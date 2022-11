(NEXSTAR) – Si recibes una carta del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), no entres te asustes, podría significar que hay dinero esperando para ser reclamado.

El IRS anunció a mediados de octubre que está tratando de contactar a más de 9 millones de personas a las que todavía se les deben pagos de estímulo, el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo o el Crédito Tributario por Hijos.

“El IRS quiere recordar a las personas potencialmente elegibles, especialmente a las familias, que pueden calificar para estos valiosos créditos fiscales”, dijo Chuck Rettig, comisionado del IRS. “Alentamos a las personas que aún no han presentado una declaración de impuestos para 2021 a revisar estas opciones. Incluso si no están obligados a presentar una declaración de impuestos, aún pueden calificar para varios créditos importantes. No queremos que la gente pase por alto estos créditos fiscales, y las cartas recordarán a las personas su elegibilidad potencial y los pasos que pueden tomar”.

El IRS mantiene abierta su herramienta de presentación gratuita por un mes adicional este año, extendiendo la fecha límite hasta el 17 de noviembre. También puede usar ChildTaxCredit.gov para presentar una declaración de impuestos de 2021 y reclamar el crédito, incluso si no tiene hijos. .

La herramienta de presentación fácil agiliza el proceso, especialmente para las personas que generalmente no presentan, pero las personas que no cumplen con la fecha límite de noviembre aún pueden presentar una declaración de impuestos de 2021. Por lo general, hay un período de tres años para que los contribuyentes reclamen los créditos para los que son elegibles, según CNBC.

¿Por qué tantas personas inicialmente no recibieron los pagos del IRS?

Muchas de esas personas inicialmente no recibieron sus pagos porque el IRS no tenía su información archivada de una declaración de impuestos reciente. Las personas con muy pocos o ningún ingreso, por ejemplo, no están obligadas a pagar impuestos.

“A lo largo de la pandemia, el IRS y el Tesoro lucharon para que los pagos de ayuda por el COVID lleguen a manos de algunas personas, especialmente aquellas con ingresos más bajos, acceso limitado a Internet o personas sin hogar”, dijo la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, un organismo de control interno del gobierno.

¿Qué beneficios están incluidos?

Crédito fiscal por hijos: las familias pueden reclamar este crédito, incluso si recibieron pagos mensuales por adelantado durante la última mitad de 2021. El crédito total puede ser de hasta $3,600 por hijo.

Crédito fiscal por ingreso del trabajo: El EITC ayuda a los trabajadores y familias de ingresos bajos a moderados a obtener una exención fiscal. El Plan de Rescate Estadounidense impulsó el EITC, aumentando la cantidad que los trabajadores sin hijos pueden recibir a $1,502. El crédito es de $3,618 para trabajadores con un hijo, $5,980 para aquellos con dos hijos y $6,728 para aquellos con al menos tres hijos.

Crédito de reembolso de recuperación: el tercer cheque de estímulo es de $1,400 por cada adulto calificado, más $1,400 por cada niño o adulto dependiente elegible. Para las parejas casadas, el nivel de ingresos que califica es de $150,000 o menos, $75,000 o menos para los contribuyentes solteros y $112,500 o menos si se presenta como cabeza de familia. El crédito se elimina gradualmente por encima de esos umbrales.

El IRS recomienda que las personas que deben cualquiera de los tres beneficios presenten su declaración electrónicamente para obtener el dinero lo más rápido posible.