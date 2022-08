CONDADO DE EASTLAND, Texas ( KTAB/KRBC ) – La semana pasada, una cheerleader o animadora transgénero fue expulsada del campamento en Ranger College luego de acusaciones de que agredió a otra campista. Los padres dicen que la animadora estranguló a la campista con una agresión física, pero la animadora dice que los padres se sienten incómodos con que ella sea transgénero y que nunca hubo un altercado físico, solo un desacuerdo verbal en ambos lados.

Entonces, ¿qué sucedió realmente en Ranger College? KTAB y KRBC hablaron con la animadora, Averie Satchell, los padres del campista, identificados solo como Karleigh, padres de otros campistas que presenciaron el incidente, y obtuvieron copias de la citación penal presentada, así como una declaración de la universidad.

Desempaquemos lo que se encontró. . .

El lado de la historia de Averie:

Esta historia comenzó a circular por primera vez cuando Averie publicó su versión de los hechos en las redes sociales. Hizo una publicación la tarde del 22 de julio, menos de un día después de que ocurriera el incidente.

En la publicación, dice Averie, “una chica del equipo estaba siendo muy irrespetuosa y me dijo que soy un HOMBRE con PENE y que ese chico no debería estar en el equipo y me defendí y ella llamó a su mamá y papá porque ella estaba asustada porque yo lo tomé por mí mismo”.

Averie continúa afirmando que nunca agredió a nadie y que solo gritaba, por lo que no sabe por qué se enfrenta a una citación penal.

Más tarde esa noche, Averie hizo una segunda publicación con un video. El video comienza con Averie llamando a la puerta del otro campista involucrado en el incidente de asalto, Karleigh. Este video es posterior al presunto incidente, y se escucha a Averie pidiendo entrar y disculparse, pero Karleigh dice que no. También hay otros campistas al otro lado de la puerta en un dormitorio con Karleigh.

“Si alguien tiene un problema, que venga a abordarlo en mi cara como un adulto”, responde Averie.

Algunas de las chicas del otro lado de la puerta empezaron a decir cosas como “eres un hombre” y “tienes pene”.

Luego, el video continúa, y se puede escuchar a Averie haciendo referencia al presunto asalto, diciendo que “apenas tocó a Karleigh” y que solo estaba bromeando.

Las chicas dentro del dormitorio respondieron a esto, diciendo que a Karleigh no le pareció divertido y que “estaba aterrorizada”.

Una de las amigas de Averie la defiende y les dice a las chicas en el dormitorio que “cruzaron la línea”.

Averie termina el video diciéndole a Karleigh: “No hay problema entre tú y yo. Lamento molestarte”.

Después de que las publicaciones se volvieron virales y obtuvieron decenas de miles de reacciones, acciones y comentarios en las redes sociales, Averie hizo una entrevista de Zoom con KTAB y KRBC para explicar mejor lo que sucedió la noche del 21 de julio.

Ella dice que había una disputa en curso entre ella y Karleigh, y después de que fue a disculparse con Karleigh por la disputa la primera vez (esto estaba separado del video publicado en las redes sociales), Karleigh llamó a su padre y dijo que Averie la agredió y la estranguló, por lo que el padre llamó a la policía.

La policía y el padre llegaron a la universidad. Cuando Averie fue interrogada inicialmente por la policía, ella dice que le preguntaron si puso sus manos sobre Karleigh, y ella les dijo que no y aclaró que solo estaba bromeando.

Averie dice que los oficiales, Karleigh, su padre y su compañera de cuarto hablaron durante aproximadamente una hora antes de que los oficiales regresaran y le dijeran a Averie que iba a recibir una citación penal.

Cuando se le preguntó sobre la citación, Averie afirmó varias veces que era por agresión verbal. Sin embargo, KTAB y KRBC obtuvieron una copia de la citación y se enteraron de que se trataba de una citación de delito menor por agresión por contacto físico, y una llamada a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Eastland confirmó que se emitió por alegaciones de contacto no deseado.

Después de que se emitió la citación, Averie fue expulsada de la propiedad de Ranger College y enviada a su casa en el área de Waco.

Averie dice que nadie en la escuela, ni siquiera su entrenador de porristas, obtuvo su versión de la historia después del presunto asalto, y está molesta y siente que los oficiales tomaron la decisión de sacarla del programa basándose únicamente en lo que dijo el padre. tuve que decir.

“Me echaron del equipo por suposiciones debido a las suposiciones del padre sobre lo que sucedió”, dice Averie.

Ella continúa explicando que toda la universidad sabía que ella era transgénero y que fueron muy acogedores con ella antes de este incidente. Ella dice que el personal incluso vendría a las prácticas para mostrar su apoyo.

Nadie tuvo problemas con ella, según Averie, hasta que Karleigh y su padre se quejaron.

“Sabían que yo era trans. Sabían que era diferente de todas las demás chicas. No fue gran cosa hasta que su padre llegó e hizo una escena”, dice Averie.

Para actuar como mujer en el programa de porristas de Ranger College, Averie dijo que tenía que estar legalmente clasificada como mujer en el estado de Texas, lo que pudo lograr, junto con un cambio de nombre, en el condado de Travis alrededor de un mes. antes de que comenzara el campamento.

Averie también quiso agregar que no ha visto pruebas sólidas de agresión física, y que si estrangulara a Karleigh, habría sido arrestada, no solo citada, y Karleigh habría tenido lesiones visibles.

Lo que el padre de Karleigh y otros padres tienen que decir:

Cuando las acusaciones de Averie se volvieron virales en las redes sociales, el padre de Karleigh también hizo una publicación describiendo su versión de la historia.

En su publicación, el padre dice: “Te pregunto qué hubieras hecho al recibir una llamada telefónica a la 1 de la mañana de tu hija diciendo que se habían encerrado en la habitación con otras niñas, después de que esta persona te dijera quieren pelear, y procedieron a poner sus manos alrededor del cuello de mi hija”.



Continúa explicando que nunca dijo nada sobre la raza o el género de Averie, y que su problema es la agresión física. También alega que el video que publicó Averie fue editado y no muestra la historia completa.



KTAB y KRBC pudieron obtener algunos otros videos cortos que brindan más contexto sobre lo que sucedió. Uno comienza con las chicas que estaban dentro del dormitorio diciendo: “No tenemos nada contra ti, Averie” y le dicen que se vaya, pero ella no lo hará.



En este video, también se escucha a Averie diciéndoles a las chicas: “¿por qué me llamaron hombre?”, “salgan afuera y vuélvanse hombres”, “cuídense las espaldas” y “fuera de la alegría, no *** con todos ustedes, así que fuera de hoy… no jod* conmigo y no jod*** con ustedes”.

Este video también documenta a Averie diciendo: “Solo estaba bromeando con Karleigh. Nunca le he hecho nada malo a Karleigh”.



El padre de Karleigh no quiso dar ninguna información adicional sobre el expediente más allá de su declaración en las redes sociales. Tanto él como los padres de otros campistas que presenciaron el altercado se negaron a hacer una entrevista en cámara o en el registro.



Sin embargo, los otros padres expresaron que se sentían incómodos con que Averie estuviera en el equipo con sus hijos porque tiene 25 años y creen que es un hombre.

Declaración de Ranger College y citación policial:

Ranger College también emitió una breve declaración sobre el asunto, que dice: “Ranger College toma en serio todas las acusaciones de esta naturaleza y se compromete a proporcionar un entorno de aprendizaje libre de discriminación. En este momento, Ranger College está siguiendo todas las normas aplicables del Título IX y las Políticas de la Junta”.

También se negaron a dar más información para una entrevista.

La única otra documentación sobre el presunto asalto fue de la policía, que una vez más afirma que Averie fue citada por asalto por contacto físico por parte del Departamento de Policía Ranger el 22 de julio a las 4:30 a.m.

No se ha publicado más información.