

Matthew disfrutando de su desayuno, foto cortesía de Marlee Olivarez

Olivarez continúa explicando que se sintió conmovida por la falta de juicio y la curiosidad de los empleados sobre su pedido de desayuno fuera de lo común.

“Con Matthew, no le gusta que sus grupos de alimentos se toquen entre sí, así que todo tiene que estar separado debido a las texturas. Es una sobrecarga sensorial para él”, dijo Olivarez.

Olivarez dice que pidió un número cuatro, que está destinado a ser un tazón revuelto con papas fritas, huevo, queso y pollo o salchicha.

“Mientras esperábamos, aparece uno de los gerentes, que siempre había visto allí, con una sonrisa, excelente servicio al cliente todo el tiempo. Y me preguntó, ‘sabes de los muchos años que llevo trabajando aquí, nunca he visto ni escuchado a nadie pedir esto ordenado de esta manera en particular, hay alguna razón por la cual’ ”, dijo Olivarez.

Ella dice que estaba agradecida por la oportunidad de explicarle al Director de Hospitalidad, Sam Guardiola, por qué hizo la solicitud y la oportunidad de difundir la conciencia sobre el trastorno del espectro autista (TEA).

Matthew está en el lado de alto funcionamiento del espectro del autismo, dice que su nombre tiene las letras MATH porque es bueno en matemáticas. Tiene ocho años y fue diagnosticado con TEA hace aproximadamente un año y medio. Olivarez dice que los signos estaban allí mucho antes del diagnóstico.

Olivarez se sienta en la sala con su hijo, Matthew

“Puso sus cheerios en línea recta, y coordinaría el color de sus autos de carrera, el tipo de autos, el tipo de camionetas, también en una línea, alrededor de dos y medio. Además, alrededor de esa edad, es cuando comienzan a ser quisquillosos con los alimentos, por lo que no le gustaban ciertas texturas de los alimentos. Prefería que las cosas estuvieran separadas ”, dijo Olivarez.

Olivarez dice que al principio negaba el trastorno de su hijo, pero el diagnóstico fue una explicación de algunos de sus comportamientos.

Guardiola dice que no hubo problema para cumplir con la solicitud, pero cuando su curiosidad lo obligó a preguntar por qué, dice que la respuesta le puso la piel de gallina.

“Ella me informó que era por su hijo que es autista, y él quería sentir la textura de cada artículo individual. Entonces, siendo yo padre de tres, la entendí completamente … fue más un placer. Sé que Chick-fil-A se trata de servicio al huésped, servicio al cliente y esforzarse por hacer lo mejor para nuestro invitado, por lo que fue algo muy natural para ella. Cuando estaba tan agradecida por eso, bueno, simplemente animó a todo el equipo a hacer un trabajo aún mejor ”, dijo Guardiola.

Olivarez dice que salir antes de que le diagnosticaran a Matthew fue una experiencia ‘abrumadora’. “Incluso ahora que está diagnosticado, ya sabes, es muy incómodo ver cómo la gente te mira fijamente cuando tu hijo tiene un colapso, la sensación de que estás siendo juzgado”, dijo.

Olivarez dice que comprender el TEA puede comenzar con una búsqueda en Google y probablemente ayudaría a los propietarios de negocios a crear una mejor experiencia para los clientes no solo con TEA sino también con otros trastornos. Comenzó una página de Instagram de concienciación sobre el autismo que “proporciona a los padres, familiares, educadores y a la población en general conciencia, comprensión, compasión e inclusión”.